IBM Copilot Runway

Diseñado para ayudar a las empresas a crear e implementar copilotos personalizados

IBM Consulting mejora las capacidades de Microsoft Copilot
Pista vacía del aeropuerto internacional de Wuxi Shuofang, en la ciudad china de Wuxi

Impulse la transformación empresarial con IA

Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas empresas, se necesita una solución más específica y personalizada.

Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una empresa y construirse según sus especificaciones exactas.

Para ayudar a las empresas a navegar por la complejidad y la incertidumbre de este panorama en rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva oferta diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, implementar y gestionar copilotos.

Capacidades
Marco de adopción

Un marco personalizado para ayudar a las organizaciones a implementar copilotos a escala, adaptándose a sus necesidades y objetivos exclusivos para lograr una integración fluida y el máximo impacto.
Copilot Catalyst

Utilice Copilot Catalyst de IBM para diseñar copilotos flexibles y adaptables que permitan a las organizaciones satisfacer sus necesidades exclusivas de manera eficaz y eficiente.
Copilotos personalizados prediseñados

Una biblioteca de copilotos prediseñados para casos de uso, que ahorra tiempo y esfuerzo en la implementación.

Casos de uso

Perspectivas de compras con IA para especialistas en compras

Ayude a los especialistas en compras a extraer información valiosa de los contratos. Este enfoque puede ayudar a los usuarios a comprender mejor los términos, obligaciones y riesgos de los contratos, permitiendo una toma de decisiones informada y procesos de gestión de contratos más eficientes.

Dos empresarios utilizando un ordenador portátil juntos en una oficina

Asistencia inteligente para las operaciones de servicio de atención al cliente

Un copiloto para agentes y técnicos que ofrece búsqueda de IA generativa, opciones de autoservicio, asistencia en tiempo real, recomendaciones de venta cruzada/adicional y asistencia contextual para agilizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes.

Un agente de atención al cliente trabajando delante de un ordenador con los auriculares puestos

Copiloto de verificación KYC con IA

Un copiloto que tiene como objetivo automatizar y agilizar el proceso de verificación KYC, asegurando el cumplimiento de las regulaciones mientras reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios por parte del personal bancario.

Cajero de banco frente al ordenador ayudando a una pareja en el mostrador de una sucursal bancaria

Apoyo y compromiso inteligente para los empleados

Un copiloto para empleados que mejora el compromiso de los empleados, reduce las tareas manuales y garantiza una experiencia fluida durante todo el ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta las operaciones diarias.

Un CEO o altos directivos reunidos que usan un ordenador portátil para planificar una estrategia de marketing destinada al crecimiento financiero de la empresa.

Copiloto de gemelo digital para optimización operativa

Réplica digital dinámica de una entidad física, que colabora con operadores humanos para simular, supervisar y optimizar el rendimiento en el mundo real, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia.

Empleados de oficina trabajando en sus ordenadores

Caso de éxito

Una mujer asiática de mediana edad con vaqueros azules sentada en la cama mientras hace yoga frente a un ordenador portátil
Redi, el asistente virtual bancario con IA, potencia el compromiso con el cliente Lea el caso de éxito

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