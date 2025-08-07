Modelos de código abierto de OpenAI disponibles en IBM® watsonx.ai

Uno de los dos modelos, el gpt-oss-120b más grande, está disponible hoy en la plataforma watsonx.ai de IBM. IBM dijo que el modelo puede implementarse de forma segura dentro de la infraestructura empresarial, personalizarse utilizando datos internos e integrarse en flujos de trabajo del mundo real en sectores como la sanidad, los servicios financieros y el soporte legal. El segundo modelo, gpt-oss-20b, también se añadirá pronto a la plataforma. Los equipos de desarrollo también podrán aprovechar pronto estos modelos de watsonx.ai al crear agentes dentro de watsonx Orchestrate.

IBM watsonx.ai permite a las empresas desarrollar, implementar y escalar aplicaciones de IA en una plataforma de desarrollo unificada. Brinda a los desarrolladores la flexibilidad y la opción de personalizar un modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas prediseñadas, personalizadas y de código abierto, beneficiarse de los marcos líderes y utilizar opciones de implementación híbrida para la nube y en las instalaciones, lo que permite la experimentación rápida y acelera el tiempo de obtención de valor para que la empresa pueda personalizar un modelo fundacional, acceder a una amplia gama de herramientas prediseñadas, personalizadas y de código abierto, aprovechar los marcos de trabajo líderes y utilizar opciones de implementación híbridas para la nube y las instalaciones, lo que permite una rápida experimentación y acelera el tiempo de obtención de valor para la empresa.

La disponibilidad de gpt-oss en watsonx.ai añade otra opción a un menú cada vez mayor de modelos abiertos alojados en la plataforma y añadirá más opciones para los equipos que crean agentes en watsonx Orchestrate. Al ofrecer a los usuarios acceso a modelos abiertos de primer nivel en watsonx, incluidos modelos de terceros como Meta y Mistral y el propio Granite de IBM, el objetivo es fomentar una cultura de colaboración y flexibilidad para los clientes que implementan IA generativa.