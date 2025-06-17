Cumplimiento de IBM Cloud:   Protected B

Protegido B es uno de los seis niveles de seguridad definidos por el Gobierno de Canadá (GC) para la información y los activos confidenciales que, si se ven comprometidos, pueden causar graves daños a una persona, organización o gobierno.

En 2017, la Secretaría del Consejo del Tesoro de Canadá (TBS), que establece el gobierno empresarial, la estrategia y la política de GC para los servicios en la nube, publicó la Direction on the Secure Use of Commercial Cloud Services: Security Policy Implementation Notice (SPIN) que permite alojar datos Protected B en la nube pública, así como aprovechar las auditorías de terceros para garantizar el control, como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 y SOC 2 Tipo 2).

El Centro Canadiense de Ciberseguridad (CCCS) evalúa a los proveedores de servicios en la nube para los controles de seguridad Protected B con el fin de procesar la información. Los servicios evaluados están disponibles para su uso por parte de las agencias de GC a través de un mercado de servicios en la nube de GC, donde se presentan los CSP con un marco de acuerdo GC Protected B.

Informes y otra documentación

