A pesar de los enormes beneficios de la IA, la distribución y adopción global de los marcos de IA continúan planteando retos tanto en términos de comprensión de la tecnología como por la complejidad percibida de la implementación tecnológica. Sin embargo, se está produciendo un cambio industrial clave en los segmentos de las agencias y el marketing de búsqueda de resultados, impulsado principalmente por tendencias publicitarias en Internet como la optimización de motores de búsqueda (SEO) y el marketing de motores de búsqueda (SEM).

La cuestión es que los sitios web son fundamentalmente estúpidos. No generan su propia inteligencia para ayudar a las empresas a impulsar el negocio, a pesar de su papel central en la inteligencia de marketing y el comercio de una empresa. Por ejemplo, aunque las agencias y los equipos empresariales adoptan el machine learning para todo, desde el aumento de datos y la automatización de la publicidad hasta la predicción de los comportamientos de compra, la tecnología a menudo no captura los datos introducidos en primera persona como primer paso en el recorrido del cliente, lo que deja los modelos de IA incompletos o defectuosos.

Además, cuando las organizaciones recurren a las campañas publicitarias digitales y a los resultados generados por grandes plataformas como Google y Facebook, se basan en información incompleta procedente de algoritmos que tratan cada contacto como una conversión, ya sea spam, una solicitud o un verdadero cliente. Incluso cuando estas campañas están infundidas con IA, las principales plataformas actuales mantienen ocultos los datos críticos de los términos de búsqueda y otra información a la empresa que debería poseerlos, a menudo alegando normativas de privacidad.

Los fundadores de SherloQ creen que las empresas deben poder ver sus propios datos y generar conocimientos a partir de ellos. "Hubo un momento en que podías ver los términos de búsqueda que utilizaba la gente para llegar a tu sitio web, pero [Google y Facebook] empezaron a eliminarlos hace años", afirma Jim Fitzgerald, cofundador y director de marketing de SherloQ. "Con el paso del tiempo, han ido eliminando gran parte del lenguaje natural que utiliza la gente, dejando términos raíz a los que les faltan palabras. Los profesionales del marketing saben que los términos raíz influyen en las búsquedas, pero no pueden ver cómo el consumidor está hablando en realidad del producto o la empresa".

Esta falta de información tiene consecuencias en el mundo real para las empresas y las agencias, incluso cuando utilizan el marketing de resultados y las campañas publicitarias digitales más avanzadas.

Por ejemplo, una empresa puede tener una gran idea de marketing que no acaba de dar en el blanco porque no sabe cómo buscan sus productos los clientes. Este era el caso de Hurley & David Inc. (HDAIR), una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado que quería vender más unidades de aire acondicionado sin conductos, conocidas como minisplits.