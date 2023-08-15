Desmontando los mitos de la observabilidad – Parte 4: la observabilidad siempre es cara

En nuestra serie de blogs, hasta ahora hemos desmentido los siguientes mitos de observabilidad:
En este artículo, nos centraremos en la idea errónea de que "la observabilidad siempre es cara". Destacaremos la importancia de las soluciones de observabilidad rentables. Además, también exploraremos IBM Instana como referencia de proveedor y extraeremos conocimientos valiosos de un cliente que experimentó un gasto sustancial de 65 millones de dólares y su posterior transición hacia un viaje de observabilidad más rentable.
Es un mito que "la observabilidad siempre es cara" porque hay varias opciones rentables disponibles para implementar la observabilidad en los sistemas modernos.
Inspirándose en casos del mundo real, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas se enfrentó al desafío de optimizar los costes de observabilidad y al mismo tiempo obtener la información necesaria sobre sus sistemas. En una entrada de blog de Gergely Orosz, destacó cómo esta empresa acumuló una factura de 65 millones de dólares de un proveedor de observabilidad en 2022, pero luego pasó de utilizar una herramienta costosa a adoptar una solución de observabilidad más rentable. La publicación enfatiza la necesidad de que las empresas evalúen cuidadosamente sus herramientas de observabilidad, centrándose en el valor que proporcionan en lugar de solo en el precio. También destaca la importancia de adoptar un enfoque reflexivo en relación con la observabilidad para evitar una escalada de los costes.
Los proveedores de herramientas de observabilidad comprenden la importancia de adaptarse a empresas con diferentes presupuestos. No todas las herramientas siguen un modelo de tarificación basado en el consumo, y existen muchas opciones diferentes para los clientes.
Por ejemplo, la plataforma IBM Instana ofrece alternativas de tarificación adaptables, incluidos planes de suscripción estructurados. Estos planes permiten a las empresas anticipar los costes en función del paquete que elijan, lo que simplifica la elaboración de presupuestos para iniciativas de observabilidad y ayuda a evitar cargos inesperados.
Proveedores como Instana ofrecen planes de suscripción transparentes, mientras que las herramientas de código abierto y las ofertas de proveedores de servicios en la nube (por ejemplo, Prometheus y Grafana) proporcionan vías adicionales para ahorrar costes. Es posible que requieran cierto esfuerzo para configurarlas y gestionarlas, pero pueden ser una opción rentable que se ajuste a su presupuesto.
Independientemente de lo que elija, asegúrese de comprender el coste total de propiedad, incluido el almacenamiento, los cargos trimestrales, la ingesta y la participación de los desarrolladores (es decir, cuánto tiempo y recursos gastan los desarrolladores).
A continuación se enumeran algunas opciones que se deben considerar al planificar su solución de observabilidad:
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está especialmente diseñada para entornos nativos de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en móvil y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Jorge Tome Hernando, director de arquitectura de TI, operaciones, seguridad y lugar de trabajo de PRISA Tecnologia, dijo lo siguiente sobre Instana: "Instana proporciona una visión completa de cómo funcionan nuestros servicios, ayudándonos a alcanzar nuestros objetivos de rendimiento, fiabilidad y coste optimización".
Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad de pila completa y la capacidad de monitorizar sus dependencias de la nube en tiempo real, le invitamos a solicitar presupuesto.
Esté atento a nuestro próximo blog, donde desmentimos otro mito común sobre la observabilidad: "Se puede lograr la productividad de SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio) y DevOps". Conozca los beneficios de la automatización en la observabilidad y vea cómo los clientes de Instana se benefician de la automatización y del contexto de alta fidelidad.
