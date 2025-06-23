Con un enfoque uniforme utilizando una API compatible con OpenAI, las empresas pueden cambiar de manera fluida entre modelos sin necesidad de costosas reconfiguraciones.

Como parte de nuestra misión de ofrecer a nuestros usuarios más opciones para el servicio de modelos fundacionales, watsonx.ai Model Gateway también se conecta a Cerebras, un proveedor líder de inferencia rápida utilizando sus propios chips a escala de oblea.

"Estamos encantados de llevar las capacidades de inferencia de IA de Cerebras a watsonx.ai Model Gateway de IBM", afirma Alan Chhabra, vicepresidente ejecutivo de Partners Mundiales de Cerebras. "Esta colaboración aborda directamente la creciente demanda de IA de alto rendimiento, lo que permite a las empresas implementar de manera fluida potentes modelos fundacionales para el razonamiento profundo y la IA agéntica sin cuellos de botella de latencia. Es un punto de inflexión para las empresas que buscan poner en práctica sus iniciativas de IA más ambiciosas a escala".

Estamos encantados de compartir esta característica con usted y esperamos recibir su feedback para ayudarnos a mejorarla.