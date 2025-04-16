Cumplimiento de IBM Cloud: PINAKES

PINAKES es un marco de calificación desarrollado por la asociación bancaria española Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). El marco está diseñado para gestionar y monitorizar los controles de ciberseguridad de los proveedores de tecnología que respaldan a las entidades financieras españolas. PINAKES se basa en las directrices de diligencia debida y cumplimiento previstas en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02).

Las evaluaciones de PINAKES son realizadas por evaluadores externos independientes aprobados por CCI. Las evaluaciones de PINAKES incluyen la gestión de la seguridad de la información, la gestión de incidentes, el cifrado, las operaciones, la resiliencia y el control de acceso. Los evaluadores valoran los servicios teniendo en cuenta tres aspectos principales: integridad, confidencialidad y disponibilidad. A continuación, estos tres conceptos se puntúan de D a A+ para obtener una calificación final (como ABA o BAC).



Informes y otra documentación



