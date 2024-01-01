Pasarela de modelos y personalización de modelos

El modelo adecuado para las necesidades de su empresa

Pantalla del producto de personalización de InstructLab

Mejore el rendimiento del modelo de IA

watsonx.ai permite a los desarrolladores de IA y a los ingenieros de machine learning elegir entre miles de modelos fundacionales de última generación (SOTA) y, a continuación, optimizar el proceso de desarrollo de modelos mediante la personalización y el ajuste hacia un caso de uso
Experiencia unificada y colaborativa

Al permitir la personalización del modelo, los equipos de desarrollo  reutilizan los conocimientos y las habilidades en todos los modelos.
Iteración rápida

Personalización integral del modelo con datos empresariales en cuestión de horas, no de meses
Optimización de costes

Inferir en un modelo especializado más pequeño, no en un modelo genérico más grande.
El rendimiento del modelo

Ejecute modelos de forma más eficiente para optimizar el rendimiento y el tiempo de ejecución.
Personalice sus modelos con estas herramientas Canalización de ingesta de datos

Consuma miles de documentos y gestione procesos de ingesta complejos, como el enmascaramiento, la fragmentación y los filtros. Procese múltiples formatos de documentos procedentes de diversas fuentes de datos, incluidos PDF, PPT, TXT y DOC.

 Gestión de taxonomías

Cree una taxonomía del conocimiento y las habilidades empresariales visualizada en una estructura de árbol fácil de navegar. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para la creación de la taxonomía.

 Generación de datos sintéticos

Amplíe la taxonomía con la generación de datos sintéticos agénticos de InstructLab. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para generar datos sintéticos.

 Ajuste de alineación

Alinee el modelo con los datos sintéticos generados mediante una técnica de alineación multifásica. IBM watsonx.ai proporcionará la IU, la CLI, la API y el SDK para ajustar la alineación.

 Linaje de datos

Indexe y recupere los documentos de su organización de manera eficiente.

 Evaluación de modelos

Utilice los notebooks de Python para ejecutar pruebas de referencia de IBM Bluebench y pruebas de referencia abiertas estándar (loss function, MMLU, MT-Bench y PR-Bench) tanto en modelos prealineados como alineados.

Elija su modelo

Impulse las aplicaciones de IA con nuestra biblioteca de modelos de terceros e IBM Granite adecuados para flujos de trabajo de IA, o incorpore su propio modelo fundacional personalizado a la plataforma.

 Más información sobre Granite
Más información sobre el liderazgo de IBM entre las plataformas de operaciones de ML según IDC Marketscape
Guía del comprador de Ventana Research de 2024 sobre plataformas de IA generativa
The Forrester Wave sobre plataformas de IA/ML del tercer trimestre de 2024