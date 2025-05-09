Para hacer frente al aumento de la demanda energética y a la presión de los costes, los centros de datos deben evolucionar más allá de las métricas tradicionales de tiempo de actividad y orientarse hacia un modelo de excelencia operativa continua, impulsado por una gestión de activos inteligente e integrada. IBM® Maximo permite a las organizaciones digitalizar todo el ciclo de vida de los activos del centro de datos, proporcionando conocimientos con IA, mantenimiento proactivo y visibilidad en tiempo real de toda la infraestructura crítica, con el fin de reducir tanto el consumo energético como los costes operativos.

Desde la optimización de la eficiencia energética hasta la consecución del tan ansiado objetivo del mantenimiento basado en el estado, Maximo ayuda a prolongar la vida útil de los activos críticos de las instalaciones. Transforma la complejidad operativa en control, para que pueda escalar con confianza, reducir costes y automatizar el rendimiento sostenible.