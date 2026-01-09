Inteligencia artificial Automatización de TI

Hable con su sala de datos: cómo Bay Point Advisors creó una plataforma RAG segura para el análisis del mercado privado

Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma con IA diseñada para permitir a los clientes interactuar de forma conversacional con sus salas de datos seguras.

Publicado el 9 de enero de 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

La precisión y la seguridad son dos requisitos críticos para la toma de decisiones de inversión. Al revisar las oportunidades de inversión, las empresas financieras suelen crear salas de datos seguras para almacenar todas las fuentes de diligencia debida necesarias para ayudar a los inversores a tomar una decisión de "continuar" o "no continuar". Pero las oportunidades de inversión suelen ser fugaces; examinar miles de archivos PDF, hojas de cálculo financieras, contratos críticos y otros documentos para tomar una decisión puede llevar demasiado tiempo.

Bay Point Advisors es una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta que se centra en oportunidades del mercado privado que los inversores tradicionales suelen pasar por alto. Para acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas, Bay Point creó Atlas, una plataforma con IA diseñada para dejar que los clientes interactúen conversacionalmente con sus salas de datos. En lugar de escanear manualmente los archivos en busca de condiciones de préstamo, cláusulas, notas de riesgo y otros detalles críticos para la operación, los usuarios formulan preguntas directas y reciben respuestas fundamentadas y respaldadas por citas extraídas de los documentos privados de la sala de datos, en cuestión de milisegundos.

El problema: la revisión de documentos de gran volumen ralentiza las decisiones

Para ser viable en entornos financieros, la plataforma Atlas necesitaba cumplir con los siguientes elementos:

  • Recuperación de alta precisión
  • Respuestas fundamentadas y explicables
  • Permisos estrictos y aislamiento de datos
  • Baja carga operativa
  • Integración perfecta con la pila .NET y Angular existentes de Bay Point

Atlas aborda este desafío con la generación aumentada por recuperación (RAG), que combina la búsqueda semántica con el resumen impulsado por IA.

Arquitectura: un flujo de trabajo RAG de nivel de producción

Atlas combina la pila .NET y Angular de Bay Point con Astra DB en IBM® watsonx.data. Azure Blob Storage, Azure OpenAI y una capa de metadatos SQL. Su arquitectura se organiza en torno a dos pipelines coordinados:

  • El flujo de trabajo de chat utilizado por los clientes
  • El flujo de trabajo de ingesta de documentos para los administradores (administradores autorizados responsables de las cargas)

1. Flujo de trabajo de consulta de inversores (proceso de chat)

Cuando un cliente envía una pregunta, Atlas autentica al usuario y recupera el contexto de la capa de metadatos SQL para garantizar que solo se incluyan en la recuperación los documentos autorizados. Los metadatos asociados a cada documento, como el ID de la sala y el nivel de permiso, se utilizan para aplicar un filtrado estricto.

La pregunta y el contexto del usuario se envían a Astra DB, que reenvía el texto al modelo de incrustación de Azure OpenAI para su vectorización. El vector resultante se utiliza para consultar el almacén de vectores de Astra DB, recuperando los fragmentos de texto más relevantes y los metadatos asociados.

A continuación, Atlas envía la pregunta del usuario, las instrucciones, el historial de chat anterior y los fragmentos recuperados a un modelo de chat de Azure OpenAI, que genera una respuesta fundamentada en lenguaje natural que incluye citas detalladas.

Flujo de chat de Atlas: una pregunta autenticada pasa a la incrustación a través de la API de datos y luego a la recuperación de vectores de Astra DB y da como resultado la generación de respuestas de Azure OpenAI con citas. Figura 1. Flujo de chat de Atlas: una pregunta autenticada pasa a la incrustración a través de la API de datos y luego a la recuperación de vectores de Astra DB y da como resultado la generación de respuestas de Azure OpenAI con citas.

2. Flujo de trabajo de ingestión de documentos (pipeline de incrustación de documentos)

Cuando un empleado de Bay Point carga documentos en una sala, Atlas mueve los archivos al almacenamiento de Azure Blob y registra sus metadatos en la base de datos SQL de Atlas. El texto se extrae y se divide en segmentos manejables. Cada trozo se estampa con metadatos para garantizar el correcto control de acceso y la trazabilidad durante la recuperación.

A continuación, los fragmentos se envían a la base de datos vectorial, que utiliza el modelo de incrustación de Azure OpenAI para vectorizar cada pieza. Los vectores resultantes, junto con los ID de documentos, los identificadores de salas y los metadatos de permisos, se escriben en la base de datos vectorial de Astra DB.

Dado que cada fragmento se almacena de forma independiente, sustituir o actualizar un documento solo requiere una reindexación parcial, lo que reduce el coste operativo y la complejidad.

Proceso de incrustación de documentos de Atlas: un administrador sube los documentos de la habitación, que se envían a Blob Storage. A continuación, la extracción, la fragmentación y la incrustación se realizan mediante la API de datos y se escriben en el almacenamiento vectorial de Astra DB. Figura 2. Pipeline de incrustación de documentos Atlas: un administrador carga documentos de sala, que se envían a Blob Storage. A continuación, la extracción, la fragmentación y la incrustación se realizan mediante la API de datos y se escriben en el almacenamiento vectorial de Astra DB.

Consideraciones de ingeniería: qué se necesita para crear un sistema RAG fiable

La creación de Atlas requirió varias decisiones de ingeniería deliberadas para cumplir con el rigor de los flujos de trabajo del mercado privado.

Separación de los modelos de recuperación y generación

Atlas utiliza un modelo para las incrustaciones y otro para la generación de respuestas. Esta división mejora la precisión de la recuperación y produce resúmenes más coherentes que un único modelo polivalente.

Integración basada en REST mediante la API de datos

La API de datos de Astra DB, con su interfaz REST y .NET SDK, permitió al equipo de ingeniería integrar operaciones vectoriales en la base de código existente con una fricción mínima. Esto eliminó la necesidad de adoptar nuevos idiomas o implementar infraestructura adicional.

Control de acceso basado en metadatos

Los permisos se aplican a nivel de fragmentos mediante el uso de los metadatos que se establecen durante la ingestión. Durante la recuperación, solo se tienen en cuenta los fragmentos autorizados, lo que garantiza que las respuestas siempre procedan de documentos que el usuario puede ver.

Mantenimiento eficiente mediante reindexación parcial

Atlas no necesita reprocesar conjuntos de datos completos cuando es necesario cambiar, reemplazar o eliminar un documento. Solo se vuelven a indexar los archivos afectados, lo que mantiene la ingesta rápida y manejable.

Velocidad operativa a través del soporte del proveedor

El equipo de ingenieros de Bay Point aceleró el desarrollo con la ayuda de los canales de soporte directo de IBM y la orientación para la implementación. Fue especialmente importante durante el diseño de los flujos de trabajo de recuperación y el ajuste de los parámetros de incrustación. El equipo de soporte utilizó Langflow, la GUI de desarrollo intuitiva de arrastrar y soltar de IBM, para ayudar al equipo de Bay Point a visualizar los requisitos arquitectónicos y la viabilidad general de su proyecto Atlas.

Resultados: conocimiento más rápido, mejor gobierno, mayor confianza

Atlas mejora significativamente la forma en que los clientes y analistas interactúan con los datos del mercado privado, lo que se traduce en:

  • Generación de conocimientos más rápida: la información clave aparece en segundos
  • Base coherente: las respuestas incluyen citas de fuentes
  • Menores tasas de error: las alucinaciones se reducen mediante instrucciones restringidas
  • Productividad mejorada: menos tiempo dedicado a escanear documentos manualmente
  • Gobierno sólido: permisos a nivel de documento mantenidos de principio a fin

La plataforma transforma los conjuntos de documentos estáticos y desestructurados en una capa de conocimiento conversacional con capacidad de búsqueda que acelera los flujos de trabajo de diligencia debida.

Lo que está por venir: IA agéntica para flujos de trabajo de inversión

Atlas está evolucionando hacia la IA agéntica, en la que los procesos autónomos pueden aprovechar tanto documentos privados junto con información de mercado como conjuntos de datos públicos para obtener nueva información relevante para una inversión. Las capacidades futuras podrían incluir:

  • Notificaciones cuando los nuevos documentos afectan a las condiciones de la oferta
  • Comprobación de coherencia entre documentos
  • Monitorización de cambios normativos o de mercado
  • Resúmenes proactivos de las actualizaciones de documentos

Esta progresión hace que Atlas pase de una respuesta reactiva a una inteligencia proactiva.

Una arquitectura RAG segura y escalable para las finanzas

Atlas demuestra cómo RAG puede operar de forma segura y fiable dentro de las limitaciones de la inversión en el mercado privado. Astra DB proporciona el almacenamiento vectorial, la recuperación de baja latencia y la integración basada en REST que impulsan la búsqueda semántica de Atlas. Azure OpenAI ofrece la capa de razonamiento que sintetiza respuestas fundamentadas y ricas en citas.

Juntos, estos componentes permiten a Bay Point Advisors transformar la diligencia debida del mercado privado en una experiencia rápida, conversacional y gobernable, totalmente impulsada por los propios datos de la empresa y alineada con las demandas de seguridad del sector financiero.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM