Son las 2 de la mañana. Un sistema de producción crítico comienza a ralentizarse. Las alertas se disparan, los paneles de control se vuelven rojos, pero no hay una causa obvia. El administrador de la base de datos (DBA) se conecta, comprueba los registros y se da cuenta de que hay un punto muerto importante en la base de datos que afecta al rendimiento. Se apresuran a diagnosticar el problema, ejecutando múltiples scripts, comprobando las salidas de línea de comandos, interpretando datos sin procesar y recomponiendo la información dispersa. Pasan horas antes de que el problema se comprenda por completo y se solucione.
Si ha trabajado en datos empresariales, probablemente haya vivido alguna versión de este momento.
En una encuesta informal* reciente realizada a más de 30 administradores de bases de datos con experiencia:
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La mayoría de los DBA operan en un entorno en el que la observabilidad, la automatización, el scripting y la documentación viven en sistemas completamente separados. Las herramientas no se comunican entre sí. Se pierde el contexto entre alertas, registros y consultas. ¿El resultado? Incluso los problemas más simples requieren una correlación manual y un conocimiento histórico profundo para resolverse.
Esta fragmentación de herramientas no solo es ineficaz, sino también arriesgada. Cuanto más complejo es el entorno, más frágil se vuelve la configuración. Los pequeños problemas se convierten en bolas de nieve. La incorporación de nuevos DBA es lenta y propensa a errores. Los DBA sénior dedican su tiempo a apagar incendios en lugar de mejorar el rendimiento o impulsar la estrategia.
"No es solo el tiempo que se tarda en arreglar algo. Es el tiempo que se tarda en averiguar qué mirar primero", dijo un encuestado sénior de DBA.
Aunque la fragmentación no es nueva, las realidades actuales han hecho que el asunto sea urgente. Los entornos de bases de datos, como IBM Db2, ya no se limitan a servidores centralizados en las instalaciones. Las arquitecturas en la nube e híbridas añaden capas de complejidad. Al mismo tiempo, la ampliación de las cargas de trabajo aumenta las posibilidades de que se produzcan cuellos de botella y anomalías en el rendimiento. Los requisitos de seguridad, cumplimiento y tiempo de actividad se han intensificado, lo que deja aún menos espacio para la gestión reactiva.
Fundamentalmente, los roles de DBA están evolucionando. Se espera que los equipos logren más con menos recursos y cambien su enfoque de las operaciones tácticas a la supervisión estratégica.
La IA generativa ha abierto la puerta a un nuevo tipo de herramienta, pero seamos claros: tener modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) no es suficiente para ser útil. La IA se vuelve valiosa en la gestión de bases de datos cuando está profundamente arraigada en el contexto: la lógica de los componentes internos de Db2, los patrones de uso históricos, las métricas en tiempo real y las realidades diarias de los flujos de trabajo de DBA. Sin esta información, un LLM es solo otra distracción, que produce sugerencias vagas, respuestas incorrectas o, lo que es peor, recomendaciones arriesgadas.
Estas limitaciones significan que las herramientas de IA para DBA deben ser más que un chatbot genérico. Los expertos que entienden a fondo los flujos de trabajo de Db2 y DBA deben crear y afinar cuidadosamente las herramientas de IA para que sean eficaces.
En una encuesta reciente1, más de 30 administradores sénior de Db2 destacaron sus principales prioridades de asistencia con IA. Sus respuestas fueron claras y consistentes:
Los DBA no pidieron una IA de uso general, sino herramientas que les ayudaran a hacer exactamente lo que ya hacen, de forma más rápida y con mayor confianza.
Bien hecha, la IA no sustituye al criterio del DBA, sino que lo escala, ahorrando tiempo y mejorando la precisión. Si se hace mal, es solo otra capa para depurar.
Imagine gestionar su entorno de bases de datos de forma diferente. En lugar de una caótica resolución de problemas a las 2 de la madrugada, imagine una solución integrada que muestre de forma proactiva la información que necesita cuando la necesita. Los administradores de bases de datos pueden ver al instante registros relevantes, consultas y recomendaciones que se pueden ejecutar, sin dedicar más horas a buscar entre documentación dispersa o conversaciones en aplicaciones de mensajería.
Las tareas rutinarias pero esenciales, como la realización de copias de seguridad, las actualizaciones de esquemas y la aplicación de parches, pueden ejecutarse de forma fiable y automática. El ajuste de las bases de datos puede ser proactivo y mostrar de forma inteligente sugerencias para la optimización de las consultas, las mejoras de indexación y el equilibrio de los recursos, incluso antes de que los usuarios se den cuenta de un problema.
¿Y si sus bases de datos se supervisaran solas las 24 horas del día y le alertaran de las anomalías antes de que se conviertan en interrupciones?
En esta visión, la incorporación de nuevos DBA llevaría semanas, no años, con el apoyo de herramientas que utilizan conocimientos expertos integrados. En lugar de docenas de herramientas desconectadas, tendría una única capa operativa integrada que sirve como espacio de trabajo unificado para gestionar Db2.
Esta visión no es un hipotético estado futuro, sino cómo debería funcionar ya la gestión de bases de datos.
Si estos problemas le afectan, póngase en contacto con nosotros. O bien, concierte una reunión para una mejor gestión de bases de datos.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.
1 Basado en una encuesta informal entre 24 y 40 miembros del consejo de asesoramiento técnico de Db2, un grupo independiente de profesionales de Db2, realizada por el equipo de gestión de productos de IBM Db2 durante un taller trimestral.