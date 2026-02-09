1. ¿Es obligatoria IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad?

Sí, ILMT (o cualquier herramienta verificada aprobada) es un requisito obligatorio. Para obtener más información sobre las herramientas aprobadas, visite la página de información de ILMT de subcapacidad.

Flexera One IT Asset Management y la oferta de IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, pueden utilizarse en lugar de ILMT. La excepción indicada se puede encontrar en la página de información de ILMT de subcapacidad. Para cualquier entorno no compatible con Flexera One IT Asset Management, los clientes de IBM deberán configurar una instancia ILMT dedicada conectada al entorno, o elegir el recuento de capacidad total (sin aprovechar el ahorro de subcapacidad) para este entorno. Consulte la página de información sobre ILMT de subcapacidad para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.

2. Ya dispongo de una herramienta que proporciona la misma información que la herramienta de IBM, ¿IBM seguiría insistiendo en que utilice la herramienta IBM License Metric Tool?

Sí. Aunque existen muchas herramientas capaces de determinar el inventario de software e incluso el tipo de núcleo del procesador disponible para un servidor físico o una partición (física o virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management y Flexera One IT Asset Management son las únicas herramientas capaces de supervisar de forma continua los entornos de servidores virtualizados para medir la capacidad máxima (pico) disponible para el software de IBM e informar de esos requisitos.



3. Para un cliente que cumple los requisitos para una excepción de IBM License Metric Tool y realiza un seguimiento/informes manuales, ¿qué herramientas puede utilizar para complementar los esfuerzos manuales?

Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento/informes manuales pueden complementarse con herramientas alternativas siempre que ayuden a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Existen varios productos en el mercado que pueden realizar simples análisis de inventario de software, y aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo del procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se deben licenciar) (un requisito para determinar el número de PVU que se deben licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar una monitorización continua de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM.

Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles, para ayudar a capturar la información básica del núcleo del procesador de hardware y del inventario de software de los servidores; sin embargo, si ILMT no es compatible con la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para particiones, LPAR, máquinas virtuales, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión del cambio, etc.

4. ¿IBM License Metric Tool es una herramienta de ‘autosupervisión’; es decir, una herramienta que se configura una vez y ya no hay que volver a tocarla?



No. ILMT es una solución basada en servidor/agente diseñada para proporcionar monitorización continua de tecnologías de virtualización de servidores sofisticadas en configuraciones de servidores complejas. La mayoría de los clientes capaces de implementar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de implementar ILMT. Sin embargo, ILMT necesita aprovechar los procesos y disciplinas de gestión de activos de TI de un cliente. Los clientes que ya cuentan con ellas descubrirán que ILMT complementa sus esfuerzos.



5. ¿Exige IBM que los clientes informen de sus resultados de subcapacidad cada trimestre de forma similar a como se utiliza SCRT para el software System z?

No. Los clientes están obligados a proporcionar informes ILMT solo a petición de IBM. SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) solo se utiliza como soporte del software System z. Para obtener más información sobre las licencias de subcapacidad para el software System z, visite los precios del software IBM Z, seleccione ‘Licencias’ y, a continuación, ‘Licencias de subcapacidad’.

6. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar IBM License Metric Tool?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management en los 90 días siguientes a la implementación de su primer producto de subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible. Los clientes existentes de subcapacidad deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, versiones o modificaciones cuando estén disponibles según la IPAA. Tenga en cuenta que IBM intencionadamente no prescribe un periodo específico para este término que se adapte a distintos tamaños de clientes. La intención es que los clientes impliquen lo antes posible según su marco informático específico.

7. ¿Significa esto que tengo que instalar IBM License Metric Tool además de la versión comercial de IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?

No, IBM no requiere la instalación de ILMT si la herramienta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) es compatible con todos los entornos de cliente de software de IBM. Consulte la página de información de subcapacidad de ILMT para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.

8. ¿Un cliente que tiene un producto como WAS necesita generar un informe en todos los servidores que tienen WAS?

Sí, si el cliente tiene la intención de licenciar WAS por menos de la capacidad total de los servidores donde está implementado.

9. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto ejecutándose en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?

Las licencias de Coress se basan en la capacidad del núcleo del procesador que está disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier número de “instancias” o “paquetes” (término no definido legalmente) de un producto en ejecución, no contamos esas múltiples instancias de ese producto; solo otorgamos licencias en función del máximo (máximo) de núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT capturará esa “marca de agua alta” para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestros términos.

10. ¿Qué debo seleccionar en Mis notificaciones de IBM para recibir una notificación cuando las actualizaciones de la herramienta de métricas de licencia de IBM estén disponibles?

Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto, introduzca: IBM License Metric Tool y, a continuación, haga clic en ‘Suscríbase’. Seleccione sus preferencias y haga clic en Enviar. Si no tiene un ID de IBM, visite Perfil de mi cuenta.



11. ¿Cuál debería ser el periodo del informe predeterminado de IBM License Metric Tool?

Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitida antes de tener que analizar y conciliar los informes ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesitarán realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidores muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia y/o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante la elaboración de informes trimestrales.

12. ¿Dónde puedo encontrar información general para obtener más información, preguntas frecuentes adicionales específicas sobre IBM License Metric Tool, ejemplos de los informes disponibles, requisitos y soporte adicional para IBM License Metric Tool?

Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.

13. ¿Es necesario tener IBM License Metric Tool en los servidores de respaldo de recuperación ante desastres para supervisar la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?

Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de copia de seguridad donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.

A continuación, puede excluir esos casos del cálculo si no se necesita una licencia (normalmente copias de seguridad frías o calientes, pero los requisitos de licencia pueden variar según el producto). Para obtener más información, consulte la carta de anuncio del producto [buscando en la web de información sobre ofertas] o el documento de información de licencia del producto [realizando una búsqueda de acuerdos de licencia de software].

