Soluciones de middleware

Las herramientas de middleware heredadas y aisladas pueden frenar el crecimiento empresarial si no están integradas. Las operaciones empresariales necesitan cada vez más que los datos fluyan de manera fluida a través del middleware de integración de API, aplicaciones, B2B, transferencias de archivos y eventos. Ahora, los agentes de IA añaden una nueva capa de complejidad y oportunidades en forma de "middleware inteligente", que necesita conectarse con el middleware existente. En la era de la IA, una Integration Platform as a Service (iPaaS) ya no es un lujo, sino una necesidad para reducir la complejidad y servir de base para la productividad empresarial​.