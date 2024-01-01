El modelo adecuado para las necesidades de su empresa
watsonx.ai permite a los desarrolladores de IA y a los ingenieros de machine learning elegir entre miles de modelos fundacionales de última generación (SOTA) y, a continuación, optimizar el proceso de desarrollo de modelos mediante la personalización y el ajuste hacia un caso de uso
Al permitir la personalización del modelo, los equipos de desarrollo reutilizan los conocimientos y las habilidades en todos los modelos.
Personalización integral del modelo con datos empresariales en cuestión de horas, no de meses
Inferir en un modelo especializado más pequeño, no en un modelo genérico más grande.
Ejecute modelos de forma más eficiente para optimizar el rendimiento y el tiempo de ejecución.
Consuma miles de documentos y gestione procesos de ingesta complejos, como el enmascaramiento, la fragmentación y los filtros. Procese múltiples formatos de documentos procedentes de diversas fuentes de datos, incluidos PDF, PPT, TXT y DOC.
Cree una taxonomía del conocimiento y las habilidades empresariales visualizada en una estructura de árbol fácil de navegar. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para la creación de la taxonomía.
Amplíe la taxonomía con la generación de datos sintéticos agénticos de InstructLab. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para generar datos sintéticos.
Alinee el modelo con los datos sintéticos generados mediante una técnica de alineación multifásica. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para ajustar la alineación.
Indexe y recupere los documentos de su organización de manera eficiente.
Utilice los notebooks de Python para ejecutar pruebas de referencia de IBM Bluebench y pruebas de referencia abiertas estándar (loss function, MMLU, MT-Bench y PR-Bench) tanto en modelos prealineados como alineados.
Impulse las aplicaciones de IA con nuestra biblioteca de modelos de terceros e IBM Granite adecuados para flujos de trabajo de IA, o incorpore su propio modelo fundacional personalizado a la plataforma.
Pruebe watsonx.ai sin coste alguno, o continúe su viaje de descubrimiento.