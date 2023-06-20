Falta de integración de datos

La integración de datos es el proceso de combinar datos de diferentes fuentes, sistemas y formatos para crear una visión unificada y coherente de la información.

Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades con la integración de datos debido a la complejidad de su infraestructura de TI, la variedad de fuentes de datos y la falta de estandarización. Esta falta de Integración puede provocar silos, incoherencias y duplicaciones de datos y, en última instancia, afectar a la integridad de los datos.

Múltiples herramientas de análisis

Las organizaciones suelen utilizar múltiples herramientas de análisis para procesar y analizar sus datos. Aunque estas herramientas pueden proporcionar información valiosa, también pueden introducir problemas de integridad de los datos si no se integran y configuran correctamente.

Por ejemplo, diferentes herramientas pueden interpretar y procesar los datos de manera diferente, lo que genera discrepancias en los informes y conocimientos generados.

Mala auditoría

La auditoría de datos es el proceso de revisar y verificar regularmente los datos en una organización para garantizar su precisión, integridad y coherencia.

Sin embargo, una auditoría de datos inadecuada o poco frecuente puede provocar problemas de integridad de los datos, ya que los errores e incoherencias pueden pasar desapercibidos y no se abordan. Sin un proceso sólido de auditoría de datos, las organizaciones pueden no ser conscientes de la calidad de sus datos y pueden tomar decisiones inexactas o poco fiables basadas en información defectuosa.

Dependencia de sistemas heredados

Muchas organizaciones siguen confiando en los sistemas heredados para almacenar y gestionar sus datos. Es posible que estos sistemas obsoletos no dispongan de las características, capacidades o medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los datos.

Además, la integración de sistemas heredados con aplicaciones modernas y fuentes de datos puede ser difícil, lo que provoca incoherencias e imprecisiones en los datos.

Entrada de datos incorrecta

La entrada de datos es un componente crucial para mantener la integridad de los datos, ya que los errores humanos durante la entrada de datos pueden provocar imprecisiones e incoherencias.

Las organizaciones deben asegurarse de que sus empleados reciben la formación y orientación adecuadas sobre los procedimientos de introducción de datos para minimizar el riesgo de problemas de integridad de los datos. Además, la aplicación de técnicas de validación de datos y herramientas automatizadas de introducción de datos puede ayudar a reducir la probabilidad de errores.

Ciberataques

Los ciberataques son una amenaza importante para la integridad de los datos, ya que los ciberdelincuentes pueden manipular, borrar o robar información confidencial. Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad sólidas para proteger sus datos del acceso no autorizado y garantizar su precisión y fiabilidad.