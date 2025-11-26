Impulse la activación de la IA en todos los flujos de trabajo y equipos con un control centralizado y una gestión federada
La IA está transformando la manera en que se hace el trabajo, pero sin el gobierno adecuado, también puede introducir riesgos y complejidad. Una base sólida de gobierno se traduce en que las organizaciones pueden escalar con confianza la IA en todos los equipos y flujos de trabajo sin perder la supervisión. A medida que se multiplican las integraciones y los flujos de datos se vuelven más dinámicos, un buen gobierno garantiza la seguridad, la responsabilidad y la confianza. Al proporcionar una visibilidad centralizada y una gestión federada, permite a las empresas innovar más rápido, al tiempo que se rastrea, gestiona y protege cada punto de contacto de los datos.
Con el gobierno adecuado, la IA pasa de la fase piloto a la de producción con confianza y control. Sin un buen gobierno, los agentes de IA pueden introducir riesgos, desde fugas de datos hasta infracciones de cumplimiento. La capa de gobierno de IBM garantiza que todas las interacciones sean seguras, auditables y se rijan por las políticas.
Los activos de integración empresarial suelen estar dispersos, aislados y son difíciles de gestionar, lo que ralentiza la innovación y aumenta el riesgo. El catálogo de activos unificado de IBM hace que esto cambie.
Al federar las API, las integraciones y los activos B2B en una única capa de metadatos gobernada, el catálogo permite:
Con el catálogo, la reutilización se vuelve segura, predecible y escalable, lo que constituye una base fundamental para la empresa agéntica.
La puerta de enlace de IA centraliza y protege las interacciones entre las aplicaciones empresariales y las API de LLM con registro de autoservicio, limitación de velocidad basada en tokens, almacenamiento en caché y paneles de control de uso unificados. También proporciona políticas para gestionar y controlar de forma centralizada el uso de las API de LLM con sus aplicaciones, así como análisis e información clave que le ayudarán a tomar decisiones más rápido sobre las opciones de modelos de lenguaje grandes (LLM).
La pasarela de MCP controla el acceso del agente a los datos y las funciones de la empresa. Admite MCP de forma nativa, media protocolos, protege los endpoints, aplica la lógica de las políticas y ofrece trazabilidad. En el futuro, complementaremos las pasarelas con una pasarela A2A. Asimismo, controla el acceso del agente a otros agentes, lo que permite delegar trabajo a otros agentes de forma segura.
El panorama actual de las TI empresariales está cada vez más distribuido, con pasarelas especializadas, implementaciones locales y multinube, y múltiples usuarios, lo que provoca una fragmentación mayor que nunca. Lograr el control sobre esta complejidad es fundamental para reducir el riesgo y mantener la agilidad, la resiliencia, la seguridad y la escala necesarias para el éxito.
A diferencia de las consolas de integración en silos, el panel de control híbrido de IBM webMethods ofrece un único lugar desde el que gestionar y gobernar los tiempos de ejecución de IBM, de terceros e híbridos. Las organizaciones pueden obtener una visibilidad y un gobierno exhaustivos de los agentes, las integraciones, las API, los eventos y mucho más, ya sea en entornos locales, multinube o en el edge.