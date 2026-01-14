Banca en cinco milisegundos: cómo Bud Financial creó una plataforma de inteligencia de datos en IBM® watsonx.data

El equipo de ingeniería de Bud Financial incorporó la tecnología de IBM a una arquitectura que enriquece las transacciones financieras en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %.
Bud Financial (Bud) ayuda a bancos, cooperativas de crédito y fintechs a convertir datos de transacción en conocimiento del cliente que apoyan conocimientos en tiempo real, servicios personalizados y toma de decisiones.
Los clientes de Bud, con sede en Londres, van desde startups fintech hasta bancos globales. Su mayor cliente atiende a más de diez millones de usuarios minoristas y procesa más de 500 millones de transacciones cada mes, una escala que exige fiabilidad y precisión en cada etapa. Uno de sus clientes más destacados, HSBC, adoptó la tecnología de Bud en 2019 y quedó tan impresionado que más tarde se convirtió en inversor.
Juntos, el equipo de ingeniería de IBM y Bud crearon una arquitectura que enriquece cada transacción financiera en menos de cinco milisegundos con una precisión superior al 97 %. La arquitectura lo hace clasificando la compra, mapeando al comerciante, añadiendo etiquetas de geolocalización y categoría, y detectando patrones recurrentes o inusuales, lo que permite a los bancos obtener información en tiempo real en el momento en que se produce una transacción.
El objetivo principal de Bud es actuar como capa de inteligencia de clientes para los bancos y ofrecer una visión completa del comportamiento mediante el enriquecimiento de los datos financieros.
Cuando un cliente realiza una compra, por ejemplo, una taza de café, el sistema de Bud recibe los datos brutos de la transacción del banco y los clasifica (por ejemplo, Comida → Café → Cafeterías). A continuación, identifica al comerciante, le adjunta un logo y una ubicación y determina si la compra es recurrente.
Este proceso ocurre incluso antes de que el usuario reciba su notificación de pago. La información enriquecida vuelve a los sistemas del banco para impulsar:
La restricción técnica es implacable: cada operación debe completarse dentro del bucle de autorización de una transacción con tarjeta de crédito: sin retrasos adicionales, sin falsos positivos. Etiquetar mal un pago puede dar lugar a disputas o desencadenantes innecesarios de fraude. Por lo tanto, el diseño de Bud prioriza la velocidad y la certeza y evita clasificaciones inciertas en lugar de arriesgarse a un resultado incorrecto.
La arquitectura de Bud está diseñada para ofrecer un enriquecimiento casi en tiempo real (menos de cinco milisegundos) y una precisión superior al 97 % en millones de transacciones diarias. El sistema integra Astra DB, parte de IBM watsonx.data, Google BigQuery y los modelos propietarios de Bud en una cadena modular que soporta clasificación, contextualización y análisis en tiempo real a escala global.
El motor de ingesta de Bud se conecta a múltiples fuentes de datos, flujos de pago en tiempo real y feeds bancarios por lotes, lo que permite una integración flexible con diferentes sistemas de clientes. Cada implementación puede ejecutarse en la región o en el país para cumplir con la normativa de residencia de datos de las instituciones financieras.
Los modelos de IA internos de Bud analizan los datos de las transacciones tras la ingesta. Cada acontecimiento se categoriza, se enriquece con información comercial y geográfica y se devuelve al cliente en milisegundos. Algunos bancos utilizan los resultados del enriquecimiento directamente sin almacenar datos; otros persisten las transacciones enriquecidas para análisis posteriores.
La arquitectura de Bud evolucionó a través de tres etapas: de MySQL a Apache Cassandra autogestionado y, finalmente, a Astra DB. Esta transición proporcionó el rendimiento y la simplicidad operativa necesarias para soportar cargas de trabajo bancarias diversas que pueden incluir implementaciones multientorno e híbridas. Incluye situaciones en las que los datos deben permanecer en el país o la infraestructura debe situarse cerca de los centros de datos bancarios.
Astra DB ahora sirve como el principal almacén de datos de transacción de Bud, diseñado para manejar picos impredecibles de volumen mientras cumple con los requisitos de alojamiento de los clientes.
Para los clientes que necesitan conocimiento entre clientes, Bud transmite transacciones enriquecidas a BigQuery, lo que permite el análisis a gran escala, la detección de patrones y la elaboración de informes. Esta separación entre cargas de trabajo transaccionales y analíticas permite a Bud mantener tanto la velocidad como la profundidad en el proceso de datos.
Los modelos de enriquecimiento de Bud se entrenan y mantienen completamente internamente. Los modelos fundacionales grandes se excluyen deliberadamente del ciclo en tiempo real para evitar la alucinación y garantizar la explicabilidad. En cambio, Bud se basa en sus modelos patentados, respaldados por etiquetadores humanos, que verifican continuamente tipos de transacciones nuevos o incomparables. Este enfoque proporciona una precisión de clasificación superior al 97 % y, al mismo tiempo, mantiene la transparencia y el gobierno.
El sistema de Bud está optimizado en torno a tres requisitos no negociables: precisión, fiabilidad y rendimiento por debajo de los cinco milisegundos. Los falsos positivos, como equivocarse en la categorización, pueden generar confusión o disputas en los clientes, por lo que el motor de enriquecimiento prioriza la corrección y la explicabilidad sobre la clasificación especulativa. Al mismo tiempo, todo el pipeline debe funcionar dentro del bucle de autorización de pago, lo que significa que cada decisión de enriquecimiento debe completarse en unos pocos milisegundos sin añadir ningún retraso perceptible para los usuarios finales.
Para evitar estos problemas, Bud creó procesos de monitorización que garantizan la revisión humana de cualquier categoría de transacción ambigua. El enfoque de la empresa también enfatiza la observabilidad y la adaptabilidad regional: cada cliente puede elegir si implementar en entornos multiinquilino o dedicados según sus necesidades de cumplimiento.
El motor de enriquecimiento de Bud funciona con una precisión superior al 97 %, una latencia inferior a cinco milisegundos y una cobertura global de 20 millones de comercios y 30 millones de ubicaciones, lo que garantiza que los bancos puedan clasificar y contextualizar las transacciones a escala sin degradar la experiencia del usuario.
El producto de gestión financiera orientado al cliente de Bud, Engage, ayuda a aumentar el uso del canal digital al ofrecer a los clientes una visión más clara y fiable de su comportamiento de gasto.
Otra oferta de Bud, Assess, utiliza datos de transacciones enriquecidos para evaluar a los prestatarios con "historial crediticio escaso" (clientes con un historial crediticio limitado) mediante la evaluación en tiempo real de su capacidad de pago y sus patrones de gasto, lo que ayuda a los prestamistas a tomar decisiones crediticias más informadas y equitativas.
La experiencia de Bud pone de manifiesto que una IA eficaz en finanzas requiere tanto automatización como juicio humano. El diseño "human-in-the-loop" del equipo garantiza que los modelos se mantengan actualizados con los nuevos tipos de comerciantes, categorías de pago y patrones de gasto en constante evolución, como la aparición de las transacciones de transporte compartido o "compra ahora, paga después".
La monitorización continua y la reeducación mantienen el sistema de enriquecimiento preciso, adaptable y explicable, valores fundamentales para cualquier IA implementada en sectores regulados.
La plataforma de datos en tiempo real de Bud Financial demuestra cómo Astra DB permite operaciones de datos distribuidas globalmente y de baja latencia que cumplen con la escala y precisión requeridas por las cargas de trabajo bancarias modernas. La combinación del rendimiento de Cassandra gestionado por Astra DB y el alcance analítico de BigQuery proporciona a Bud una arquitectura unificada tanto para el enriquecimiento en tiempo real como para la generación de conocimiento a largo plazo.
El siguiente paso en el camino de Bud es la fusión de inteligencia transaccional y analítica, acercando aún más la comprensión del cliente al tiempo real.
Con Astra DB como base transaccional, Bud continúa ampliando su plataforma para ofrecer inteligencia explicable en tiempo real a escala bancaria.