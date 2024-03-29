Define tu carrera con IBM

Cuando te incorporas a IBM, te sumas a una cultura de apertura, colaboración y confianza. Te unirás a un equipo de IBMers que contribuyen a cambiar el mundo ayudando a curar enfermedades, limpiar nuestros océanos y poner la tecnología a trabajar para el bien.
Compromiso con el éxito de cada cliente. Innovación relevante para nuestra empresa y para el mundo. Confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones.
Nuestro personal es lo que nos hace únicos. Cualquier persona con inquietudes y ansia de conocimiento tiene voz y voto en nuestra historia.
Trabaja con uno de los equipos de ingenieros con más talento para resolver problemas complejos.
Forma parte de un equipo líder en ventas técnicas y trabaja con importantes clientes de todo el mundo.
Ayuda a las empresas a acelerar su transición a la nube combinando la flexibilidad de la tecnología de Red Hat e IBM.
Aprende, comprende y convierte océanos de datos en soluciones tangibles para nuestros clientes.
Adéntrate en una de las mayores infraestructuras tecnológicas del mundo, desde mainframes hasta virtualización de alta gama.
Escala y crea una nube segura, rápida y fiable con tecnología de código abierto.
Aprenda a crear y gestionar soluciones de ciberseguridad empresarial para ayudar a las empresas a crecer ante la incertidumbre.
Desde los departamentos de RR. HH. y finanzas hasta los de marketing y comunicación: trabaja con IBMers, para IBMers.
Investiga la tecnología que propulsará el mundo durante las próximas décadas.
Idea, diseña e itera: convierte las ideas en resultados, con un enfoque centrado en el usuario.
Coordina proyectos técnicos complejos de forma ágil y esfuérzate por alcanzar la excelencia.
Trabaja en algunos de los proyectos de IA más apasionantes del mundo y cocrea el futuro.
En IBM nos comprometemos a cumplir la Ley de accesibilidad para los ciudadanos de Ontario con discapacidades (AODA, por sus siglas en inglés) (enlace externo a ibm.com), la Ley de accesibilidad para los ciudadanos de Manitoba (AMA) (enlace externo a ibm.com) y el Código de derechos humanos de Ontario (enlace externo a ibm.com) en el proceso de contratación. Si tienes alguna discapacidad que requiera un ajuste especial o no puedes o tienes limitaciones para utilizar o acceder a nuestra herramienta de contratación como consecuencia de tu discapacidad, puedes solicitar dichos ajustes en el proceso de contratación enviando un correo electrónico a recrops@ca.ibm.com.