Hable con su sala de datos: cómo Bay Point Advisors creó una plataforma RAG segura para el análisis del mercado privado

La precisión y la seguridad son dos requisitos críticos para la toma de decisiones de inversión. Al revisar las oportunidades de inversión, las empresas financieras suelen crear salas de datos seguras para almacenar todas las fuentes de diligencia debida necesarias para ayudar a los inversores a tomar una decisión de "continuar" o "no continuar". Pero las oportunidades de inversión suelen ser fugaces; examinar miles de archivos PDF, hojas de cálculo financieras, contratos críticos y otros documentos para tomar una decisión puede llevar demasiado tiempo.

Bay Point Advisors es una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta que se centra en oportunidades del mercado privado que los inversores tradicionales suelen pasar por alto. Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma con IA diseñada para dejar que los clientes interactúen conversacionalmente con sus salas de datos. En lugar de escanear manualmente los archivos en busca de condiciones de préstamo, cláusulas, notas de riesgo y otros detalles críticos para la operación, los usuarios formulan preguntas directas y reciben respuestas fundamentadas y respaldadas por citas extraídas de los documentos privados de la sala de datos, en cuestión de milisegundos.