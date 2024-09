Al trabajar con Enzyme para desarrollar un asistente virtual a través de la plataforma IBM watsonx Assistant que se ejecuta en IBM Cloud, Stikets ha aumentado su soporte en tiempo real a 24 horas al día, 7 días a la semana. Si Stiky no puede responder a una pregunta, la solución integrada de Zendesk del cliente genera automáticamente una incidencia que los agentes del servicio de atención al cliente responden por correo electrónico, generalmente en menos de dos horas (incluso en temporada alta).

En la actualidad, Stiky resuelve el 80% de todas las consultas (hasta el 90% en España) y mantiene una media de 165 conversaciones diarias. El asistente virtual cubre una carga de trabajo equivalente a 2,5 empleados a tiempo completo, y permite al personal centrarse en otras tareas más pertinentes. Tras unos pocos meses de uso, el sistema integrado de atención al cliente de Stikets recibió una puntuación de satisfacción del cliente del 92%.

"Ahora tenemos un nivel de servicio superior", señala Ribas. Con Stiky, nuestros clientes reciben atención 24x7, algo que antes no les podíamos ofrecer.

Tras lanzar Stiky, Stikets descubrió algunos datos interesantes sobre sus niveles anteriores de atención al cliente. “Cuando analizamos las conversaciones de Stiky, descubrimos que alrededor del 55% de las interacciones se producían fuera del horario laboral”, afirma Ribas. "Me enfadé. Eso significaba que antes de Stiky, el 55% de las preguntas de nuestros clientes en nuestro sitio web tenían que esperar hasta el día siguiente o incluso el lunes para obtener respuesta... lo que derivaba en que los clientes acudieran a la competencia."

La empresa también descubrió que antes no tenía capacidad para responder a todas las preguntas que recibía en horario laboral. "Así que no sólo no atendíamos las peticiones fuera del horario laboral, sino que ni siquiera en horario laboral disponíamos de la capacidad suficiente como para responder a la cantidad de preguntas que nos llegaban", dice Ribas. "Stiky puso fin a eso".

El asistente virtual también ayudó a la empresa a prepararse para la vuelta al cole en España en 2020.Debido a la constante incertidumbre en torno a los planes del gobierno para reabrir las escuelas en mitad de la pandemia de COVID-19, Stikets no estaba seguro de cuándo prepararse para la temporada. Pero, según Ribas, "vimos cómo subía el tráfico en el asistente virtual en las preguntas sobre envíos, aunque nadie supiera realmente cuándo iban a empezar las clases". Cuando el gobierno anunció la reapertura de las escuelas, Stikets y sus clientes estaban listos. "Es algo que no habríamos sido capaces de ver sin el asistente virtual. No nos mostró el futuro, pero sí que nos permitió hacernos una idea de las demandas del mercado."

Ribas tiene grandes planes para Stiky y para la solución IBM watsonx Assistant. "Nuestro objetivo es ver cómo Stiky convierte en un asistente virtual para los clientes, capaz de guiarlos a través de todo el proceso de venta y de llevarlos hasta ahí gracias a la tecnología", afirma."Y tenemos previsto utilizar la tecnología de IBM watsonx para diferentes funcionalidades; por ejemplo, para aplicarla de forma más amplia en marketing y ventas".

En cuanto a que una pequeña empresa como la suya utilice ampliamente la tecnología de IA en toda la organización, Ribas considera que es el momento oportuno para que empresas como Stikets inviertan en IA y tecnologías en la nube para el futuro. "Hace cinco años, era imposible permitirse o asumir un riesgo tan grande, porque el precio sería demasiado alto", dice. "Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que no hacerlo carece de sentido".

Una gran parte de su decisión incluye no solo la tecnología de IBM watsonx, sino también la creciente relación de Stikets con Enzyme. "Valoramos la tecnología, la calidad", dice Ribas. "Pero en nuestro caso, no solo se trata de la tecnología, sino también del socio".

A cambio, Enzyme también planea continuar y hacer crecer su relación con Stikets. "Desde el principio, tenían muy claro que querían crecer en lo cognitivo y en la nube", dice Celma. "Son una empresa ágil y, aunque son pequeños, piensan a lo grande".

Ribas concluye, "Este es solo el primer paso con Enzyme. Ahora tenemos en mente muchos más proyectos".