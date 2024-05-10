La familia de normas ISO 9000 fue creada por la International Organization for Standardization (ISO) para ayudar a las organizaciones a desarrollar y mantener sistemas de gestión de calidad eficaces. Un sistema de gestión de calidad (SGC) es cualquier conjunto formalizado de prácticas empresariales destinadas a entregar y mantener la integridad del producto y la satisfacción del cliente.
ISO 9001: 2015 define los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y especifica los criterios por los cuales se puede evaluar un SGC. ISO 9001 es el único estándar de la serie ISO 9000 que ofrece una certificación formal.
Informes y otra documentación
Los servicios de infraestructura de IBM Cloud están certificados bajo la norma ISO 9001. IBM también ha obtenido la certificación ISO 9001 para toda la empresa; toda la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado. Además, una política corporativa sobre calidad ha estado vigente desde 2001, y se ha establecido un modelo de marco de calidad global de cuatro niveles para orientar las iniciativas de SGC.
Los certificados IBM ISO 9001 se publican y generalmente están disponibles. Los servicios enumerados a continuación están certificados por ISO-9001-y se enumeran en un certificado ISO 9001 emitido al menos una vez al año.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.