Define tu carrera con IBM

Nos pica la curiosidad. Por eso te permitimos explorar nuevos caminos a tu propio ritmo, asegurándonos de que aprendes constantemente. Descubre las posibilidades.
Mujer trabajando en oficina
Emplear la tecnología para hacer el bien y ayudar a las personas es más que un lema para nosotros: es algo que llevamos a la práctica. Descubre por qué los IBMers marcan la diferencia.
Conoce a los IBMers y a sus mentes innovadoras, mentes que desempeñan un papel vital a la hora de hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué vas a crear con nosotros?
Lo que significa ser uno mismo en el trabajo
Los IBMers Tim y Melissa nos cuentan en qué consiste ser auténticos en el entorno laboral para fomentar la equidad y la integración.

Quién es IBM

Dos empleados de IBM trabajando en sus mesas con fotos colgadas en la pared frente a ellos
Empleado sentado en el sofá y sonriendo en las oficinas de IBM
Kayla - Ingeniera de software ¿Quién es IBM? IBM es una empresa tecnológica innovadora que opera en más de 170 países. Estamos a la vanguardia a la hora de fomentar cambios revolucionarios, mejorar las empresas, la sociedad y la condición humana. Todo empieza por nuestros empleados. Animar a los IBMers a indagar en aquello que les despierta curiosidad nos brinda una nueva perspectiva del mundo y de sus posibilidades en el ámbito de la tecnología emergente.
Empleado sentado en el sofá y sonriendo en las oficinas de IBM
Qué significa trabajar aquí

Cuando te incorporas a IBM, te sumas a una cultura de apertura, colaboración y confianza. Te unirás a un equipo de IBMers que contribuyen a cambiar el mundo ayudando a curar enfermedades, limpiar nuestros océanos y poner la tecnología a trabajar para el bien.

 
Cuáles son nuestros valores

Compromiso con el éxito de cada cliente. Innovación relevante para nuestra empresa y para el mundo. Confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones.
Lo que nos hace únicos

Nuestro personal es lo que nos hace únicos. Cualquier persona con inquietudes y ansia de conocimiento tiene voz y voto en nuestra historia.
Gran grupo de empleados de IBM discutiendo en la oficina, la mitad de ellos sentados en sillas y el resto de pie
Nuestros equipos Explora las áreas de trabajo en las que puedes poner en práctica las habilidades que te hacen único/a. Ingeniería de software

Trabaja con uno de los equipos de ingenieros con más talento para resolver problemas complejos.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Ventas

Forma parte de un equipo líder en ventas técnicas y trabaja con importantes clientes de todo el mundo.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Consultoría

Ayuda a las empresas a acelerar su transición a la nube combinando la flexibilidad de la tecnología de Red Hat e IBM.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Datos y analítica

Aprende, comprende y convierte océanos de datos en soluciones tangibles para nuestros clientes.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Infraestructura y Tecnología

Adéntrate en una de las mayores infraestructuras tecnológicas del mundo, desde mainframes hasta virtualización de alta gama.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Cloud

Escala y crea una nube segura, rápida y fiable con tecnología de código abierto.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Seguridad

Aprenda a crear y gestionar soluciones de ciberseguridad empresarial para ayudar a las empresas a crecer ante la incertidumbre.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Operaciones empresariales

Desde los departamentos de RR. HH. y finanzas hasta los de marketing y comunicación: trabaja con IBMers, para IBMers.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Investigación

Investiga la tecnología que propulsará el mundo durante las próximas décadas.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Diseño y UX

Idea, diseña e itera: convierte las ideas en resultados, con un enfoque centrado en el usuario.

 Conozca al equipo Puestos disponibles Gestión de proyectos

Coordina proyectos técnicos complejos de forma ágil y esfuérzate por alcanzar la excelencia.

 Conozca al equipo Puestos disponibles IA y watsonx

Trabaja en algunos de los proyectos de IA más apasionantes del mundo y cocrea el futuro.

 Conozca al equipo Puestos disponibles
Empleado en las oficinas de IBM trabajando en la sala de servidores
Ejecución de una actualización de código en un FlashSystem A9000R
Empleado de IBM feliz, vestido con ropa de colores y rodeado de naturaleza
Convertir lo friki en moderno
Acceso a IBM
Crece, da forma y cambia el mundo que te rodea con una carrera en ventas de tecnología en IBM.
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  1. Regístrese

AODA, AMA y el Código de derechos humanos de Ontario

En IBM nos comprometemos a cumplir la Ley de accesibilidad para los ciudadanos de Ontario con discapacidades (AODA, por sus siglas en inglés) (enlace externo a ibm.com), la Ley de accesibilidad para los ciudadanos de Manitoba (AMA) (enlace externo a ibm.com) y el Código de derechos humanos de Ontario (enlace externo a ibm.com) en el proceso de contratación. Si tienes alguna discapacidad que requiera un ajuste especial o no puedes o tienes limitaciones para utilizar o acceder a nuestra herramienta de contratación como consecuencia de tu discapacidad, puedes solicitar dichos ajustes en el proceso de contratación enviando un correo electrónico a recrops@ca.ibm.com.