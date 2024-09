knowis eligió la base de datos IBM® Db2 on Cloud para ofrecer a sus clientes una opción totalmente gestionada basada en la nube. La empresa tuvo que asegurarse de que todos los datos de sus clientes se alojaran dentro de la UE para cumplir con los requisitos de la EBA. "IBM tiene un centro de datos en Fráncfort y puede proporcionar todos los servicios de gestión dentro de la Unión Europea", afirma Sternkopf. "Ningún otro competidor de servicios en la nube pudo ofrecernos esto".

IBM trabajó con knowis para integrar la base de datos Db2 on Cloud en su plataforma isfinancial. "Nuestra experiencia con Db2 on Cloud fue que puede utilizarse de inmediato", dice Sternkopf. "Colaborar con IBM mientras integramos Db2 en nuestra plataforma fue muy fluido, y recibimos todo el apoyo que necesitábamos". La base de datos también se integra fácilmente con el software existente de IBM Business Process Manager on Cloud. "Fue una gran oportunidad poner IBM® Business Process Manager y Db2, que son ambas ofertas en la nube, en nuestra plataforma", dice Sternkopf. "Trabajan bien juntos y garantizan fiabilidad y alto rendimiento".