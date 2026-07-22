Diseñado para ayudar a las empresas a crear e implementar copilotos personalizados
Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas empresas, se necesita una solución más específica y personalizada.
Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una empresa y construirse según sus especificaciones exactas.
Para ayudar a las empresas a navegar por la complejidad y la incertidumbre de este panorama en rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva oferta diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, implementar y gestionar copilotos.
Un marco personalizado para ayudar a las organizaciones a implementar copilotos a escala, adaptándose a sus necesidades y objetivos exclusivos para lograr una integración fluida y el máximo impacto.
Utilice Copilot Catalyst de IBM para diseñar copilotos flexibles y adaptables que permitan a las organizaciones satisfacer sus necesidades exclusivas de manera eficaz y eficiente.
Una biblioteca de copilotos prediseñados para casos de uso, que ahorra tiempo y esfuerzo en la implementación.
Perspectivas de compras con IA para especialistas en compras
Ayude a los especialistas en compras a extraer información valiosa de los contratos. Este enfoque puede ayudar a los usuarios a comprender mejor los términos, obligaciones y riesgos de los contratos, permitiendo una toma de decisiones informada y procesos de gestión de contratos más eficientes.
Asistencia inteligente para las operaciones de servicio de atención al cliente
Un copiloto para agentes y técnicos que ofrece búsqueda de IA generativa, opciones de autoservicio, asistencia en tiempo real, recomendaciones de venta cruzada/adicional y asistencia contextual para agilizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes.
Copiloto de verificación KYC con IA
Un copiloto que tiene como objetivo automatizar y agilizar el proceso de verificación KYC, asegurando el cumplimiento de las regulaciones mientras reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios por parte del personal bancario.
Apoyo y compromiso inteligente para los empleados
Un copiloto para empleados que mejora el compromiso de los empleados, reduce las tareas manuales y garantiza una experiencia fluida durante todo el ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta las operaciones diarias.
Copiloto de gemelo digital para optimización operativa
Réplica digital dinámica de una entidad física, que colabora con operadores humanos para simular, supervisar y optimizar el rendimiento en el mundo real, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia.
Impulse la innovación potenciada mediante la adopción de la IA agéntica con el dinámico portfolio tecnológico y la profunda experiencia en el sector de Microsoft.
Los servicios y la consultoría de inteligencia artificial (IA) pueden ayudar a implementar y escalar la IA empresarial para reinventar los flujos de trabajo de su organización.
IBM Consulting ofrece servicios expertos de consultoría sobre datos e IA para ayudar a las empresas a crear estrategias de IA responsables y escalables.
Plataforma de entrega con IA para acelerar la creación de valor a escala