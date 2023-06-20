Etiquetas
Problemas de integridad de datos: ejemplos, impacto y 5 medidas preventivas

Gente de negocios hablando de datos mientras están sentados y mirando el portátil dentro de una oficina.

La integridad de los datos se refiere a la precisión, coherencia y fiabilidad generales de los datos almacenados en una base de datos, un almacén de datos o cualquier otro sistema de almacenamiento de información. Es un aspecto crítico de la gestión de datos, ya que garantiza que la información utilizada por una organización es correcta, está actualizada y es adecuada para el fin previsto.

La integridad de los datos es esencial para que las empresas tomen decisiones informadas, mejoren la eficiencia operativa y mantengan el cumplimiento normativo.

Para lograr la integridad de los datos, las organizaciones deben implementar diversos controles, procesos y tecnologías que ayuden a mantener la calidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Estas medidas incluyen la validación de datos, la limpieza de datos, la integración de datos y la seguridad de datos, entre otras. Además, las organizaciones también deben desarrollar una cultura que valore la precisión y la coherencia de los datos, fomentando el compromiso de mantener la integridad de los datos en todos los niveles.

A pesar de estos esfuerzos, pueden surgir problemas de integridad de los datos debido a diversas razones, como errores humanos, fallos técnicos y amenazas externas. En este artículo, exploraremos algunos ejemplos comunes de problemas de integridad de datos, su impacto en las empresas y las mejores prácticas para prevenirlos y resolverlos.

Ejemplos comunes de problemas de integridad de datos

Falta de integración de datos

La integración de datos es el proceso de combinar datos de diferentes fuentes, sistemas y formatos para crear una visión unificada y coherente de la información.

Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades con la integración de datos debido a la complejidad de su infraestructura de TI, la variedad de fuentes de datos y la falta de estandarización. Esta falta de Integración puede provocar silos, incoherencias y duplicaciones de datos y, en última instancia, afectar a la integridad de los datos.

Múltiples herramientas de análisis

Las organizaciones suelen utilizar múltiples herramientas de análisis para procesar y analizar sus datos. Aunque estas herramientas pueden proporcionar información valiosa, también pueden introducir problemas de integridad de los datos si no se integran y configuran correctamente.

Por ejemplo, diferentes herramientas pueden interpretar y procesar los datos de manera diferente, lo que genera discrepancias en los informes y conocimientos generados.

Mala auditoría

La auditoría de datos es el proceso de revisar y verificar regularmente los datos en una organización para garantizar su precisión, integridad y coherencia.

Sin embargo, una auditoría de datos inadecuada o poco frecuente puede provocar problemas de integridad de los datos, ya que los errores e incoherencias pueden pasar desapercibidos y no se abordan. Sin un proceso sólido de auditoría de datos, las organizaciones pueden no ser conscientes de la calidad de sus datos y pueden tomar decisiones inexactas o poco fiables basadas en información defectuosa.

Dependencia de sistemas heredados

Muchas organizaciones siguen confiando en los sistemas heredados para almacenar y gestionar sus datos. Es posible que estos sistemas obsoletos no dispongan de las características, capacidades o medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los datos.

Además, la integración de sistemas heredados con aplicaciones modernas y fuentes de datos puede ser difícil, lo que provoca incoherencias e imprecisiones en los datos.

Entrada de datos incorrecta

La entrada de datos es un componente crucial para mantener la integridad de los datos, ya que los errores humanos durante la entrada de datos pueden provocar imprecisiones e incoherencias.

Las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados reciben la formación y orientación adecuadas sobre los procedimientos de introducción de datos para minimizar el riesgo de problemas de integridad de los datos. Además, la aplicación de técnicas de validación de datos y herramientas automatizadas de introducción de datos puede ayudar a reducir la probabilidad de errores.

Ciberataques

Los ciberataques son una amenaza importante para la integridad de los datos, ya que los ciberdelincuentes pueden manipular, borrar o robar información confidencial. Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad sólidas para proteger sus datos del acceso no autorizado y garantizar su precisión y fiabilidad.

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso satisfactorio de la IA generativa.
El impacto de los problemas de integridad de datos

Inexactitud en los informes y análisis

Los problemas de integridad de los datos pueden generar imprecisiones en los informes, análisis y conocimientos generados por una organización. Estas inexactitudes pueden tener consecuencias graves, ya que pueden resultar en decisiones erróneas, operaciones ineficientes y pérdida de ventaja competitiva.

Por ejemplo, las previsiones de ventas inexactas pueden provocar un exceso o una falta de existencias de productos, lo que se traduce en un aumento de los costes y en la pérdida de oportunidades de venta.

Pérdida de confianza en los datos

Cuando persisten los problemas de integridad de los datos, los empleados y las partes interesadas pueden perder la confianza en los datos de la organización y en su capacidad para proporcionar información precisa y fiable.

Esta pérdida de confianza puede dificultar el proceso de toma de decisiones, ya que las personas pueden ser reacias a confiar en información basada en datos y, en cambio, pueden recurrir a la intuición o a las conjeturas.

Cuestiones de cumplimiento normativo

La integridad de los datos es un componente crítico del cumplimiento normativo para muchos sectores, como el financiero, el sanitario y el farmacéutico. Las organizaciones están obligadas a mantener datos precisos y fiables para cumplir las normas establecidas por los organismos reguladores. Si no se garantiza la integridad de los datos, se puede incumplir la normativa, lo que puede acarrear multas, sanciones y daños a la reputación.

Pérdidas financieras

Los problemas de integridad de los datos pueden tener un impacto financiero directo e indirecto en una organización. Por ejemplo, los datos financieros inexactos pueden provocar informes defectuosos, errores fiscales y una mala asignación de recursos.

Además, los costes asociados a la rectificación de problemas de integridad de los datos, como la inversión en nuevos sistemas, la contratación de consultores o la realización de extensas auditorías de datos, pueden ser significativos.

4 formas de prevenir y resolver los problemas de integridad de los datos

1. Técnicas de validación de datos

La aplicación de técnicas de validación de datos puede ayudar a las organizaciones a garantizar la exactitud y coherencia de sus datos.

La validación de datos consiste en comprobar que no haya errores ni incoherencias antes de almacenarlos en una base de datos o utilizarlos para el análisis.

Algunas técnicas habituales de validación de datos son las comprobaciones de rango, las comprobaciones de formato y las comprobaciones de integridad referencial. Aplicando estas técnicas, las organizaciones pueden minimizar el riesgo de problemas de integridad de los datos causados por errores humanos o fallos técnicos.

2. Copias de seguridad periódicas de datos

Las copias de seguridad periódicas son esenciales para mantener la integridad de los datos, ya que ayudan a proteger los datos de la organización frente a borrados accidentales, fallos del sistema o ciberataques. Las organizaciones deben poner en marcha una estrategia integral de copias de seguridad, que incluya el almacenamiento externo y múltiples copias de seguridad, para garantizar la disponibilidad y fiabilidad de sus datos en caso de catástrofe.

3. Auditorías periódicas de datos

La realización de auditorías periódicas de los datos puede ayudar a las organizaciones a identificar y rectificar los problemas de integridad de los datos antes de que se agraven.

Las auditorías de datos implican revisar y verificar la exactitud, coherencia e integridad de los datos, así como evaluar la eficacia de los procesos y controles de gestión de datos de la organización.
Al realizar auditorías de datos, las organizaciones pueden mantener un alto nivel de calidad de los datos y garantizar que sus conocimientos y decisiones basados en datos sean fiables.

4. Implementación de medidas de seguridad

Implantar medidas de seguridad sólidas es crucial para proteger la integridad de los datos frente a amenazas externas, como los ciberataques. Las organizaciones deben invertir en tecnologías de seguridad avanzadas, como el cifrado, los firewalls y los sistemas de detección de intrusos, para salvaguardar sus datos del acceso y la manipulación no autorizados.

Además, deben establecer una política de seguridad integral y proporcionar formación periódica a los empleados sobre las mejores prácticas de seguridad de datos.

Autor

Niv Sluzki

