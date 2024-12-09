Para apoyar el crecimiento sostenible de la empresa, necesita una plataforma de gestión de pedidos que genere resultados empresariales específicos y, a su vez, proporcione a los compradores experiencias de comercio modernas. Aumente la satisfacción de clientes y empleados con tiempos de entrega de pedidos fiables y representantes de servicio al cliente que tengan acceso al historial de pedidos de cada cliente, todo basado en tecnología de última generación y potentes prestaciones de búsqueda de datos. IBM Order Management System es una solución de próxima generación diseñada específicamente para facilitar el crecimiento y dar libertad de opciones de despliegue.

Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de despliegue, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes preintegrados o utilice Order Hub, nuestro nuevo marco de gestión de usuarios e interfaz de usuario (IU), para personalizar su IU usando poco o nada de código.