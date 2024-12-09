Para apoyar el crecimiento sostenible de la empresa, necesita una plataforma de gestión de pedidos que genere resultados empresariales específicos y, a su vez, proporcione a los compradores experiencias de comercio modernas. Aumente la satisfacción de clientes y empleados con tiempos de entrega de pedidos fiables y representantes de servicio al cliente que tengan acceso al historial de pedidos de cada cliente, todo basado en tecnología de última generación y potentes prestaciones de búsqueda de datos. IBM Order Management System es una solución de próxima generación diseñada específicamente para facilitar el crecimiento y dar libertad de opciones de despliegue.
Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de despliegue, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes preintegrados o utilice Order Hub, nuestro nuevo marco de gestión de usuarios e interfaz de usuario (IU), para personalizar su IU usando poco o nada de código.
Componibilidad con aplicaciones internas y externas para sacar el máximo partido a cualquier innovación que exista en la empresa.
Arquitectura de servicios empresariales con una biblioteca en constante expansión de servicios preintegrados y dirigidos por socios para crear nuevas experiencias del cliente, tanto digitales como físicas.
Prepárese para cualquier escenario futuro mediante el despliegue en cualquier lugar, independientemente del proveedor de nube y del modelo de licencia. Reduzca su coste total de propiedad sin sacrificar el crecimiento de su negocio con los más elevados niveles de rendimiento, escalabilidad y seguridad del sector.
Apoye a los usuarios empresariales con una solución totalmente personalizable que permite a todos los usuarios trabajar de la forma que prefieran, sea cual sea su capacitación.
La IA aprende con el tiempo con comentarios bidireccionales y proporciona transparencia en las decisiones y la lógica.
Dilucide el impacto ambiental para facilitar opciones de compra más sostenibles por parte del consumidor y cumplir con los objetivos de ESG.
Actúe con rapidez y confianza para mitigar las interrupciones y crear cadenas de suministro resilientes y sostenibles.
Amplíe los límites del intercambio de datos de confianza y la automatización de los flujos de trabajo con blockchain y tecnología de libro mayor distribuida.
Explore qué configuración de IBM Order Management System (OMS) es la mejor para su empresa.