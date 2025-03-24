El Programa de Evaluadores Registrados de Seguridad de la Información (IRAP) es un programa de la Dirección de Señales Australiana (ASD) administrado por el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC) para ayudar a las agencias gubernamentales a verificar que existen los controles adecuados para abordar los requisitos de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El marco IRAP se basa en los requisitos del Manual de Seguridad de la Información (ISM) del gobierno australiano y proporciona un proceso mediante el cual un proveedor de tecnología puede demostrar su conformidad con el ISM.
Las evaluaciones IRAP son obligatorias para los servicios en la nube contratados por las agencias gubernamentales federales, estatales y locales de Australia. Como parte de la política IRAP actualizada (2020), los proveedores de servicios en la nube (CSP) deben completar una evaluación de referencia utilizando un asesor certificado independiente que cubra los fundamentos de CSP y los controles específicos del servicio.
Los servicios de IBM Cloud mantienen una evaluación de nivel IRAP PROTECTED que los clientes del Gobierno australiano pueden aprovechar para establecer un entorno altamente seguro y conforme dentro de IBM Cloud. La evaluación PROTECTED de IBM Cloud incluyó centros de datos con certificación de Zona 3 por el Security Construction and Equipment Committee (SCEC) con videovigilancia.
La evaluación IRAP de los servicios de IBM Cloud proporciona a los clientes del Gobierno la garantía de que los servicios de IBM Cloud se han sometido a una evaluación rigurosa y disponen de controles y prácticas de seguridad eficaces para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos hasta el nivel PROTECTED.
Los clientes del gobierno australiano pueden solicitar el paquete de evaluación y certificación IRAP PROTECTED de IBM Cloud.
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Podemos ayudarle.