IBM Order Management System (OMS) es una suite de aplicaciones inteligentes e intuitivas que se pueden ampliar en función de las necesidades de su empresa
Comercio inteligente, escalable y fluido

Para apoyar el crecimiento sostenible de la empresa, necesita una plataforma de gestión de pedidos que genere resultados empresariales específicos y, a su vez, proporcione a los compradores experiencias de comercio modernas. Aumente la satisfacción de clientes y empleados con tiempos de entrega de pedidos fiables y representantes de servicio al cliente que tengan acceso al historial de pedidos de cada cliente, todo basado en tecnología de última generación y potentes prestaciones de búsqueda de datos. IBM Order Management System es una solución de próxima generación diseñada específicamente para facilitar el crecimiento y dar libertad de opciones de despliegue.

Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de despliegue, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes preintegrados o utilice Order Hub, nuestro nuevo marco de gestión de usuarios e interfaz de usuario (IU), para personalizar su IU usando poco o nada de código.
"Plug and play" acelerado

Componibilidad con aplicaciones internas y externas para sacar el máximo partido a cualquier innovación que exista en la empresa.
Rápida innovación y escalado

Arquitectura de servicios empresariales con una biblioteca en constante expansión de servicios preintegrados y dirigidos por socios para crear nuevas experiencias del cliente, tanto digitales como físicas.
Rendimiento líder del sector

Prepárese para cualquier escenario futuro mediante el despliegue en cualquier lugar, independientemente del proveedor de nube y del modelo de licencia. Reduzca su coste total de propiedad sin sacrificar el crecimiento de su negocio con los más elevados niveles de rendimiento, escalabilidad y seguridad del sector.
Experiencia de IU con poco/nada de código

Apoye a los usuarios empresariales con una solución totalmente personalizable que permite a todos los usuarios trabajar de la forma que prefieran, sea cual sea su capacitación.
IA transparente para impulsar acciones fiables

La IA aprende con el tiempo con comentarios bidireccionales y proporciona transparencia en las decisiones y la lógica.
Compras sostenibles

Dilucide el impacto ambiental para facilitar opciones de compra más sostenibles por parte del consumidor y cumplir con los objetivos de ESG.

 
IBM Sterling Order Management
Entregue el pedido perfecto con una completa plataforma de tramitación de pedidos omnicanal que fomenta la sostenibilidad.
IBM Sterling Intelligent Promising
Ofrezca una experiencia omnicanal eficiente y fluida que mejore las tasas de conversión, reduzca el abandono de carros de la compra e impulse las ventas.
IBM Sterling Configure, Price, Quote
Transforme y automatice la configuración, la fijación de precios y la presupuestación de productos o servicios complejos.
Recursos El estudio IHL sobre el mercado de gestión de pedidos
Este estudio de investigación "Executive Advisory Program" de IHL identifica las principales tendencias y los factores que impulsan el mercado de software de gestión de pedidos. Compruebe por qué IBM Sterling OMS es líder del mercado.
¿Qué es la gestión de pedidos?
El seguimiento de los pedidos desde el inicio hasta su tramitación, así como la gestión de las personas, los procesos y los datos asociados a cada pedido a medida que avanzan en su ciclo de vida.
Cree soluciones de cadena de suministro más inteligente con IA y blockchain

Actúe con rapidez y confianza para mitigar las interrupciones y crear cadenas de suministro resilientes y sostenibles.

IBM Blockchain

Amplíe los límites del intercambio de datos de confianza y la automatización de los flujos de trabajo con blockchain y tecnología de libro mayor distribuida.

