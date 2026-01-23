Muchas empresas utilizan la IA hoy en día, a través de asistentes, agentes y automatización, pero aún luchan por ver rendimientos reales. Los esfuerzos suelen permanecer fragmentados, con flujos de trabajo desconectados, datos en silos y un gobierno incoherente que dificultan escalar la IA, confiar en los resultados u obtener el ROI de las inversiones en IA.

IBM Enterprise Advantage ayuda a cambiar eso. Es un servicio para crear y operar la plataforma de IA de su empresa con el fin de ampliarla y acelerar su rentabilidad. Aporta estructura, contexto y ejecución a la IA empresarial, ayudándole a pasar de casos de uso a resultados a escala con la tecnología existente, integrando lo que necesita.

Qué cambia esta transformación en toda su empresa: