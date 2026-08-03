Solución

watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA mediante formatos abiertos, motores adecuados a su propósito y acceso inteligente en todo el ecosistema de datos. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente administrado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.