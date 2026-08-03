Potencie las aplicaciones de IA con datos operativos en tiempo real, búsqueda vectorial y contexto empresarial en una arquitectura abierta y escalable
Desafíos
Muchas aplicaciones de IA se basan en contenido estático, pipelines retrasadas o sistemas aislados. Pero los casos de uso más valiosos dependen de los datos operativos que cambian constantemente: transacciones, interacciones con los clientes, eventos y señales de aplicaciones. Cuando es difícil acceder a los datos o se activan lentamente, la IA se queda atrapada en los pilotos en lugar de apoyar las decisiones y acciones del mundo real.
Solución
watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA mediante formatos abiertos, motores adecuados a su propósito y acceso inteligente en todo el ecosistema de datos. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente administrado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.
Capture eventos, transacciones, interacciones y señales de aplicación a medida que ocurren. Transmita datos de eventos a través de plataformas de procesamiento en tiempo real, mientras almacena los datos operativos directamente en un motor NoSQL de alto rendimiento para un acceso de baja latencia.
Enriquezca y procese continuamente las transmisiones en directo y, a continuación, almacénelas y sírvalas a través de watsonx.data con un motor NoSQL basado en Cassandra. Admita lecturas y escrituras de alto rendimiento, al tiempo que combina los datos operativos con la búsqueda vectorial y el contexto empresarial.
Ofrezca contexto en tiempo real a experiencias, IoT, banca, comercio minorista y casos de uso en la cadena de suministro. Proporcione a los equipos la escala, la seguridad y la apertura necesarias para tomar decisiones en milisegundos.
Reduzca la carga operativa con una plataforma de nivel empresarial totalmente gestionada para cargas de trabajo NoSQL. Elimine gran parte de la complejidad de la gestión, los parches y el ajuste de los clústeres para que los equipos puedan centrarse en crear y ejecutar aplicaciones en lugar de en mantener la infraestructura. Menor TCO con herramientas centralizadas, automatización y una utilización más eficiente de los recursos.
Cree y escale aplicaciones en tiempo real más rápido con API conocidas, modelos de datos flexibles e infraestructura gestionada. Soporta cargas de trabajo de alto rendimiento con baja latencia, escalabilidad y disponibilidad global en nubes y regiones, para que los equipos puedan pasar de la implementación a la producción de forma rápida y segura.
Reúna datos operativos, analíticos y vectoriales en una arquitectura adaptada a sus necesidades que permita obtener resultados en tiempo real y sea compatible con casos de uso preparados para la IA. Permita el acceso de baja latencia a datos en vivo sin pipelines complejos, manteniendo la seguridad, el gobierno y la apertura de nivel empresarial en todo el ecosistema de datos.
Apoye recomendaciones, viajes y pedidos, carteras, pagos y recompensas con acceso permanente a datos operativos que cambian rápidamente.
Optimice el seguimiento de la flota, la visibilidad del inventario y las actualizaciones de los envíos gracias a la captación y el procesamiento en tiempo real.
Ofrezca experiencias de búsqueda, personalización y campañas adaptativas a escala, con baja latencia y alto rendimiento.
Apoye el procesamiento de pagos, la detección del fraude y los sistemas de negociación que dependen de operaciones rápidas de lectura, escritura y recuperación contextual.
Consumir y actuar en tiempo real sobre señales de aplicación, eventos del dispositivo y datos de rendimiento de la red.
Descubra cómo Astra DB en IBM watsonx.data puede ayudarle a crear aplicaciones de IA generativa en tiempo real con una plataforma de datos unificada. Empiece con un taller de caso de uso, pruebe Astra DB o mueva de Cassandra de código abierto a un modelo de producción gestionada.