Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas empresas, se necesita una solución más específica y personalizada.

Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una empresa y construirse según sus especificaciones exactas.

Para ayudar a las empresas a navegar por la complejidad y la incertidumbre de este panorama en rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva oferta diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, implementar y gestionar copilotos.