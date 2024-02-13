Para optimizar el rendimiento, las organizaciones deberán no solo abordar las preocupaciones sobre el rendimiento de sus aplicaciones, sino también abordar el aspecto crítico de la reducción de costes. Este enfoque allana el camino para ahorros sustanciales, alineando la asignación de recursos con precisión con las demandas de la aplicación. Hay tres componentes esenciales que las organizaciones deben dominar para lograr un rendimiento óptimo en las aplicaciones de la manera más rentable.

1. Asignación de recursos dinámicos

Los métodos tradicionales de asignación estática de recursos a menudo conducen a ineficiencias, ya sea en recursos infrautilizados, recursos sobreaprovisionados y, por el contrario, cuellos de botella en el rendimiento. En su lugar, las organizaciones necesitan una solución que garantice que los recursos se asignan con precisión donde y cuando se necesitan, optimizando el rendimiento sin gastos innecesarios de recursos.

2. Rendimiento continuo de la aplicación

Las herramientas de monitorización tradicionales se quedan cortas ante las cargas de trabajo dinámicas, incapaces de mantener el ritmo de las demandas cambiantes de las aplicaciones. Para garantizar realmente el rendimiento continuo de las aplicaciones, las organizaciones deben adoptar una solución que analice automáticamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realice ajustes en tiempo real. Un enfoque exhaustivo, proactivo y automático es importante, ya que mitiga el riesgo de problemas de rendimiento y proporciona una experiencia de usuario final fluida y fiable.

3. Observabilidad en tiempo real

Desentrañar los entresijos de las aplicaciones y la infraestructura resulta más sencillo gracias a las capacidades avanzadas de observabilidad. Este aspecto es crucial para la optimización del rendimiento de las aplicaciones, ya que proporciona información en tiempo real a través de datos de alta fidelidad. Pero no se necesita un marco tradicional de observabilidad. En su lugar, las organizaciones deben aprovechar un enfoque que brinde a los usuarios una comprensión profunda de sus aplicaciones y permita la corrección automática de incidentes.

Al asignar dinámicamente los recursos con precisión donde y cuando se necesitan, las organizaciones pueden optimizar el rendimiento sin gastos innecesarios, mientras que el rendimiento continuo de las aplicaciones promueve la fiabilidad frente a las demandas en constante evolución. Mientras tanto, la observabilidad en tiempo real proporciona conocimientos profundos sobre el rendimiento de una aplicación, lo que permite la identificación proactiva y la resolución de problemas antes de que afecten a los usuarios. IBM Turbonomic es un factor clave para optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Y cuando los usuarios integran Turbonomic con IBM Instana, las organizaciones desbloquean una solución integral que trasciende los límites tradicionales y las herramientas de monitorización del rendimiento.