En respuesta a los continuos incidentes maliciosos de ciberseguridad que han afectado a la infraestructura crítica, la economía y las necesidades básicas de la humanidad, el Gobierno Federal de EE. UU. anunció la Orden Ejecutiva 14028 de EE. UU. Dicha orden establece un marco para ayudar a proteger a las organizaciones del sector público y privado de la cadena de suministro y otros tipos de vulneraciones de seguridad.

La orden destaca la necesidad de que las organizaciones establezcan estándares de seguridad básicos. También tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a protegerse, detectar y responder a las amenazas de ciberseguridad mediante la creación de prácticas recomendadas definidas en las directrices del National Institute of Standard and Technology (NIST) y de los marcos Zero Trust. Los servicios de seguridad ofensivos y defensivos de X-Force le facilitan la integración de la seguridad en su cadena de suministro de desarrollo de software al identificar y mitigar las vulnerabilidades de alto riesgo a las que pueden dirigirse los atacantes.