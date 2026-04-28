Soluciones de middleware

La integración de agentes de IA es el nuevo reto y la nueva oportunidad en el ámbito del middleware. Ponga en marcha la IA con una plataforma iPaaS de middleware.
Las herramientas de middleware heredadas y aisladas pueden frenar el crecimiento empresarial si no están integradas. Las operaciones empresariales necesitan cada vez más que los datos fluyan de manera fluida a través del middleware de integración de API, aplicaciones, B2B, transferencias de archivos y eventos. Ahora, los agentes de IA añaden una nueva capa de complejidad y oportunidades en forma de "middleware inteligente", que necesita conectarse con el middleware existente. En la era de la IA, una Integration Platform as a Service (iPaaS) ya no es un lujo, sino una necesidad para reducir la complejidad y servir de base para la productividad empresarial.
Las soluciones modernas de middleware requieren ahora una implementación integral de la IA y la tecnología agéntica. Las organizaciones apuestan por los agentes de IA para impulsar su crecimiento. Los CEO están realizando inversiones agresivas, pero el 95 % de los proyectos piloto de IA se estancan antes de llegar a la fase de producción.¹
El middleware moderno debe admitir una amplia variedad de patrones de conectividad e integración en una única plataforma. Así, las organizaciones pueden centralizar, estandarizar y optimizar el middleware para aumentar la productividad empresarial.
Las soluciones modernas de middleware deben fomentar la conectividad y la productividad en la integración. Dichas soluciones deben incluir herramientas no‑code, low‑code y pro‑code, así como asistentes de IA, con el fin de simplificar y acelerar los proyectos de middleware.
Para garantizar la seguridad del middleware de principio a fin, es necesario aplicar políticas y controles de seguridad coherentes en todos los entornos.
Las infraestructuras modernas de middleware deben facilitar la integración de datos operativos y el traslado de grandes volúmenes de datos. IBM ofrece soluciones que satisfacen las principales necesidades en este ámbito.
La combinación de tecnologías de integración de middleware en una única plataforma multiplica la productividad de múltiples maneras:
Una única capa de middleware de integración que le ayuda a implementar, gestionar e integrar nuevos agentes de IA en cualquier proceso empresarial, y que actúa como facilitador de la productividad de los agentes en toda su organización
El volumen de datos continúa aumentando a un ritmo acelerado. Trasladar grandes cantidades de datos al lugar adecuado en el momento oportuno, de forma segura y conforme a la normativa, sigue siendo una necesidad de misión crítica y constante para todas las organizaciones.
La IA es la forma más nueva de middleware. Si bien la IA es muy prometedora para mejorar la productividad empresarial en toda la organización, tiene que integrarse con la solución de middleware existente.
El desorden en las API ralentiza su negocio. Tome el control del ciclo de vida de sus API y desarrolle, gestione, proteja y comparta de manera fluida todos sus tipos de API, estén donde estén. Las capacidades de IA generativa automatizan las tareas manuales, lo que ahorra tiempo y garantiza la calidad.
Gestione integraciones complejas con facilidad gracias a una integración de aplicaciones centrada en la nube, que conecta todas sus aplicaciones y orquesta flujos de trabajo híbridos de principio a fin, poniendo orden en la proliferación de integraciones. Integre sus aplicaciones. Automatice su trabajo.
Modernice sus interacciones B2B aprovechando la IA para agilizar la incorporación de cualquier socio comercial, independientemente de si utiliza sistemas nuevos, antiguos o complejos. Integre fácilmente su solución B2B con otro middleware para intercambiar documentos EDI de forma fiable como parte de cualquier proceso empresarial.
Gestione fácilmente los archivos de misión crítica y garantice su entrega segura y puntual en una plataforma en la nube regulada y cifrada que se integra con el resto de su middleware empresarial.
Descubra, proteja y amplíe sus eventos de Kafka sin caos. IBM Event Endpoint Management le ofrece un plano de control unificado para el acceso, la aplicación de políticas y la integración. Encuentre los eventos que necesita, obtenga credenciales al instante y comience a crear: ya no tendrá que buscar clústeres de Kafka ni documentos sobre temas obsoletos.
La tecnología patentada FASP acelera la transferencia de datos hasta 100 veces y el cifrado integrado garantiza la seguridad de las transferencias de extremo a extremo.
Sanidad: transferencia de datos de pacientes conforme a la HIPAA
Fabricación: el intercambio rápido de archivos de gran tamaño impulsa la productividad
Medios y entretenimiento: producción de vídeos con distribución internacional
Energía: Transferencia de grandes volúmenes de datos hacia y desde instalaciones marítimas y aéreas
TI: replicación y sincronización de repositorios de datos de cualquier tamaño a nivel mundial
Maximice la productividad y mueva datos de una ubicación a otra de manera fluida gracias a la automatización integrada.
- Aumente la eficiencia mediante la automatización y la ampliación de los flujos de trabajo de big data
- Integre de manera fluida sus aplicaciones y flujos de trabajo existente smediante el uso de API y SDK
- Escale su negocio con más de 200 complementos
Los movimientos de datos deben cumplir tanto las directrices internas y externas del sector como la normativa gubernamental.
Nuestra plataforma IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation infundida con IA le ayuda a acelerar su transición al cloud híbrido y a alcanzar sus objetivos empresariales. Nuestras soluciones de implementación en la nube mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y el tiempo de comercialización. Nuestro entorno de nube flexible admite la automatización de tareas de TI, la modernización de aplicaciones y el desarrollo nativo en la nube. Con la IA agéntica, los equipos pueden cocrear, adaptar en tiempo real y gestionar aplicaciones en todas las plataformas.
1) Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, y Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA. Julio de 2025.