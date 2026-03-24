SupPlant crea la primera solución de riego inteligente sin sensores del mundo
Los productores de cultivos de todo el mundo se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Dado que los cambios en el clima dificultan la predicción de los patrones meteorológicos, los métodos de riego tradicionales ya no ofrecen un rendimiento suficiente. Al mismo tiempo, el negocio agrícola se ve fuertemente afectado por las tendencias, lo que hace que la agilidad sea crucial para el éxito.
SupPlant ayuda a los agricultores a optimizar el riego para aumentar el rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, ahorrar agua al optimizar su uso. Mediante hardware especializado en el campo y algoritmos de software patentados, SupPlant ofrece a los agricultores recomendaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los cultivos en tiempo real. Con el objetivo de expandirse, SupPlant se dio cuenta de que podía aprovechar la gran cantidad de datos que había recopilado para crear una solución sin sensores, haciendo que los métodos de riego inteligente fueran accesibles para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, la empresa pretendía expandirse a las operaciones B2B2C, ayudando a los vendedores de semillas, fertilizantes y pesticidas a conectar con estos clientes más pequeños. La empresa también adoptó un enfoque B2G, ayudando a los gobiernos a comprender su panorama de seguridad alimentaria, actuando como una póliza de seguro para entender mejor dónde centrar sus esfuerzos a nivel nacional.
“Alrededor del 90 % de los agricultores del mundo gestionan operaciones a pequeña escala”, comienza Lior Naaman, director de marketing de SupPlant. “A menudo, tienen poca experiencia con la tecnología y carecen de recursos para instalar el hardware. Al rediseñar nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades, nuestro objetivo era ayudar a aumentar significativamente la productividad de los cultivos en todo el mundo”.
SupPlant seleccionó IBM® watsonx Orchestrate e IBM DataStax como base para su nueva oferta, llamada Plant ;). Basándose en el sofisticado algoritmo y el amplio almacén de datos que ha desarrollado SupPlant, Plant ;) utiliza imágenes por satélite de las parcelas para ofrecer a los agricultores información meteorológica y de riego personalizada dos veces por semana, así como alertas ad hoc para condiciones meteorológicas extremas y estrés de las plantas.
Con IBM DataStax, SupPlant automatizó la ingesta y la recuperación de los datos no estructurados que la empresa recopila de sensores y satélites, enriqueciéndolos para prepararlos para la IA. Luego, usando watsonx Orchestrate, SupPlant desarrolló agentes de IA que ayudan a los agricultores a analizar sus parcelas a lo largo del tiempo para obtener perspectivas más profundas. Al mismo tiempo, SupPlant desarrolló un agente de IA para identificar clientes potenciales para los vendedores agrícolas.
Inicialmente, SupPlant ejecutó un proyecto de prueba de concepto con 50 agricultores. Con un sólido bucle de feedback y un proceso iterativo, la empresa perfeccionó Plant ;) para hacerla más fácil de usar. Por ejemplo, en el extremo frontal, la solución está integrada con WhatsApp, lo que significa que los agricultores reciben las notificaciones a través de una interfaz familiar y no tienen que instalar ningún software nuevo.
Gracias a la tecnología de IBM, que constituye el núcleo de Plant ;), SupPlant puede impulsar el crecimiento y, al mismo tiempo, ayudar a los pequeños agricultores a producir los alimentos de los que depende el mundo. Cabe destacar que SupPlant ofrece Plant ;) de forma gratuita. Los agricultores pueden optar por comprar semillas, fertilizantes y pesticidas a través de SupPlant, pero la tecnología de riego inteligente es accesible para todos, independientemente de sus recursos.
“Gracias a la tecnología de IBM, podemos generar confianza entre las explotaciones agrícolas locales y generar clientes potenciales fiables para los vendedores del sector agrícola, lo que permite optimizar el marketing e impulsar sus ventas”, explica Naaman.
Hoy en día, alrededor de 50 000 agricultores en todo el mundo utilizan Plant ;), y SupPlant recibe entre 500 y 1000 nuevos usuarios cada día. La empresa ha registrado un índice de satisfacción de los usuarios del 80 %, ya que el 80 % de los usuarios lee todos los mensajes enviados por la solución y el 30 % participa más allá de eso, formulando preguntas y respondiendo a encuestas. La elevada tasa de participación significa que cada vez más agricultores obtienen perspectivas detalladas sobre sus parcelas, se adaptan con agilidad a las condiciones cambiantes y mantienen sus cultivos más sanos.
“Trabajamos constantemente para introducir nuevas características que ayuden a los agricultores a cultivar de forma más eficiente que nunca”, concluye Naaman. “A medida que crezcamos, continuaremos confiando en la tecnología de IBM para alcanzar nuestros objetivos”.
Fundada en 2016, SupPlant es una empresa de tecnología agrícola cuya misión es ahorrar agua al tiempo que mejora la productividad y el rendimiento de los cultivos. Con alrededor de 100 empleados en oficinas en Israel, Marruecos, México y otros países, SupPlant trabaja a nivel mundial para analizar las necesidades de los cultivos en tiempo real, produciendo perspectivas agronómicas procesables para los agricultores.
© Copyright IBM Corporation. Febrero de 2026.
IBM, el logo de IBM, watsonx Orchestrate y DataStax son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.