23 de junio de 2025
Nos complace anunciar la próxima versión preliminar pública de watsonx.ai Model Gateway, una nueva solución empresarial que agiliza el acceso a los principales modelos fundacionales de IA a través de una interfaz unificada.
Con Model Gateway, las organizaciones pueden integrar los modelos Granite de IBM junto con los modelos fundacionales líderes de los sectores de OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Cerebras y otros sin vendor lock-in. Este enfoque independiente de la IA permite a las empresas mantener el control, mejorar la flexibilidad y optimizar los costes, independientemente de dónde se alojen los modelos.
Model Gateway es el pilar final de la estrategia multimodelo de watsonx.ai, que ofrece a los clientes la máxima libertad a la hora de utilizar modelos alojados por terceros en la plataforma. Los usuarios pueden aprovechar modelos de terceros para desarrollar agentes mediante cualquier plantilla OOTB e implementarlos de manera rápida como servicios de IA.
watsonx.ai Model Gateway permite:
A medida que las empresas escalan la adopción de la IA, muchas aprovechan varios modelos fundacionales en la nube, entornos híbridos y on-premises. La gestión de esta complejidad presenta desafíos en materia de gobierno, rentabilidad y supervisión operativa. Las empresas necesitan un plano de control de IA centralizado que simplifique la orquestación de modelos, aplique políticas, optimice costes y proporcione visibilidad casi en tiempo real.
En los próximos meses, los desarrolladores podrán aprovechar las herramientas de Developer Playground como Prompt Lab para experimentar con cualquier modelo fundacional e implementar aplicaciones de manera eficiente, desarrollar soluciones RAG con AutoAI RAG e integraciones con productos adicionales de la familia watsonx. En las próximas semanas también se habilitarán características adicionales para aplicar más controles para los desarrolladores.
Con un enfoque uniforme utilizando una API compatible con OpenAI, las empresas pueden cambiar de manera fluida entre modelos sin necesidad de costosas reconfiguraciones.
Como parte de nuestra misión de ofrecer a nuestros usuarios más opciones para el servicio de modelos fundacionales, watsonx.ai Model Gateway también se conecta a Cerebras, un proveedor líder de inferencia rápida utilizando sus propios chips a escala de oblea.
"Estamos encantados de llevar las capacidades de inferencia de IA de Cerebras a watsonx.ai Model Gateway de IBM", afirma Alan Chhabra, vicepresidente ejecutivo de Partners Mundiales de Cerebras. "Esta colaboración aborda directamente la creciente demanda de IA de alto rendimiento, lo que permite a las empresas implementar de manera fluida potentes modelos fundacionales para el razonamiento profundo y la IA agéntica sin cuellos de botella de latencia. Es un punto de inflexión para las empresas que buscan poner en práctica sus iniciativas de IA más ambiciosas a escala".
Estamos encantados de compartir esta característica con usted y esperamos recibir su feedback para ayudarnos a mejorarla.
Pruebe watsonx.ai sin coste hoy mismo
Las declaraciones relativas a la dirección y los planes futuros de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.