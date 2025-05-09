Tome el control de su infraestructura física con conocimientos en tiempo real y estrategias de activos habilitadas por IA
Para hacer frente al aumento de la demanda energética y a la presión de los costes, los centros de datos deben evolucionar más allá de las métricas tradicionales de tiempo de actividad y orientarse hacia un modelo de excelencia operativa continua, impulsado por una gestión de activos inteligente e integrada. IBM® Maximo permite a las organizaciones digitalizar todo el ciclo de vida de los activos del centro de datos, proporcionando conocimientos con IA, mantenimiento proactivo y visibilidad en tiempo real de toda la infraestructura crítica, con el fin de reducir tanto el consumo energético como los costes operativos.
Desde la optimización de la eficiencia energética hasta la consecución del tan ansiado objetivo del mantenimiento basado en el estado, Maximo ayuda a prolongar la vida útil de los activos críticos de las instalaciones. Transforma la complejidad operativa en control, para que pueda escalar con confianza, reducir costes y automatizar el rendimiento sostenible.
Prolongue la vida útil de un activo con conocimientos impulsados por IA para optimizar el mantenimiento y reducir el desgaste, lo que permite que la infraestructura crítica funcione durante más tiempo y de forma más eficiente.
Realice un seguimiento y optimice el uso de la energía y los activos mediante una monitorización inteligente, paneles de control listos para usar y análisis para reducir la huella de carbono y automatizar los informes ESG.
Utilice conocimientos en tiempo real y un mantenimiento basado en el estado para evaluar el estado de los activos físicos, lo que le permitirá tomar decisiones más inteligentes y reducir el tiempo de inactividad no planificado en toda su infraestructura crítica.
Automatice tareas y optimice flujos de trabajo gracias a las operaciones habilitadas por IA y al acceso móvil, lo que ayuda a sus equipos a trabajar de forma más inteligente y rápida.
Optimice y mejore de forma continua las operaciones de su centro de datos
Ya sea para detectar problemas, subsanar deficiencias de cumplimiento u optimizar su próxima mejora, Maximo permite a los equipos de técnicos de centros de datos actuar con mayor rapidez, reducir el tiempo de inactividad e impulsar la excelencia operativa, todo ello dentro de una experiencia unificada.
Desde conversaciones en lenguaje natural con sus datos hasta conocimientos inteligentes, la gestión de activos empresariales de Maximo, creada con IBM® watsonx, incorpora el servicio de IA a sus flujos de trabajo de mantenimiento y operativos para optimizar la gestión de las órdenes de trabajo.
Optimice el tiempo de actividad y la eficiencia de los activos
Maximo ayuda a garantizar el tiempo de actividad y la eficiencia de los activos físicos del centro de datos (servidores, calefacción, refrigeración y energía) mediante la monitorización en tiempo real y paneles de control del estado de los activos con conocimientos impulsados por IA. Maximo prolonga la vida útil de los activos, reduce los costes y respalda los objetivos de sostenibilidad con análisis avanzados, automatización y visibilidad en toda la empresa, lo que permite a las organizaciones pasar a un mantenimiento basado en el estado para optimizar el uso de los recursos y reducir el tiempo de inactividad.
Planificar inversiones estratégicas en activos
Realice una planificación estratégica y priorice las inversiones en centros de datos con conocimientos impulsados por IA, modelado de escenarios y análisis de costes del ciclo de vida. Maximo permite una asignación de capital más inteligente, en consonancia con los objetivos empresariales, las necesidades de cumplimiento y los objetivos de sostenibilidad. Integrado con ERP, IoT e IBM® Apptio, respalda las decisiones basadas en datos que prolongan la vida útil de los activos y reducen el coste total de propiedad.
Gestione las instalaciones con inteligencia y precisión
Obtenga visibilidad en tiempo real de las operaciones de las instalaciones con conocimientos impulsados por IA e IoT. Optimice el espacio y los arrendamientos, el consumo energético y la utilización de los activos, a la vez que garantiza el tiempo de actividad y el cumplimiento. Maximo admite la planificación inteligente del espacio, la gestión optimizada de los arrendamientos y los flujos de trabajo automatizados, lo que ayuda a los centros de datos a funcionar de manera eficiente, escalar con rapidez y cumplir los objetivos de sostenibilidad con una solución unificada basada en el ciclo de vida.
Establezca las referencias del rendimiento energético y medioambiental
Revise y establezca las referencias del consumo y el coste energéticos a nivel de portfolio e identifique los valores atípicos y las oportunidades de ahorro. Calcule las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpla los requisitos de divulgación de información climática y proporcione conocimientos para informar sobre los esfuerzos de reducción de emisiones.
Descubra cómo las capacidades de IBM pueden proporcionar herramientas integrales de gestión y automatización de activos para centros de datos en todos los sectores.
Proteja las operaciones financieras 24/7 con tiempo de actividad continuo mediante mantenimiento proactivo y monitorización en tiempo real. Maximo facilita el cumplimiento con registros centralizados y auditables del rendimiento y las inspecciones de los activos. Optimiza los ciclos de vida de los activos, lo que reduce los costes y prolonga su longevidad. La monitorización avanzada del consumo energético contribuye a los objetivos ESG, mientras que la gestión integrada de las instalaciones y las TI permite una respuesta más rápida y una mayor agilidad, resiliencia y responsabilidad en toda la infraestructura bancaria.
IBM Maximo ayuda a los centros de datos gubernamentales a aumentar la eficiencia, reducir los costes y abordar las restricciones en materia de cumplimiento. Centraliza la gestión de activos y permite un mantenimiento proactivo para minimizar el tiempo de inactividad y optimizar las operaciones. Este enfoque da lugar a una planificación basada en datos, una mayor seguridad, el cumplimiento de la normativa y una mayor vida útil de los activos. En última instancia, garantiza la prestación de servicios públicos fiables.
En el sector de las telecomunicaciones, los centros de datos son infraestructuras de misión crítica que deben funcionar con el máximo tiempo de actividad y eficiencia. Con el crecimiento explosivo de la IA, las empresas de telecomunicaciones están preparadas para dar un gran salto en cuanto a rendimiento y costes. IBM Maximo permite a los proveedores de telecomunicaciones gestionar de forma proactiva la infraestructura física de sus centros de datos con conocimientos impulsados por IA, mantenimiento proactivo y monitorización en tiempo real, lo que impulsa la eficiencia operativa y energética. Al centralizar las operaciones y automatizar los flujos de trabajo, Maximo ayuda a reducir las interrupciones imprevistas, optimizar el uso de la energía y prolongar la vida útil de los activos, lo que garantiza una prestación de servicios fiable y respalda el rápido crecimiento de la demanda de la red.
El sector de los servicios informáticos exige un tiempo de actividad extremo de los centros de datos, una integración fluida entre TI/TO, ciclos de vida rápidos de los activos y una seguridad estricta. IBM Maximo ofrece mantenimiento proactivo para los activos críticos de alimentación, refrigeración y TI, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad. Proporciona una plataforma unificada para la gestión de activos físicos y de TI, lo que optimiza la densidad y agiliza las implementaciones. Maximo también garantiza el cumplimiento y sólidas pistas de auditoría para la seguridad de datos de los clientes, lo que permite una prestación de servicios eficiente, de alto rendimiento y conforme a la normativa.
Dé sus primeros pasos con una sesión de consulta con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Maximo para Data Centers.