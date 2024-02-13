El rendimiento de las aplicaciones no es una simple preocupación para la mayoría de las organizaciones; es un factor crítico para el éxito de su negocio. Impulsar un rendimiento óptimo de las aplicaciones y, al mismo tiempo, minimizar los costes, se ha convertido en algo primordial, ya que las organizaciones se esfuerzan por ofrecer experiencias de usuario positivas. Estas experiencias pueden hacer que un negocio triunfe o fracase, por eso dar prioridad al alto rendimiento entre las aplicaciones no es negociable. Lo que se necesita es una solución que no solo proteja el rendimiento de sus aplicaciones de misión crítica, sino que también vaya más allá mediante la reducción de costes, la eficiencia del tiempo y el ahorro económico.
Optimizar el desarrollo y el rendimiento de las aplicaciones es imprescindible en un mundo en el que la experiencia de un usuario puede controlar la trayectoria de una empresa. El bajo rendimiento de las aplicaciones puede afectar negativamente a una organización y sus usuarios pueden sentirse frustrados y desconfiados, lo que les hace abandonar el barco e incluso cambiar a la competencia. Una serie de problemas, desde los cuellos de botella de la aplicación hasta la latencia de la red y los errores, pueden provocar problemas de rendimiento de la aplicación. Esforzarse por optimizar el rendimiento de las aplicaciones implica adoptar un enfoque estratégico para mejorar la funcionalidad base y la experiencia global del usuario.
Para optimizar el rendimiento, las organizaciones deberán no solo abordar las preocupaciones sobre el rendimiento de sus aplicaciones, sino también abordar el aspecto crítico de la reducción de costes. Este enfoque allana el camino para ahorros sustanciales, alineando la asignación de recursos con precisión con las demandas de la aplicación. Hay tres componentes esenciales que las organizaciones deben dominar para lograr un rendimiento óptimo en las aplicaciones de la manera más rentable.
Los métodos tradicionales de asignación estática de recursos a menudo conducen a ineficiencias, ya sea en recursos infrautilizados, recursos sobreaprovisionados y, por el contrario, cuellos de botella en el rendimiento. En su lugar, las organizaciones necesitan una solución que garantice que los recursos se asignan con precisión donde y cuando se necesitan, optimizando el rendimiento sin gastos innecesarios de recursos.
Las herramientas de monitorización tradicionales se quedan cortas ante las cargas de trabajo dinámicas, incapaces de mantener el ritmo de las demandas cambiantes de las aplicaciones. Para garantizar realmente el rendimiento continuo de las aplicaciones, las organizaciones deben adoptar una solución que analice automáticamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realice ajustes en tiempo real. Un enfoque exhaustivo, proactivo y automático es importante, ya que mitiga el riesgo de problemas de rendimiento y proporciona una experiencia de usuario final fluida y fiable.
Desentrañar los entresijos de las aplicaciones y la infraestructura resulta más sencillo gracias a las capacidades avanzadas de observabilidad. Este aspecto es crucial para la optimización del rendimiento de las aplicaciones, ya que proporciona información en tiempo real a través de datos de alta fidelidad. Pero no se necesita un marco tradicional de observabilidad. En su lugar, las organizaciones deben aprovechar un enfoque que brinde a los usuarios una comprensión profunda de sus aplicaciones y permita la corrección automática de incidentes.
Al asignar dinámicamente los recursos con precisión donde y cuando se necesitan, las organizaciones pueden optimizar el rendimiento sin gastos innecesarios, mientras que el rendimiento continuo de las aplicaciones promueve la fiabilidad frente a las demandas en constante evolución. Mientras tanto, la observabilidad en tiempo real proporciona conocimientos profundos sobre el rendimiento de una aplicación, lo que permite la identificación proactiva y la resolución de problemas antes de que afecten a los usuarios. IBM Turbonomic es un factor clave para optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Y cuando los usuarios integran Turbonomic con IBM Instana, las organizaciones desbloquean una solución integral que trasciende los límites tradicionales y las herramientas de monitorización del rendimiento.
Turbonomic revoluciona la optimización del rendimiento de las aplicaciones aprovechando la IA y los algoritmos de machine learning para analizar los datos de rendimiento en tiempo real y ofrecer información sobre el tiempo de respuesta de las aplicaciones y el tiempo de transacción. Turbonomic se integra mediante API con todos los elementos de la pila tecnológica de una organización, independientemente de su proveedor, y genera acciones que resuelven problemas de rendimiento. Los costes y la utilización de recursos también se optimizan simultáneamente a medida que se realizan mejoras de rendimiento.
Tanto si los recursos de una aplicación están infrautilizados como sobreaprovisionados, Turbonomic asigna dinámicamente esos recursos exactamente donde se necesitan a medida que cambia la demanda, optimizando el rendimiento y manteniendo los costes bajos. Turbonomic ayuda a ingenieros, arquitectos y operadores de infraestructuras en la nube a optimizar de forma proactiva los recursos de CPU, memoria, almacenamiento y red de sus aplicaciones mediante la automatización. Al analizar continuamente las cargas de trabajo de las aplicaciones y realizar ajustes en tiempo real, Turbonomic establece un rendimiento continuo de las aplicaciones que mitiga los problemas de rendimiento, optimiza los costes y proporciona una experiencia de usuario final fluida.
Instana complementa las capacidades de Turbonomic al proporcionar una observabilidad avanzada en tiempo real del rendimiento de las aplicaciones. Las capacidades de monitorización con IA de Instana permiten a las organizaciones obtener conocimientos profundos de sus aplicaciones, que identifican posibles problemas antes de que afecten el rendimiento. Los paneles de control fáciles de usar de Instana permiten a las organizaciones ver las métricas de rendimiento y tienen en cuenta las dependencias de las aplicaciones. Con la corrección automática de incidentes y la monitorización proactiva, Instana garantiza el rendimiento continuo de las aplicaciones desde el punto de vista de APM y mantiene una experiencia fluida para el usuario final.
La combinación de las capacidades de IBM Turbonomic e IBM Instana crea una experiencia de usuario fluida y optimiza el rendimiento de las aplicaciones y el uso de recursos, a la vez que gestiona eficazmente los costes. Las capacidades dinámicas de gestión de recursos de TI de Turbonomic garantizan que los recursos de TI se optimicen continuamente en tiempo real, alineándose con la demanda de las aplicaciones sin un aprovisionamiento excesivo o insuficiente. Mediante la automatización inteligente de acciones críticas y la optimización de recursos en entornos híbridos y multinube, Turbonomic maximiza el rendimiento de las aplicaciones al tiempo que minimiza los costes.
Mientras tanto, la plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada de Instana proporciona datos continuos de alta fidelidad y rastreos de extremo a extremo, lo que permite a DevOps, SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio), ingenieros de plataformas, operaciones de TI y desarrollo acceder a los datos que necesitan con información contextual. Esta visibilidad en tiempo real permite la identificación y resolución proactivas de los problemas de rendimiento, lo que impulsa una experiencia del usuario final fluida y fiable. Con Turbonomic e Instana, ya no hay que solucionar problemas ni usuarios finales con poco ancho de banda, ya que proporcionan a las organizaciones una solución integral que resuelve la causa raíz de los problemas de rendimiento de sus aplicaciones. Estas soluciones crean juntas una solución aún más sólida, optimizando el rendimiento, agilizando las operaciones e impulsando la eficiencia de costes, lo que en última instancia permite a las empresas alcanzar sus objetivos.
