Los modelos de lenguaje Granite se alinean según una política de seguridad y una taxonomía de riesgos, y superan a modelos similares en los principales puntos de referencia de seguridad. IBM también ha desarrollado sus modelos Guardian con código abierto como guardrails, además de herramientas de políticas para la seguridad y el marco para red teaming ARES con el fin de apoyar a la comunidad de código abierto.