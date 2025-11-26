La IA está transformando la manera en que se hace el trabajo, pero sin el gobierno adecuado, también puede introducir riesgos y complejidad. Una base sólida de gobierno se traduce en que las organizaciones pueden escalar con confianza la IA en todos los equipos y flujos de trabajo sin perder la supervisión. A medida que se multiplican las integraciones y los flujos de datos se vuelven más dinámicos, un buen gobierno garantiza la seguridad, la responsabilidad y la confianza. Al proporcionar una visibilidad centralizada y una gestión federada, permite a las empresas innovar más rápido, al tiempo que se rastrea, gestiona y protege cada punto de contacto de los datos.

Con el gobierno adecuado, la IA pasa de la fase piloto a la de producción con confianza y control. Sin un buen gobierno, los agentes de IA pueden introducir riesgos, desde fugas de datos hasta infracciones de cumplimiento. La capa de gobierno de IBM garantiza que todas las interacciones sean seguras, auditables y se rijan por las políticas.