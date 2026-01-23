Escale su IA para crear valor más rápido
Muchas empresas utilizan la IA hoy en día, a través de asistentes, agentes y automatización, pero aún luchan por ver rendimientos reales. Los esfuerzos suelen permanecer fragmentados, con flujos de trabajo desconectados, datos en silos y un gobierno incoherente que dificultan escalar la IA, confiar en los resultados u obtener el ROI de las inversiones en IA.
IBM Enterprise Advantage ayuda a cambiar eso. Es un servicio para crear y operar la plataforma de IA de su empresa con el fin de ampliarla y acelerar su rentabilidad. Aporta estructura, contexto y ejecución a la IA empresarial, ayudándole a pasar de casos de uso a resultados a escala con la tecnología existente, integrando lo que necesita.
Qué cambia esta transformación en toda su empresa:
Transforme los procesos fragmentados en flujos de trabajo agénticos que preserven su contexto empresarial de principio a fin, aportando precisión informada por sus datos y matices específicos del dominio.
Acelere la entrega de TI mediante flujos de trabajo autónomos de desarrollo que gestionen la generación, prueba e implementación de código pensando en su entorno de compilación óptimo.
Permita que su personal aproveche con precisión el conocimiento empresarial, lo que infunde confianza y adopción, al mismo tiempo que permite tomar mejores decisiones.
Llevar más ideas al mercado más rápidamente, integrando el feedback de los clientes en tiempo real, automatizando la creación de prototipos e incorporando la calidad y el cumplimiento normativo desde el principio.
Diseñe, implemente y escale experiencias de autoservicio de clientes con IA, con un control empresarial integrado.
Los clientes esperan respuestas rápidas cuando visitan un sitio web o una aplicación, ya sea para buscar detalles del producto, el estado del pedido o ayuda con un problema.
Esta demo muestra cómo la experiencia del cliente de autoservicio agéntico, creada con IBM Enterprise Advantage, permite a los asistentes inteligentes responder a preguntas, recomendar productos y resolver problemas. También proporciona a las empresas control sobre la voz de la marca, la precisión, el coste y el gobierno.
Configure, entrene y opere flujos de trabajo documentales con IA, sin escribir código.
Los equipos publican licitaciones, reciben ofertas de múltiples proveedores y revisan grandes volúmenes de contratos para evaluar precios, términos y cumplimiento.
Esta demo muestra cómo el procesamiento agéntico de documentos, creado con el servicio de aplicaciones agénticas IBM Enterprise Advantage, ayuda a los equipos a convertir las respuestas a licitaciones y los contratos en datos estructurados y utilizables, con mayor rapidez y confianza.
Construya, configure y opere flujos de trabajo de informes normativos con IA, con supervisión humana incorporada.
Los informes reglamentarios exigen que los equipos hagan reseñas de miles de páginas de documentos fuente y los conviertan en informes estructurados que cumplan con los requisitos reglamentarios.
Esta demo muestra cómo la creación regulatoria agéntica, construida con IBM Enterprise Advantage, ayuda a los equipos a generar informes listos para el regulador más rápido a través de la IA agéntica, la revisión automatizada y la validación humana para mayor precisión y confianza.
A través de flujos de trabajo agénticos que aprenden y se optimizan a sí mismos 1
A través de ecosistemas de desarrollo autogestionados 1
Para un trabajo de alto valor, al tiempo que mejora de forma cuantificable la calidad de las decisiones 1
Aumento de productos digitales exitosos 1
Expertos e ingenieros diseñan, implementan, personalizan y gestionan su plataforma de IA, agentes y aplicaciones específicas. Reconocida por IDC, Gartner y Everest Group, IBM Consulting es líder en servicios de IA generativa e IA.
Una colección de agentes y aplicaciones específicos del dominio y de sectores para permitir equipos híbridos de trabajadores humanos y trabajadores digitales. Estos flujos de trabajo prediseñados proporcionan una ventaja inicial del 80 % para los procesos empresariales más críticos, se optimizan continuamente y pueden implementarse en cualquier entorno.
Hemos creado una plataforma de IA abierta para ayudarle a aportar inteligencia a cualquier caso de uso o usuario, incorporando su propio contexto, coordinación y gobierno especializados. A través de Enterprise Advantage, la tecnología multiproveedor de esta plataforma modular está disponible para escalar la IA, todo en su entorno de IA preferido. Lo demuestra el hecho de que lo utilizamos nosotros mismos para impulsar a casi 150 000 consultores cada día.
Como socio consultor preferente de AWS, IBM ayuda a modernizar y escalar los centros de contacto que funcionan con la plataforma Amazon Connect y a integrar soluciones de IA, ML y automatización en AWS Cloud.
Una plataforma que empodera a nuestros consultores con asistentes, agentes y aplicaciones de IA para ofrecer valor medible más rápido a escala para sus iniciativas críticas.
Impulse el valor con los servicios de integración de IA. Cree flujos de trabajo de IA agéntica de principio a fin que transforman el trabajo y mantienen los rendimientos financieros.
Descubra cómo los servicios y la consultoría de inteligencia artificial (IA) de IBM pueden ayudarle a implementar y escalar la IA empresarial para reinventar los flujos de trabajo de su organización.
Los servicios de consultoría de datos y análisis de IBM le ayudan a liberar todo el potencial de sus datos, para que pueda centrarse en impulsar su organización hacia el futuro con IA o personal formado por agentes de IA.
Thiru Venkatachalam, de IBM Consulting, habla sobre IA, datos y nube híbrida.