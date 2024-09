Con la mitad del plástico mundial producido en los últimos 13 años y 8,8 millones de toneladas vertidas anualmente en los océanos, pocos lugares del planeta han escapado a su alcance. Los residuos plásticos ensucian las remotas y heladas calas de la Antártida, las hermosas costas de Reunión y Mauricio, e incluso los insondables confines de la Fosa de las Marianas, de 10 000 metros de profundidad.

Un problema tan generalizado y pernicioso requiere una atención inmediata y global.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reúne a expertos marinos, ambientalistas, organizaciones sin fines de lucro, académicos y científicos ciudadanos de países de todo el mundo para enfrentar el problema de la sostenibilidad ambiental. En 2015, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el planeta, y el objetivo 14 hace un llamamiento a la conservación y el uso sostenible de los océanos. Su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció el objetivo de reducir significativamente la contaminación marina para 2025.

Aunque nadie discute la importancia de eliminar de las playas el plástico de un solo uso y otras formas de residuos, hay un gran problema: no se puede mejorar lo que no se puede medir. No existe un proceso que proporcione datos sobre la cantidad de plástico que contamina las playas hoy en día, y nadie sabe realmente si los esfuerzos aislados de limpieza de playas están haciendo mella.