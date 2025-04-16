Cumplimiento de IBM Cloud: PINAKES

PINAKES es un marco de calificación desarrollado por la asociación bancaria española Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). El marco está diseñado para gestionar y monitorizar los controles de ciberseguridad de los proveedores de tecnología que respaldan a las entidades financieras españolas. PINAKES se basa en las directrices de diligencia debida y cumplimiento previstas en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02).
Las evaluaciones de PINAKES son realizadas por evaluadores externos independientes aprobados por CCI. Las evaluaciones de PINAKES incluyen la gestión de la seguridad de la información, la gestión de incidentes, el cifrado, las operaciones, la resiliencia y el control de acceso. Los evaluadores valoran los servicios teniendo en cuenta tres aspectos principales: integridad, confidencialidad y disponibilidad. A continuación, estos tres conceptos se puntúan de D a A+ para obtener una calificación final (como ABA o BAC).
Informes y otra documentación
Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar informes de PINAKES
IBM Cloud ha obtenido una calificación AAA para PINAKES y figura como proveedor evaluado en el sitio web de PINAKES aquí (enlace externo a ibm.com).
La calificación AAA de PINAKES de IBM Cloud demuestra el firme compromiso de IBM con la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad del servicio.
IBM ha calificado AAA en las siguientes categorías de PINAKES : IaaS, PaaS y VPC
