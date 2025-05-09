Maximo para Data Centers

Tome el control de su infraestructura física con conocimientos en tiempo real y estrategias de activos habilitadas por IA

Potencie los centros de datos con conocimientos inteligentes de activos

Para hacer frente al aumento de la demanda energética y a la presión de los costes, los centros de datos deben evolucionar más allá de las métricas tradicionales de tiempo de actividad y orientarse hacia un modelo de excelencia operativa continua, impulsado por una gestión de activos inteligente e integrada. IBM® Maximo permite a las organizaciones digitalizar todo el ciclo de vida de los activos del centro de datos, proporcionando conocimientos con IA, mantenimiento proactivo y visibilidad en tiempo real de toda la infraestructura crítica, con el fin de reducir tanto el consumo energético como los costes operativos.

Desde la optimización de la eficiencia energética hasta la consecución del tan ansiado objetivo del mantenimiento basado en el estado, Maximo ayuda a prolongar la vida útil de los activos críticos de las instalaciones. Transforma la complejidad operativa en control, para que pueda escalar con confianza, reducir costes y automatizar el rendimiento sostenible.

Maximice el ROI de los activos

Prolongue la vida útil de un activo con conocimientos impulsados por IA para optimizar el mantenimiento y reducir el desgaste, lo que permite que la infraestructura crítica funcione durante más tiempo y de forma más eficiente.
Menores costos de energía

Realice un seguimiento y optimice el uso de la energía y los activos mediante una monitorización inteligente, paneles de control listos para usar y análisis para reducir la huella de carbono y automatizar los informes ESG. 
Reduzca el tiempo de inactividad con conocimientos

Utilice conocimientos en tiempo real y un mantenimiento basado en el estado para evaluar el estado de los activos físicos, lo que le permitirá tomar decisiones más inteligentes y reducir el tiempo de inactividad no planificado en toda su infraestructura crítica. 
Eficiencia técnica

Automatice tareas y optimice flujos de trabajo gracias a las operaciones habilitadas por IA y al acceso móvil, lo que ayuda a sus equipos a trabajar de forma más inteligente y rápida.

Qué puede hacer

Gestión de activos Gestión del rendimiento de los activos Planificación de inversiones en activos Gestión de instalaciones Conocimientos sobre energía y medio ambiente

Sectores

Descubra cómo las capacidades de IBM pueden proporcionar herramientas integrales de gestión y automatización de activos para centros de datos en todos los sectores.
Banca, seguros, servicios financieros

Proteja las operaciones financieras 24/7 con tiempo de actividad continuo mediante mantenimiento proactivo y monitorización en tiempo real. Maximo facilita el cumplimiento con registros centralizados y auditables del rendimiento y las inspecciones de los activos. Optimiza los ciclos de vida de los activos, lo que reduce los costes y prolonga su longevidad. La monitorización avanzada del consumo energético contribuye a los objetivos ESG, mientras que la gestión integrada de las instalaciones y las TI permite una respuesta más rápida y una mayor agilidad, resiliencia y responsabilidad en toda la infraestructura bancaria.
Gobierno

IBM Maximo ayuda a los centros de datos gubernamentales a aumentar la eficiencia, reducir los costes y abordar las restricciones en materia de cumplimiento. Centraliza la gestión de activos y permite un mantenimiento proactivo para minimizar el tiempo de inactividad y optimizar las operaciones. Este enfoque da lugar a una planificación basada en datos, una mayor seguridad, el cumplimiento de la normativa y una mayor vida útil de los activos. En última instancia, garantiza la prestación de servicios públicos fiables.
Telecomunicaciones

En el sector de las telecomunicaciones, los centros de datos son infraestructuras de misión crítica que deben funcionar con el máximo tiempo de actividad y eficiencia. Con el crecimiento explosivo de la IA, las empresas de telecomunicaciones están preparadas para dar un gran salto en cuanto a rendimiento y costes. IBM Maximo permite a los proveedores de telecomunicaciones gestionar de forma proactiva la infraestructura física de sus centros de datos con conocimientos impulsados por IA, mantenimiento proactivo y monitorización en tiempo real, lo que impulsa la eficiencia operativa y energética. Al centralizar las operaciones y automatizar los flujos de trabajo, Maximo ayuda a reducir las interrupciones imprevistas, optimizar el uso de la energía y prolongar la vida útil de los activos, lo que garantiza una prestación de servicios fiable y respalda el rápido crecimiento de la demanda de la red.
Servicios informáticos

El sector de los servicios informáticos exige un tiempo de actividad extremo de los centros de datos, una integración fluida entre TI/TO, ciclos de vida rápidos de los activos y una seguridad estricta. IBM Maximo ofrece mantenimiento proactivo para los activos críticos de alimentación, refrigeración y TI, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad. Proporciona una plataforma unificada para la gestión de activos físicos y de TI, lo que optimiza la densidad y agiliza las implementaciones. Maximo también garantiza el cumplimiento y sólidas pistas de auditoría para la seguridad de datos de los clientes, lo que permite una prestación de servicios eficiente, de alto rendimiento y conforme a la normativa.

Ofertas relacionadas

IBM Turbonomic
IBM® Turbonomic optimiza de forma continua los recursos de las aplicaciones en tiempo real mediante el uso de conocimientos analíticos. Turbonomic automatiza la asignación de recursos para garantizar el rendimiento, reducir los costes y maximizar la eficiencia de la infraestructura.
IBM Maximo IT
Solución integrada de gestión de activos de TI (ITAM) y gestión de servicios de TI (ITSM) que sirve como punto único de asistencia al usuario, gestión de incidencias, visibilidad de activos de TI y tecnología operativa (TO) y supervisión de cambios de TI.
IBM Instana
Con IBM® Instana, encuentre y solucione rápidamente los problemas de TI gracias a la observabilidad automatizada full-stack de sus aplicaciones y sistemas, impulsada por la IA.
Dé el siguiente paso

Dé sus primeros pasos con una sesión de consulta con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Maximo para Data Centers. 

