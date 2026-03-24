Los productores de cultivos de todo el mundo se enfrentan a condiciones cada vez más difíciles. Dado que los cambios en el clima dificultan la predicción de los patrones meteorológicos, los métodos de riego tradicionales ya no ofrecen un rendimiento suficiente. Al mismo tiempo, el negocio agrícola se ve fuertemente afectado por las tendencias, lo que hace que la agilidad sea crucial para el éxito.

SupPlant ayuda a los agricultores a optimizar el riego para aumentar el rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, ahorrar agua al optimizar su uso. Mediante hardware especializado en el campo y algoritmos de software patentados, SupPlant ofrece a los agricultores recomendaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los cultivos en tiempo real. Con el objetivo de expandirse, SupPlant se dio cuenta de que podía aprovechar la gran cantidad de datos que había recopilado para crear una solución sin sensores, haciendo que los métodos de riego inteligente fueran accesibles para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. Al mismo tiempo, la empresa pretendía expandirse a las operaciones B2B2C, ayudando a los vendedores de semillas, fertilizantes y pesticidas a conectar con estos clientes más pequeños. La empresa también adoptó un enfoque B2G, ayudando a los gobiernos a comprender su panorama de seguridad alimentaria, actuando como una póliza de seguro para entender mejor dónde centrar sus esfuerzos a nivel nacional.

“Alrededor del 90 % de los agricultores del mundo gestionan operaciones a pequeña escala”, comienza Lior Naaman, director de marketing de SupPlant. “A menudo, tienen poca experiencia con la tecnología y carecen de recursos para instalar el hardware. Al rediseñar nuestra tecnología para satisfacer sus necesidades, nuestro objetivo era ayudar a aumentar significativamente la productividad de los cultivos en todo el mundo”.

