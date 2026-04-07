Confianza, seguridad y protección de Granite

Abra la "caja negra" de la IA con IBM Granite. Construya e implemente soluciones de IA con confianza.

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Ilustración minimalista de cubos en tonos azules y verdes

Por qué es importante la IA responsable

La IA empresarial requiere confianza de nivel empresarial. Con algunos modelos entrenados con datos pirateados o que producen outputs sesgados, es fácil entender por qué es importante. Los modelos IBM Granite están construidos con la seguridad, la protección y el gobierno como núcleo, dándole la confianza para desarrollar una IA responsable.

 Más información sobre la IA responsable Lea la Guía de uso responsable

Construidos con código abierto

Los modelos Granite están construidos desde cero para una implementación empresarial segura.
Verdadero desarrollo de código abierto
A diferencia de muchos modelos "abiertos" que solo publican pesos de modelo, IBM Granite proporciona una amplia transparencia, incluyendo fuentes de datos de entrenamiento, metodologías y decisiones arquitectónicas bajo una licencia permisiva Apache 2.0.
Más información
Model Openness Framework
IBM Granite califica como un modelo abierto de clase III en el marco de la Fundación Linux que clasifica la integridad y apertura de los modelos, un logro que no alcanzan muchos proveedores de modelos.
Compruébelo usted mismo
Transparencia líder en el sector
IBM ha alcanzado el primer puesto en el Stanford Foundation Model Transparency Index.
Lea el informe
Ilustración con un patrón de cuadrados de colores en tonos azules, verdes y grises
IBM renueva su compromiso de 100 000 dólares con el programa Granite Bug Bounty
IBM ha renovado el programa Granite Bug Bounty con HackerOne, con hasta 100 000 dólares en pagos de recompensas por identificar jailbreaks exitosos en un entorno empresarial.
Más información sobre el programa

Confianza de nivel empresarial

Ilustración abstracta con formas geométricas en diferentes colores, incluidos verde, azul y blanco
Seguridad

Los modelos de lenguaje Granite incorporan firmas criptográficas para verificar la procedencia de los modelos de IBM y se someten a pruebas de red teaming de un solo paso y de múltiples turnos adaptativas, utilizando el marco de código abierto para red teaming ARES de IBM Research.
Ilustración de una bola negra sobre una forma geométrica abstracta sobre un fondo verde
Seguridad

Los modelos de lenguaje Granite se alinean según una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, y superan a modelos similares en los principales puntos de referencia de seguridad. IBM también ha desarrollado sus modelos Guardian con código abierto como guardrails, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco para red teaming ARES con el fin de apoyar a la comunidad de código abierto.
Ilustración con varios tonos de verde formando un dibujo geométrico con un círculo blanco en la esquina inferior derecha
Gobierno

Los modelos Granite siguen políticas sólidas de gobierno de datos y modelos, con seguimiento de metadatos y autorizaciones legales y éticas. El sistema de gestión de IA Granite (AIMS) para los modelos de lenguaje IBM Granite cuenta con la certificación ISO 42001. Granite se ha diseñado desde cero para garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad y los flujos de trabajo empresariales.

Presentamos Granite Guardian 4.1

Implemente en cualquier momento y lugar, para cualquier carga de trabajo nativa de la IA. Basándose en las sólidas características de seguridad integradas de forma nativa en los modelos Granite, Granite Guardian añade una capa de salvaguardas especializadas. Los modelos de guardrail detectan riesgos en instrucciones y respuestas de cualquier modelo de IA, ayudando a garantizar una implementación segura y responsable.

 Descargar Granite Guardian Documentos de Granite Guardian

Detección integral de riesgos

Detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreak y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo agénticos.

Rendimiento líder en el sector

Los modelos Granite Guardian ocupan seis de los 10 primeros puestos en la tabla de clasificación GuardBench, que mide lo bien que los modelos guardraíl pueden detectar contenido dañino y alucinado, así como intentos de eludir los controles de seguridad.

Ilustración con un patrón de bloques de colores en tonos grises, verdes y azules, con una cerradura de puerta negra en el centro

Modelos, herramientas y activos de código abierto

En IBM, no solo desarrollamos de forma responsable con IBM Granite, sino que también ponemos a disposición en código abierto los modelos, las herramientas y los recursos que utilizamos para impulsar una innovación responsable y de código abierto en el ámbito de la IA.
Granite Guardian
Granite Guardian detecta y mitiga alucinaciones, contenido dañino, sesgos, intentos de jailbreak y problemas de calidad y precisión de RAG en instrucciones, respuestas y flujos de trabajo agénticos.
ARES
ARES es un marco de código abierto utilizado por el equipo de IBM Granite que permite a los desarrolladores e investigadores de seguridad definir objetivos, crear cargas útiles adversarias y evaluar el comportamiento de la IA bajo varios modelos de amenazas para detectar fallos en las respuestas del sistema de IA.
Policy Tools
Policy Tools es un repositorio de código abierto para definir, probar y hacer cumplir políticas en aplicaciones de IA generativa. Utilizando un formato YAML sencillo, los equipos pueden especificar qué puede o no puede decir su IA, generar datos sintéticos para pruebas y verificar el cumplimiento en tiempo de ejecución.
Divulgaciones de Granite 4.1
Las divulgaciones del modelo Granite 4.1 y de metadatos de datos están disponibles en formato JSON legible por máquina para una extracción y análisis sencillos con el fin de informar los controles basados en el riesgo en tiempo de ejecución en aplicaciones generativas.
Compilador de habilidades Mellea
El compilador de habilidades Mellea es una herramienta de código abierto para reforzar las habilidades de los agentes especificadas en lenguaje natural, de modo que sean intrínsecamente más seguras y eficaces.
AI Atlas Nexus
El AI Atlas Nexus es una taxonomía y una herramienta para ayudar a identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con la IA y las implicaciones empresariales.

Colaboradores de confianza

No garantizamos la seguridad de la IA de forma aislada. IBM trabaja en estrecha colaboración con los principales expertos y organizaciones para probar, validar y reforzar continuamente la seguridad de Granite.
HackerOne

Un completo programa de recompensas por errores con hasta 100 000 USD en recompensas por hallazgos válidos de la comunidad de hackers éticos más grande del mundo.

HiddenLayer

Sprints avanzados de red teaming que simulan escenarios de ataque del mundo real para mejorar la solidez, la resiliencia y la seguridad de los modelos Granite.

NewsGuard

Impide que los modelos Granite sean infectados por redes de propaganda operadas por ciertos gobiernos adversarios, gracias a un subconjunto del flujo de datos global de NewsGuard sobre sitios web poco fiables.
AI Alliance

Fundada conjuntamente con Meta y con más de 140 organizaciones en la actualidad, la AI Alliance impulsa la innovación abierta en materia de seguridad de la IA, promoviendo enfoques impulsados por la comunidad para el desarrollo de la IA responsable. 

Código de prácticas de IA de propósito general

IBM está demostrando su compromiso de cumplir con la Ley de IA de la UE antes de que venzan los plazos de aplicación.

Recursos 

Documentación de Granite
Documentación técnica, tarjetas de modelos y guías de implementación para modelos Granite.
Guía de uso responsable de Granite
 Recurso completo sobre cómo aprovechar los modelos Granite de forma responsable para el uso empresarial.
Línea base de gobierno de la IA y seguridad
La línea base actúa como un conjunto mínimo de requisitos para los proyectos de IA en relación con la madurez y el nivel de riesgo. Está diseñada como una guía fundamental para los desarrolladores de IA de código abierto.
IA segura: riesgos y correcciones
Explore los guardrails y los marcos esenciales necesarios para implementar los modelos de IA de manera responsable y a escala.
Principios de confianza y transparencia de IBM
Los principios básicos de IBM para el desarrollo de IA responsable y los enfoques para crear sistemas fiables.
watsonx.governance
 Kit de herramientas de gobierno de la IA para gestionar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los modelos de IA en los entornos de nube híbrida.
Blog técnico de Granite
Blog técnico sobre los modelos de lenguaje Granite 4.1.