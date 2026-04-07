Abra la "caja negra" de la IA con IBM Granite. Construya e implemente soluciones de IA con confianza.
La IA empresarial requiere confianza de nivel empresarial. Con algunos modelos entrenados con datos pirateados o que producen outputs sesgados, es fácil entender por qué es importante. Los modelos IBM Granite están construidos con la seguridad, la protección y el gobierno como núcleo, dándole la confianza para desarrollar una IA responsable.
Los modelos Granite están construidos desde cero para una implementación empresarial segura.
Los modelos de lenguaje Granite incorporan firmas criptográficas para verificar la procedencia de los modelos de IBM y se someten a pruebas de red teaming de un solo paso y de múltiples turnos adaptativas, utilizando el marco de código abierto para red teaming ARES de IBM Research.
Los modelos de lenguaje Granite se alinean según una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, y superan a modelos similares en los principales puntos de referencia de seguridad. IBM también ha desarrollado sus modelos Guardian con código abierto como guardrails, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco para red teaming ARES con el fin de apoyar a la comunidad de código abierto.
Los modelos Granite siguen políticas sólidas de gobierno de datos y modelos, con seguimiento de metadatos y autorizaciones legales y éticas. El sistema de gestión de IA Granite (AIMS) para los modelos de lenguaje IBM Granite cuenta con la certificación ISO 42001. Granite se ha diseñado desde cero para garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad y los flujos de trabajo empresariales.
Implemente en cualquier momento y lugar, para cualquier carga de trabajo nativa de la IA. Basándose en las sólidas características de seguridad integradas de forma nativa en los modelos Granite, Granite Guardian añade una capa de salvaguardas especializadas. Los modelos de guardrail detectan riesgos en instrucciones y respuestas de cualquier modelo de IA, ayudando a garantizar una implementación segura y responsable.
Detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreak y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo agénticos.
Los modelos Granite Guardian ocupan seis de los 10 primeros puestos en la tabla de clasificación GuardBench, que mide lo bien que los modelos guardraíl pueden detectar contenido dañino y alucinado, así como intentos de eludir los controles de seguridad.
En IBM, no solo desarrollamos de forma responsable con IBM Granite, sino que también ponemos a disposición en código abierto los modelos, las herramientas y los recursos que utilizamos para impulsar una innovación responsable y de código abierto en el ámbito de la IA.
No garantizamos la seguridad de la IA de forma aislada. IBM trabaja en estrecha colaboración con los principales expertos y organizaciones para probar, validar y reforzar continuamente la seguridad de Granite.
Un completo programa de recompensas por errores con hasta 100 000 USD en recompensas por hallazgos válidos de la comunidad de hackers éticos más grande del mundo.
Sprints avanzados de red teaming que simulan escenarios de ataque del mundo real para mejorar la solidez, la resiliencia y la seguridad de los modelos Granite.
Impide que los modelos Granite sean infectados por redes de propaganda operadas por ciertos gobiernos adversarios, gracias a un subconjunto del flujo de datos global de NewsGuard sobre sitios web poco fiables.
Fundada conjuntamente con Meta y con más de 140 organizaciones en la actualidad, la AI Alliance impulsa la innovación abierta en materia de seguridad de la IA, promoviendo enfoques impulsados por la comunidad para el desarrollo de la IA responsable.