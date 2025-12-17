Consultoría de operaciones bancarias

Revolucione las operaciones bancarias con IA agéntica, guiada por la inteligencia humana

IA agéntica en la banca: ¿quién está prosperando?
Modernice las operaciones bancarias con la IA

IBM ayuda a los bancos a transformar las operaciones heredadas en flujos de trabajo autónomos impulsados por IA que aumentan el rendimiento y ofrecen resultados empresariales reales.

Nuestro enfoque basado en el asesoramiento y en los recursos combina una profunda experiencia bancaria con una automatización inteligente con IA y diseñada para entornos regulados. Este enfoque nos permite agilizar los procesos, reducir la complejidad y potenciar decisiones más rápidas e inteligentes.

Vamos más allá de la digitalización: rediseñamos los flujos de trabajo para mejorar la toma de decisiones y garantizar una transformación segura y conforme a la normativa.

Con una trayectoria consolidada y un sólido ecosistema tecnológico, IBM es el socio de confianza para una innovación bancaria segura.
Beneficios
Cumpla con la normativa sin complicaciones

Navegue por las normativas bancarias con herramientas de cumplimiento mejoradas con IA. Minimice el riesgo, aumente la transparencia y manténgase a la vanguardia de forma fluida, segura y con confianza.
Logre una eficiencia que impulse la productividad

Simplifique las tareas con IA centrada en el ser humano y reduzca el trabajo manual. Transforme las operaciones administrativas para reducir los tiempos de respuesta y liberar a su equipo para que pueda dedicarse a tareas de mayor impacto.
Acelere cada transacción

Acelere la ejecución de las transacciones y gestione los picos de volumen sin problemas para garantizar la satisfacción constante de los clientes, lo que se traduce en una mejora de la puntuación neta del promotor (NPS).
Cree operaciones bancarias de próxima generación KYC y AML

Acelere la incorporación y refuerce la diligencia debida continua con una solución de KYC/AML integral impulsada por IA que se integra a la perfección con los sistemas existentes. La solución detecta el fraude rápidamente mediante la selección de entidades, el análisis de datos y la gestión de alertas.

 Delitos financieros y cumplimiento

Manténgase a la vanguardia de las normativas dinámicas y los avances tecnológicos con operaciones proactivas y resilientes. Utilice análisis avanzados, información basada en IA y flujos de trabajo automatizados para identificar, prevenir y responder a los delitos financieros, protegiendo así la reputación de su institución.

 Banca comercial

Aproveche la IA agéntica para revolucionar operaciones como la financiación comercial y los préstamos. Adáptese a los cambiantes modelos de negocio, a las presiones económicas y a la evolución de la normativa, y ofrezca experiencias fiables y centradas en las personas que sigan el ritmo de los cambios.
Cocree con IBM Garage
Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de manera fluida con nuestro marco integral de design thinking, prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Consiga una rápida rentabilidad gracias a una alianza estratégica formada por su equipo y los expertos de IBM. Este diverso grupo de especialistas en negocios, diseño y tecnología le ayuda a adoptar innovaciones de vanguardia con confianza.

Reconocimiento del mercado
IBM se posiciona como líder en el Emerging Quadrant de Gartner de 2025 para servicios de consultoría e implementación de IA generativa

En el primer Emerging Quadrant de Gartner para servicios de consultoría e implementación de IA generativa, IBM Consulting recibió las mejores puntuaciones por implementar soluciones de IA generativa a medida con una velocidad, escala, coste, riesgo y valor óptimos.

Conocimiento

Perspectivas mundiales de bancos y mercados financieros para 2025 Lea el informe
La gestión de riesgos de la IA y con la IA
Orquestar la IA agéntica para operaciones empresariales inteligentes
Descubra qué obstaculiza la modernización
Partners estratégicos

Microsoft

IBM Consulting ayuda a sus clientes a personalizar su transición a Microsoft Cloud mediante IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito empresarial.
AWS

IBM puede ayudarle a acelerar su diseño, migración y operación en AWS Cloud, independientemente de su sector.
Celonis

IBM y Celonis aceleran el camino hacia la transformación digital con soporte a la migración de datos y la obtención rápida de conocimientos sobre los procesos basada en datos, lo que permite a los clientes empresariales reimaginar los modelos operativos.
UiPath

IBM y UiPath combinan las ventajas de la RPA y la automatización digital empresarial para ofrecer una automatización escalable y segura. Esta solución incluye bots con y sin supervisión, así como gestión completa del flujo de trabajo, las decisiones y el contenido en una experiencia fluida.
Hyperscience

Hyperscience es partner de lanzamiento de watsonx Orchestrate de IBM, y combina nuestra automatización de documentos con los flujos de trabajo impulsados por IA de IBM para ayudar a las empresas a optimizar sus procesos a través del Agent Catalog.
Soluciones relacionadas Consultoría de servicios financieros
Modernice los servicios financieros para obtener una ventaja competitiva, pasando de la eficiencia administrativa a la excelencia comercial. Esta transformación está impulsada por la modernización central impulsada por IA, los pagos ágiles y el enfoque en el crecimiento, el cumplimiento y la optimización de costes.
Servicios y soluciones de TI para la banca
Modernice los sistemas bancarios centrales, mejore la seguridad y acelere la innovación con IA, nube y automatización, lo que impulsará la agilidad y la resiliencia en todos los servicios financieros.
Modernización de pagos
Optimice las operaciones de pago con IA, automatización y soluciones basadas en la nube, lo que mejora la velocidad, la seguridad y la escalabilidad en todo su ecosistema financiero.
