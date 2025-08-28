El mercado de iPaaS está evolucionando y creciendo rápidamente, y creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el informe Wave de Forrester refleja la solidez de nuestra estrategia y nuestras inversiones. Con la adquisición de webMethods y el lanzamiento de IBM® webMethods Hybrid Integration, continuamos centrándonos en la IA y la innovación. El informe de Forrester describe nuestra visión de respaldar todas las integraciones con un único plano de control y señala nuestras capacidades en servicios de IA para la automatización adaptativa.

Basándonos en nuestro debut de IBM webMethods Hybrid Integration en IBM Think 2025, estamos encantados de tener más buenas noticias que añadir a nuestro rápido ritmo de innovación. En los últimos meses hemos lanzado agentes de IA que nuestros clientes denominan "innovadores", nuestra AI Gateway que ofrece un único punto de control para que las organizaciones accedan a los servicios de IA y un único plano de control para cada tiempo de ejecución, en todas partes. Nuestra hoja de ruta está repleta de nuevos agentes de IA a lo largo del ciclo de vida, soporte de servidor MCP, un catálogo de activos de integración global rediseñado para agentes como usuarios y potentes mejoras en la experiencia del desarrollador, como nuestro nuevo API Developer Studio. Estamos creciendo, construyendo e invirtiendo. Nadie integra como IBM.