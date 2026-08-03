Desbloquee una gestión de datos más inteligente con IBM® watsonx.data
Compre ahora

Datos operativos en tiempo real y preparados para la IA.

Potencie las aplicaciones de IA con datos operativos en tiempo real, búsqueda vectorial y contexto empresarial en una arquitectura abierta y escalable

Comenzar prueba sin coste Solicite una demo en directo
fondo blanco con pinceladas moradas en el borde derecho

Datos en tiempo real. Ventaja real.

Desafíos

Muchas aplicaciones de IA se basan en contenido estático, pipelines retrasadas o sistemas aislados. Pero los casos de uso más valiosos dependen de los datos operativos que cambian constantemente: transacciones, interacciones con los clientes, eventos y señales de aplicaciones. Cuando es difícil acceder a los datos o se activan lentamente, la IA se queda atrapada en los pilotos en lugar de apoyar las decisiones y acciones del mundo real.

Solución

watsonx.data ayuda a las organizaciones a convertir los datos operativos en un contexto preparado para la IA mediante formatos abiertos, motores adecuados a su propósito y acceso inteligente en todo el ecosistema de datos. Para cargas de trabajo en tiempo real, esto puede incluir Astra DB, un motor NoSQL basado en Cassandra diseñado para lecturas y escrituras de alto rendimiento, baja latencia y disponibilidad permanente, que se ofrece como un servicio en la nube totalmente administrado en AWS, Google Cloud y Azure en más de 30 regiones.

Empresario utilizando una tableta con el panel de control del sistema de gestión digital de inventario de almacén en un almacén inteligente, dentro de un concepto de tecnología moderna de logística y cadena de suministro.
De la fuente de datos a la acción en tiempo real 01 Conecte datos operativos en tiempo real

Capture eventos, transacciones, interacciones y señales de aplicación a medida que ocurren. Transmita datos de eventos a través de plataformas de procesamiento en tiempo real, mientras almacena los datos operativos directamente en un motor NoSQL de alto rendimiento para un acceso de baja latencia.

 02 Procese, almacene y sirva datos en tiempo real.

Enriquezca y procese continuamente las transmisiones en directo y, a continuación, almacénelas y sírvalas a través de watsonx.data con un motor NoSQL basado en Cassandra. Admita lecturas y escrituras de alto rendimiento, al tiempo que combina los datos operativos con la búsqueda vectorial y el contexto empresarial.

 03 Potencie las aplicaciones y la IA en tiempo real

Ofrezca contexto en tiempo real a experiencias, IoT, banca, comercio minorista y casos de uso en la cadena de suministro. Proporcione a los equipos la escala, la seguridad y la apertura necesarias para tomar decisiones en milisegundos.

¿Por qué utilizar watsonx.data para la IA en tiempo real?

Operaciones más sencillas y económicas sin renunciar a nada

Reduzca la carga operativa con una plataforma de nivel empresarial totalmente gestionada para cargas de trabajo NoSQL. Elimine gran parte de la complejidad de la gestión, los parches y el ajuste de los clústeres para que los equipos puedan centrarse en crear y ejecutar aplicaciones en lugar de en mantener la infraestructura. Menor TCO con herramientas centralizadas, automatización y una utilización más eficiente de los recursos.
Rendimiento rápido, escalable y siempre activo.

Cree y escale aplicaciones en tiempo real más rápido con API conocidas, modelos de datos flexibles e infraestructura gestionada. Soporta cargas de trabajo de alto rendimiento con baja latencia, escalabilidad y disponibilidad global en nubes y regiones, para que los equipos puedan pasar de la implementación a la producción de forma rápida y segura.
Unifique datos, actúe en tiempo real y gobierne con confianza.

Reúna datos operativos, analíticos y vectoriales en una arquitectura adaptada a sus necesidades que permita obtener resultados en tiempo real y sea compatible con casos de uso preparados para la IA. Permita el acceso de baja latencia a datos en vivo sin pipelines complejos, manteniendo la seguridad, el gobierno y la apertura de nivel empresarial en todo el ecosistema de datos.
Donde los datos en tiempo real aportan una ventaja en materia de IA
Vista cercana de una persona sosteniendo e interactuando con un smartphone, comprobando billetes de viaje
Experiencias móviles personalizadas

Apoye recomendaciones, viajes y pedidos, carteras, pagos y recompensas con acceso permanente a datos operativos que cambian rápidamente.
Una carretilla elevadora amarilla transporta un palé de mercancías dentro de un gran almacén.
Cadena de suministro y logística

Optimice el seguimiento de la flota, la visibilidad del inventario y las actualizaciones de los envíos gracias a la captación y el procesamiento en tiempo real.
Persona con delantal alcanzando botellas en la estantería de una tienda de comestibles junto a un carrito de la compra.
Comercio minorista y digital

Ofrezca experiencias de búsqueda, personalización y campañas adaptativas a escala, con baja latencia y alto rendimiento.
Mujer joven utilizando un cajero automático
Banca y detección del fraude

Apoye el procesamiento de pagos, la detección del fraude y los sistemas de negociación que dependen de operaciones rápidas de lectura, escritura y recuperación contextual.
Persona caminando en una instalación industrial usando una tablet junto a una máquina y equipo en la fábrica
IoT y telemetría

Consumir y actuar en tiempo real sobre señales de aplicación, eventos del dispositivo y datos de rendimiento de la red.
Recursos

Probado para cargas de trabajo a escala de producción en tiempo real

Un hombre y una mujer sentados en una mesa en una cafetería, la mujer mira su smartphone
Cómo Bud Financial creó una plataforma de inteligencia de datos
El equipo de ingeniería de Bud Financial incorporó la tecnología de IBM a una arquitectura que enriquece las transacciones financieras en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %.
Un agricultor examina la calidad de la cosecha en el campo.
Cómo SupPlant convierte los datos en tiempo real en perspectivas sobre los cultivos
SupPlant crea la primera solución de riego inteligente sin sensores del mundo.
Empresarios creativos intercambian ideas con una tablet digital en la oficina
Cómo Bay Point creó una IA segura para los mercados privados
Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma con IA diseñada para permitir a los clientes interactuar de forma conversacional con sus salas de datos seguras.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo Astra DB en IBM watsonx.data puede ayudarle a crear aplicaciones de IA generativa en tiempo real con una plataforma de datos unificada. Empiece con un taller de caso de uso, pruebe Astra DB o mueva de Cassandra de código abierto a un modelo de producción gestionada.

  1. Comenzar prueba sin coste
  2. Compre ahora