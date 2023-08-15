Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 4: la observabilidad siempre es cara

Es un mito que "la observabilidad siempre es cara" porque hay varias opciones rentables disponibles para implementar la observabilidad en los sistemas modernos.

Inspirándose en casos del mundo real, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas se enfrentó al desafío de optimizar los costes de observabilidad y al mismo tiempo obtener la información necesaria sobre sus sistemas. En una entrada de blog de Gergely Orosz, destacó cómo esta empresa acumuló una factura de 65 millones de dólares de un proveedor de observabilidad en 2022, pero luego pasó de utilizar una herramienta costosa a adoptar una solución de observabilidad más rentable. La publicación enfatiza la necesidad de que las empresas evalúen cuidadosamente sus herramientas de observabilidad, centrándose en el valor que proporcionan en lugar de solo en el precio. También destaca la importancia de adoptar un enfoque reflexivo en relación con la observabilidad para evitar una escalada de los costes.

Los proveedores de herramientas de observabilidad comprenden la importancia de adaptarse a empresas con diferentes presupuestos. No todas las herramientas siguen un modelo de tarificación basado en el consumo, y existen muchas opciones diferentes para los clientes.

Por ejemplo, la plataforma IBM Instana ofrece alternativas de tarificación adaptables, incluidos planes de suscripción estructurados. Estos planes permiten a las empresas anticipar los costes en función del paquete que elijan, lo que simplifica la elaboración de presupuestos para iniciativas de observabilidad y ayuda a evitar cargos inesperados.