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Si su S&S ha caducado y está usando versiones de software antiguas, se está perdiendo mejoras en IA agéntica, automatización, seguridad y capacidades de usabilidad, y lo está haciendo sin acceso a correcciones críticas ni al soporte de IBM.
Vea lo que se está perdiendo si no está en la última versión/lanzamiento de lo siguiente.
Los usuarios de IBM MAS 9.1 pueden gestionar estratégicamente los activos, las instalaciones y la planificación de inversiones en una única experiencia, aprovechando un nuevo asistente de IA generativa, impulsado por watsonx.ai, para aumentar la productividad del personal.
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IBM Db2 12.1 introduce agentes impulsados por IA que simplifican la administración, aceleran la resolución de problemas y optimizan el rendimiento para cargas de trabajo de datos de misión crítica. Las características de seguridad mejoradas proporcionan un mayor nivel de control y cumplimiento.
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 ofrece capacidades de autoservicio impulsadas por IA para acelerar y simplificar la preparación, el análisis y la elaboración de informes de datos. Además, 12.1.2 ofrece una versión en contenedores de la plataforma que puede ejecutar en cualquier lugar.
Más información:
Identifique y gestione de manera fluida el estado de su base de datos con las herramientas de gestión de datos de IBM Db2. Las herramientas Db2 le ayudan a gestionar sus bases de datos, a optimizar el rendimiento de las consultas, a realizar copias de seguridad y restaurarlas, y a migrar o clonar sus bases de datos. Aumente la productividad y reduzca costes a la vez que mantiene la privacidad, seguridad e integridad de sus datos.
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IBM MQ 9.4.2 ofrece una conectividad multiplataforma mejorada, mejoras en el desarrollo de aplicaciones, observabilidad, mensajería segura y fiable entre plataformas, capacidades de IA y vías de modernización hacia SaaS y la nube híbrida.
Más información:
IBM Planning Analytics 2.1, con IA generativa e IA agéntica integrada, proporciona visibilidad inmediata de los datos, lo que facilita la elaboración automatizada de presupuestos, previsión, informes y análisis.
Más información:
IBM ELM 7.2.0 ofrece mejoras en usabilidad, seguridad y rendimiento; con agentes de IA integrados, que agilizan los flujos de trabajo y aceleran la entrega de sistemas complejos de alta calidad.
Más información:
IBM Business Automation 25.0 ofrece una plataforma de automatización de extremo a extremo con IA para ayudar a resolver los desafíos operativos más rápido, reducir los tiempos de espera de los clientes, agilizar los procesos y minimizar los riesgos de cumplimiento.
Más información:
IBM App Connect Enterprise 13.0 ofrece una interfaz de usuario simplificada, capacidades impulsadas por IA, nuevas mejoras de automatización para acelerar el tiempo de obtención de valor y reforzar el gobierno en entornos de integración.
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Una opción de soporte de software para versiones o lanzamientos de productos específicos que han alcanzado sus fechas de finalización del soporte básico, lo que le da más tiempo para descargar un VRM más nuevo.
Una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage que han alcanzado la finalización del soporte básico para todas las versiones y lanzamientos.
Una opción de soporte de software para productos adquiridos a través de IBM Passport Advantage para los que se requiere una gestión prioritaria de casos y objetivos de tiempo de respuesta más cortos que los disponibles con Subscription and Support estándar.
Renovar IBM Software Subscription and Support (S&S) es una de las formas más rentables de proteger su inversión en software. Además, se beneficia de la flexibilidad para modernizar cuando sea el momento adecuado, incluyendo el cambio a una oferta SaaS. Visite TechXchange para ver los recientes webinars sobre modernización de Subscription & Annuity (S&A).
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