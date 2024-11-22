La evolución de los análisis: de la primera generación a la IA generativa

Si echamos la vista atrás, desde los inicios de la revolución de los datos (cuando surgieron tecnologías de big data como Hadoop) hasta los avances actuales en IA generativa, queda claro que nos encontramos en un momento crucial. Esta era requiere que las organizaciones realicen cambios estratégicos para aprovechar plenamente el potencial de la IA. En IBM, el énfasis está en convertir esta promesa en un valor tangible para las empresas, permitiéndoles navegar y prosperar en un panorama impulsado por IA.
Con un legado legendario de invenciones en inteligencia artificial, IBM está en una posición única para liderar esta evolución. Pero a medida que nos movemos en la era generativa, el camino a seguir va más allá del avance tecnológico. Se trata de confianza, colaboración y simplificación. Hoy en día, los datos son vastos y poderosos, pero su verdadero valor radica en lo bien que se pueden aprovechar y gobernar para generar información útil. Para que la IA generativa revolucione realmente los negocios, necesitamos simplificar su aplicación, haciendo que encaje perfectamente dentro de la estrategia más amplia de transformación empresarial.
Mientras hablo con los directores de sistemas de información, un tema común es claro: la gestión de la IA generativa en el "multimundo" es compleja. Desde sistemas multinube, multimodelo y multimodal hasta estrategias de implementación de varios años, navegar por estas complejidades no es poca cosa. El potencial de la IA generativa es innegable, pero dos tercios de los directores de sistemas de información siguen insatisfechos con sus progresos en este ámbito, a menudo debido a la falta de una estrategia coherente. El desafío radica en construir una hoja de ruta que no solo simplifique, sino que también sincronice estas diversas facetas para impulsar resultados significativos.
Para IBM, eso significa apoyarnos en nuestro papel de orquestador, sirviendo como el socio de confianza que aporta armonía a estos diversos elementos. Nos vemos a nosotros mismos como el "director" de la orquesta de datos, donde cada componente —ya sean modelos de datos, plataformas en la nube o agentes de IA— deben integrarse de manera fluida para avanzar hacia el objetivo común de la transformación.
Una evolución crítica que estamos presenciando es el cambio de los paneles de control tradicionales hacia un mundo de agentes colaborativos y de confianza.
Hemos avanzado mucho desde los primeros días de Hadoop y la primera generación de análisis de big data. Esta nueva era se caracteriza por:
Un asistente aporta información sobre una aplicación específica, pero un agente hace mucho más. Los agentes pueden colaborar entre dominios, orquestar flujos de trabajo complejos y hacer que los datos sean ejecutables de una forma transparente y responsable. Para las empresas, esto significa una toma de decisiones más rápida, una mayor confianza en los datos y mejores resultados empresariales.
Equipos como IBM Consulting e IBM Research se comprometen a coinnovar con los clientes para dirigirse a sus necesidades únicas. La IA generativa no es una solución única para todos; requiere personalización, empatía y una comprensión profunda de los desafíos específicos que enfrentan las empresas. Se trata de crear sistemas centrados en el cliente y diseñados para resolver problemas reales, no solo para ofrecer tecnología por el bien de la tecnología.
El enfoque híbrido y abierto de IBM nos permite crear soluciones que se alinean con cualquier nube, cualquier modelo y cualquier objetivo empresarial. Esta adaptabilidad, combinada con nuestra dedicación al gobierno y la transparencia, nos posiciona para apoyar a las empresas a medida que navegan por los próximos 10 años de transformación de la IA.
Estas son algunas tendencias clave a tener en cuenta para comprender mejor lo que depara el futuro para la integración y automatización de datos:
Para las empresas dispuestas a evolucionar con esta tecnología transformadora, el potencial de la toma de decisiones automatizada y basada en datos nunca ha sido más alcanzable. La pregunta ahora no es si dar el salto, sino qué tan rápido pueden las empresas hacer la transición a estas soluciones de BI proactivas y autosuficientes para mantenerse por delante de la competencia y redefinir lo que es posible en la era de la integración y automatización de datos. En IBM, nos comprometemos a ayudar a las empresas a transformar sus datos en conocimientos de confianza que se pueden ejecutar y que impulsan su crecimiento.
Obtenga una visión única del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
Vincule su estrategia de datos y análisis a los objetivos empresariales al seguir estos cuatro pasos clave.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Presentamos Cognos Analytics 12.0: conocimientos potenciados por IA para una mejor toma de decisiones.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.