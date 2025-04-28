Son las 2 de la mañana. Un sistema de producción crítico comienza a ralentizarse. Las alertas se disparan, los paneles de control se vuelven rojos, pero no hay una causa obvia. El administrador de la base de datos (DBA) se conecta, comprueba los registros y se da cuenta de que hay un punto muerto importante en la base de datos que afecta al rendimiento. Se apresuran a diagnosticar el problema, ejecutando múltiples scripts, comprobando las salidas de línea de comandos, interpretando datos sin procesar y recomponiendo la información dispersa. Pasan horas antes de que el problema se comprenda por completo y se solucione.

Si ha trabajado en datos empresariales, probablemente haya vivido alguna versión de este momento.

En una encuesta informal* reciente realizada a más de 30 administradores de bases de datos con experiencia: