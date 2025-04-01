Los requisitos del Código de Conducta de la nube de la Unión Europea (Coc de la nube de la UE) permiten a los proveedores de servicios en la nube (CSP) demostrar sus capacidades para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

El CoC de la nube de la UE incluye una sección de gobierno diseñada para apoyar la implementación, gestión y evolución efectivas y transparentes del Código. Como resultado del dictamen positivo emitido por el Consejo Europeo de Protección de Datos (CEPD), el Código fue aprobado oficialmente por la Autoridad Belga de Protección de Datos en mayo de 2021.

El CoC de la nube de la UE ha sido decisivo a la hora de alinear el sector de la nube con medidas técnicas y organizativas rigurosas para una implementación eficaz del RGPD. Además de servir como prueba del cumplimiento del RGPD para los proveedores de servicios en la nube, esta herramienta única es una importante salvaguarda para los usuarios de la nube en toda la UE.



Informes y otra documentación

Servicios de IBM Cloud verificados como conformes con el CoC de la nube de la UE (ID de verificación 2023LVL02SCOPE5316)