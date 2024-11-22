La evolución de los análisis: de la primera generación a la IA generativa

Equipos como IBM Consulting e IBM Research se comprometen a coinnovar con los clientes para dirigirse a sus necesidades únicas. La IA generativa no es una solución única para todos; requiere personalización, empatía y una comprensión profunda de los desafíos específicos que enfrentan las empresas. Se trata de crear sistemas centrados en el cliente y diseñados para resolver problemas reales, no solo para ofrecer tecnología por el bien de la tecnología.

El enfoque híbrido y abierto de IBM nos permite crear soluciones que se alinean con cualquier nube, cualquier modelo y cualquier objetivo empresarial. Esta adaptabilidad, combinada con nuestra dedicación al gobierno y la transparencia, nos posiciona para apoyar a las empresas a medida que navegan por los próximos 10 años de transformación de la IA.



Estas son algunas tendencias clave a tener en cuenta para comprender mejor lo que depara el futuro para la integración y automatización de datos:



Arquitecturas basadas en agentes: se espera que más organizaciones adopten arquitecturas basadas en agentes que permitan la toma de decisiones autónoma Integración de datos en tiempo real: la capacidad de integrar datos en tiempo real se convertirá en una apuesta fundamental para las empresas que buscan mantenerse competitivas IA explicable: a medida que los agentes asuman más responsabilidades en la toma de decisiones, la explicabilidad se convertirá en un aspecto crítico del desarrollo de la IA Colaboración entre personas y agentes: las organizaciones más eficaces serán las que logren un equilibrio entre la intuición humana y la automatización impulsada por los agentes

Para las empresas dispuestas a evolucionar con esta tecnología transformadora, el potencial de la toma de decisiones automatizada y basada en datos nunca ha sido más alcanzable. La pregunta ahora no es si dar el salto, sino qué tan rápido pueden las empresas hacer la transición a estas soluciones de BI proactivas y autosuficientes para mantenerse por delante de la competencia y redefinir lo que es posible en la era de la integración y automatización de datos. En IBM, nos comprometemos a ayudar a las empresas a transformar sus datos en conocimientos de confianza que se pueden ejecutar y que impulsan su crecimiento.

