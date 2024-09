Elija uno de estos tipos de agrupación óptima para el preprocesamiento de datos antes de crear modelos:

1) No supervisado. Crear agrupaciones con recuentos iguales.

2) Supervisado. Tener en cuenta la variable de destino para determinar los puntos de corte. Este método es más preciso que el no supervisado; sin embargo, también presenta una mayor carga de cálculo.

3) Enfoque híbrido: Combinar los enfoques no supervisado y supervisado. Este método resulta especialmente útil si tiene una gran cantidad de valores distintos.