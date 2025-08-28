28 de agosto de 2025
IBM ha sido nombrada líder en el tercer trimestre de 2025 Forrester Wave or Integration Platform as a Service (iPaaS) y ocupa el primer puesto entre todos los proveedores en la categoría de oferta actual.
En particular, somos solo uno de los tres proveedores en el segmento de líderes. Este reconocimiento marca un hito importante en nuestro compromiso de ayudar a las empresas a transformar la integración, acelerar la innovación y desbloquear todo el potencial de la IA.
Consideramos que este reconocimiento es una sólida validación de nuestra estrategia de adquisición, que une los portfolios de integración de IBM y webMethods para ofrecer una experiencia unificada y sin fisuras que redefine la integración para la era de la IA.
El mercado de iPaaS está evolucionando y creciendo rápidamente, y creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el informe Wave de Forrester refleja la solidez de nuestra estrategia y nuestras inversiones. Con la adquisición de webMethods y el lanzamiento de IBM® webMethods Hybrid Integration, continuamos centrándonos en la IA y la innovación. El informe de Forrester describe nuestra visión de respaldar todas las integraciones con un único plano de control y señala nuestras capacidades en servicios de IA para la automatización adaptativa.
Basándonos en nuestro debut de IBM webMethods Hybrid Integration en IBM Think 2025, estamos encantados de tener más buenas noticias que añadir a nuestro rápido ritmo de innovación. En los últimos meses hemos lanzado agentes de IA que nuestros clientes denominan "innovadores", nuestra AI Gateway que ofrece un único punto de control para que las organizaciones accedan a los servicios de IA y un único plano de control para cada tiempo de ejecución, en todas partes. Nuestra hoja de ruta está repleta de nuevos agentes de IA a lo largo del ciclo de vida, soporte de servidor MCP, un catálogo de activos de integración global rediseñado para agentes como usuarios y potentes mejoras en la experiencia del desarrollador, como nuestro nuevo API Developer Studio. Estamos creciendo, construyendo e invirtiendo. Nadie integra como IBM.
El reconocimiento de IBM como líder en Forrester Wave es más que una insignia. Creemos que es una señal de que nuestra visión y ejecución son exactamente lo que los clientes buscan en la iPaaS actual. Tanto si está creando agentes y automatizaciones, ampliando sistemas en entornos híbridos o convirtiendo aplicaciones heredadas en legendarios motores de crecimiento, IBM es la elección adecuada para impulsar cada parte de su negocio.
Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece poder destacar a clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:
Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Forrester y queremos dar las gracias a nuestros clientes, socios y miembros de la comunidad que siguen impulsando nuestro crecimiento.
A medida que el panorama de iPaaS cambia rápidamente, ahora es el momento de obtener más información sobre IBM webMethods Hybrid Integration y ver cómo podemos ayudar a su organización a acelerar la innovación con una base de integración de IA galardonada.
¿Quiere obtener más información en persona? Únase al resto de la innovadora comunidad de IBM en IBM® TechXchange en Orlando del 6 al 9 de octubre, para experimentar la energía, la emoción y un primer vistazo de lo que viene.
Explore IBM webMethods Hybrid Integration
Únase a nosotros en IBM TechXchange 2025 en Orlando
*
Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .