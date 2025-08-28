IBM nombrada líder en The Forrester Wave: plataforma de integración como servicio, 3T 2025

Inteligencia artificial Cloud

28 de agosto de 2025

Autor

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

IBM ha sido nombrada líder en el tercer trimestre de 2025 Forrester Wave or Integration Platform as a Service (iPaaS) y ocupa el primer puesto entre todos los proveedores en la categoría de oferta actual.

En particular, somos solo uno de los tres proveedores en el segmento de líderes. Este reconocimiento marca un hito importante en nuestro compromiso de ayudar a las empresas a transformar la integración, acelerar la innovación y desbloquear todo el potencial de la IA. 

Consideramos que este reconocimiento es una sólida validación de nuestra estrategia de adquisición, que une los portfolios de integración de IBM y webMethods para ofrecer una experiencia unificada y sin fisuras que redefine la integración para la era de la IA.

El salto estratégico de IBM 

El mercado de iPaaS está evolucionando y creciendo rápidamente, y creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el informe Wave de Forrester refleja la solidez de nuestra estrategia y nuestras inversiones. Con la adquisición de webMethods y el lanzamiento de IBM® webMethods Hybrid Integration, continuamos centrándonos en la IA y la innovación. El informe de Forrester describe nuestra visión de respaldar todas las integraciones con un único plano de control y señala nuestras capacidades en servicios de IA para la automatización adaptativa.  

Basándonos en nuestro debut de IBM webMethods Hybrid Integration en IBM Think 2025, estamos encantados de tener más buenas noticias que añadir a nuestro rápido ritmo de innovación. En los últimos meses hemos lanzado agentes de IA que nuestros clientes denominan "innovadores", nuestra AI Gateway que ofrece un único punto de control para que las organizaciones accedan a los servicios de IA y un único plano de control para cada tiempo de ejecución, en todas partes. Nuestra hoja de ruta está repleta de nuevos agentes de IA a lo largo del ciclo de vida, soporte de servidor MCP, un catálogo de activos de integración global rediseñado para agentes como usuarios y potentes mejoras en la experiencia del desarrollador, como nuestro nuevo API Developer Studio. Estamos creciendo, construyendo e invirtiendo. Nadie integra como IBM. 

Seis áreas clave señaladas por Forrester 

  1. Amplias capacidades de integración: en cuanto a las capacidades, Forrester escribió: "webMethods ofrece un soporte de integración sólido y amplio a través de una potente gestión de API, múltiples tipos de intermediarios de mensajes y B2B que admite EDI, transferencia de archivos gestionada y gestión de socios con autoservicio para socios". Esto significa que los líderes de TI pueden consolidar herramientas dispares y reducir la complejidad a escala. 
  2. Automatización impulsada por IA: con watsonx y una profunda integración con servicios adicionales de IA de IBM, IBM webMethods Hybrid Integration aprovecha la IA de confianza para impulsar la transformación empresarial. Creemos que la IA debe aportar valor de forma holística, y Forrester señaló que nuestra "asistencia de IA a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software". Desde la automatización hasta los agentes de IA, ayudamos a los equipos a crear de forma más inteligente, rápida y con menos errores.
  3. Sólida experiencia como desarrollador (DX): Forrester citó nuestro"depurador por pasos, un marco de pruebas con simulación y análisis de cobertura de código, y visualización de transacciones de extremo a extremo que respalda la calidad del código y las operaciones". Estas características brindan a los desarrolladores la confianza necesaria para crear e implementar integraciones complejas de manera eficiente.
  4. Éxito del cliente integrado: el informe de Forrester también afirmaba que IBM ofrece "un soporte superior para la adopción del cliente, con gestores de éxito del cliente (CSM) para cada cliente, una metodología de adopción, servicios incluidos para garantizar un valor rápido para los nuevos clientes y mucho más". Nuestro compromiso con los clientes garantiza un tiempo de obtención de valor más rápido y relaciones más sólidas a largo plazo para el éxito compartido. 
  5. Visión de plataforma unificada: al evaluar nuestra estrategia, Forrester señaló: "El objetivo de IBM es admitir todos los patrones de integración con un único plano de control y soporte de IA". Para lograrlo, hemos creado nuestro plano de control híbrido, que ayuda a eliminar los silos, reducir el coste total de propiedad y ofrecer una experiencia verdaderamente cohesiva. 
  6. Precios simples y escalables: en un mundo de precios opacos y complejos, Forrester destacó que IBM "ofrece precios simples medidos por el volumen de transacciones". Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes previsibilidad y escalabilidad, facilitando que las organizaciones empiecen poco a poco y crezcan con confianza.

Qué significa esto para los líderes tecnológicos 

El reconocimiento de IBM como líder en Forrester Wave es más que una insignia. Creemos que es una señal de que nuestra visión y ejecución son exactamente lo que los clientes buscan en la iPaaS actual. Tanto si está creando agentes y automatizaciones, ampliando sistemas en entornos híbridos o convirtiendo aplicaciones heredadas en legendarios motores de crecimiento, IBM es la elección adecuada para impulsar cada parte de su negocio.

Por qué a los clientes les encanta IBM webMethods Hybrid Integration 

Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece poder destacar a clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:

  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] nos da la estabilidad a largo plazo para superar a nuestros competidores tanto en tiempos buenos como difíciles, y la agilidad para responder con la velocidad del rayo a las demandas de los clientes, las solicitudes de los socios y los cambios normativos. Nadie más ofrece plataformas de soluciones tan sólidas y completas”. Haim Inger, director de tecnología, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Lea el caso de éxito de Clal.
  • "[IBM webMethods Hybrid Integration] es el cordón umbilical que nos conecta con nuestros clientes..." - Roman Poon, - Jefe de soporte de aplicaciones para sistemas logísticos PharmLog Pharma Logistik GmbH. Lea el caso de éxito de PharmLog.
  • "Gestionamos un panorama complejo en evolución y hemos podido crear procesos empresariales integrados y mantenerlos a lo largo del tiempo". Dave Laycock, arquitecto de datos sénior, Nutrien. Lea el caso de éxito de Nutrien.

Novedades

Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Forrester y queremos dar las gracias a nuestros clientes, socios y miembros de la comunidad que siguen impulsando nuestro crecimiento.

A medida que el panorama de iPaaS cambia rápidamente, ahora es el momento de obtener más información sobre IBM webMethods Hybrid Integration y ver cómo podemos ayudar a su organización a acelerar la innovación con una base de integración de IA galardonada.

¿Quiere obtener más información en persona? Únase al resto de la innovadora comunidad de IBM en IBM® TechXchange en Orlando del 6 al 9 de octubre, para experimentar la energía, la emoción y un primer vistazo de lo que viene.

Explore IBM webMethods Hybrid Integration
Únase a nosotros en IBM TechXchange 2025 en Orlando

*

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .

Más información Explore IBM webMethods Hybrid Integration Únase a nuestra comunidad de IBM webMethods Hybrid Integration Únase a nuestro grupo de LinkedIn