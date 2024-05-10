Conformidad de IBM Cloud®: ISO 9001

Ilustración que muestra a una persona interactuando con la interfaz de un sistema, alrededor de la cual hay un escudo de seguridad y un globo terráqueo en un pedestal
¿Qué es la ISO 9001?

La familia de normas ISO 9000 fue creada por la International Organization for Standardization (ISO) para ayudar a las organizaciones a desarrollar y mantener sistemas de gestión de calidad eficaces. Un sistema de gestión de calidad (SGC) es cualquier conjunto formalizado de prácticas empresariales destinadas a entregar y mantener la integridad del producto y la satisfacción del cliente.

ISO 9001: 2015 define los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y especifica los criterios por los cuales se puede evaluar un SGC. ISO 9001 es el único estándar de la serie ISO 9000 que ofrece una certificación formal.


Informes y otra documentación
Posicionamiento de IBM

Los servicios de infraestructura de IBM Cloud están certificados bajo la norma ISO 9001. IBM también ha obtenido la certificación ISO 9001 para toda la empresa; toda la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado. Además, una política corporativa sobre calidad ha estado vigente desde 2001, y se ha establecido un modelo de marco de calidad global de cuatro niveles para orientar las iniciativas de SGC.

Los certificados IBM ISO 9001 se publican y generalmente están disponibles. Los servicios enumerados a continuación están certificados por ISO-9001-y se enumeran en un certificado ISO 9001 emitido al menos una vez al año. 

Servicios

