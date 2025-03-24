El Programa de Evaluadores Registrados de Seguridad de la Información (IRAP) es un programa de la Dirección de Señales Australiana (ASD) administrado por el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC) para ayudar a las agencias gubernamentales a verificar que existen los controles adecuados para abordar los requisitos de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El marco IRAP se basa en los requisitos del Manual de Seguridad de la Información (ISM) del gobierno australiano y proporciona un proceso mediante el cual un proveedor de tecnología puede demostrar su conformidad con el ISM.

Las evaluaciones IRAP son obligatorias para los servicios en la nube contratados por las agencias gubernamentales federales, estatales y locales de Australia. Como parte de la política IRAP actualizada (2020), los proveedores de servicios en la nube (CSP) deben completar una evaluación de referencia utilizando un asesor certificado independiente que cubra los fundamentos de CSP y los controles específicos del servicio.