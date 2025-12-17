Consultoría de operaciones bancarias

Revolucione las operaciones bancarias con IA agéntica, guiada por la inteligencia humana
IBM ayuda a los bancos a transformar las operaciones heredadas en flujos de trabajo autónomos impulsados por IA que aumentan el rendimiento y ofrecen resultados empresariales reales.
Nuestro enfoque basado en el asesoramiento y en los recursos combina una profunda experiencia bancaria con una automatización inteligente con IA y diseñada para entornos regulados. Este enfoque nos permite agilizar los procesos, reducir la complejidad y potenciar decisiones más rápidas e inteligentes.
Vamos más allá de la digitalización: rediseñamos los flujos de trabajo para mejorar la toma de decisiones y garantizar una transformación segura y conforme a la normativa.
Con una trayectoria consolidada y un sólido ecosistema tecnológico, IBM es el socio de confianza para una innovación bancaria segura.
Navegue por las normativas bancarias con herramientas de cumplimiento mejoradas con IA. Minimice el riesgo, aumente la transparencia y manténgase a la vanguardia de forma fluida, segura y con confianza.
Simplifique las tareas con IA centrada en el ser humano y reduzca el trabajo manual. Transforme las operaciones administrativas para reducir los tiempos de respuesta y liberar a su equipo para que pueda dedicarse a tareas de mayor impacto.
Acelere la ejecución de las transacciones y gestione los picos de volumen sin problemas para garantizar la satisfacción constante de los clientes, lo que se traduce en una mejora de la puntuación neta del promotor (NPS).
Acelere la incorporación y refuerce la diligencia debida continua con una solución de KYC/AML integral impulsada por IA que se integra a la perfección con los sistemas existentes. La solución detecta el fraude rápidamente mediante la selección de entidades, el análisis de datos y la gestión de alertas.
Manténgase a la vanguardia de las normativas dinámicas y los avances tecnológicos con operaciones proactivas y resilientes. Utilice análisis avanzados, información basada en IA y flujos de trabajo automatizados para identificar, prevenir y responder a los delitos financieros, protegiendo así la reputación de su institución.
Aproveche la IA agéntica para revolucionar operaciones como la financiación comercial y los préstamos. Adáptese a los cambiantes modelos de negocio, a las presiones económicas y a la evolución de la normativa, y ofrezca experiencias fiables y centradas en las personas que sigan el ritmo de los cambios.
Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de manera fluida con nuestro marco integral de design thinking, prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Consiga una rápida rentabilidad gracias a una alianza estratégica formada por su equipo y los expertos de IBM. Este diverso grupo de especialistas en negocios, diseño y tecnología le ayuda a adoptar innovaciones de vanguardia con confianza.
En el primer Emerging Quadrant de Gartner para servicios de consultoría e implementación de IA generativa, IBM Consulting recibió las mejores puntuaciones por implementar soluciones de IA generativa a medida con una velocidad, escala, coste, riesgo y valor óptimos.
IBM Consulting ayuda a sus clientes a personalizar su transición a Microsoft Cloud mediante IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito empresarial.
IBM puede ayudarle a acelerar su diseño, migración y operación en AWS Cloud, independientemente de su sector.
IBM y Celonis aceleran el camino hacia la transformación digital con soporte a la migración de datos y la obtención rápida de conocimientos sobre los procesos basada en datos, lo que permite a los clientes empresariales reimaginar los modelos operativos.
IBM y UiPath combinan las ventajas de la RPA y la automatización digital empresarial para ofrecer una automatización escalable y segura. Esta solución incluye bots con y sin supervisión, así como gestión completa del flujo de trabajo, las decisiones y el contenido en una experiencia fluida.
