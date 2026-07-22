Desbloquear más de 4500 millones de dólares en productividad
IBM impulsa un cambio real con IA, nube híbrida, automatización y experiencia en consultoría

Esta es una historia real de transformación interna. No es una línea recta. No es una historia de éxito “sanitizada”. Es un progreso ganado con el tiempo a través de la presión, la duda y una claridad forjada con esfuerzo. Avances que revelaron cómo es realmente la transformación: datos con empatía, métricas con voz e IA moldeada por el conocimiento.

Así es como IBM se redefinió a sí misma, a nivel operativo, funcional, técnico y logístico, para operar con la IA, la automatización y la innovación como núcleo.
Tres personas en una oficina conversando con notas adhesivas en una pizarra junto a los escritorios
El aburrimiento es hermoso

Cuando nos propusimos reinventar nuestra forma de trabajar, no superpusimos la IA sobre sistemas existentes. Desmontamos esos sistemas —proceso por proceso, herramienta por herramienta, suposición por suposición— y los reconstruimos con una estrategia de IA en el núcleo, híbrida por diseño. Los sistemas y los dominios pasaron a ser tanto el laboratorio como la lección.

Mientras algunos debatían sobre la IA empresarial, nosotros la depurábamos, analizando cómo funciona en flujos de trabajo reales, bajo restricciones reales.

Las perspectivas de esta iniciativa de varios años han remodelado departamento tras departamento, creando un cambio duradero en todo IBM. Las aplicaciones pueden parecer mundanas, pero los resultados no lo son en absoluto. Casos de uso cotidianos que ofrecen resultados extraordinarios.

Este es nuestro experimento real. 
Explore la transformación

La incursión de IBM en los RR. HH. con IA no fue lineal. La experiencia dejó una cosa clara: el progreso supera a la perfección. Rediseñado pensando en las personas, y no en la expectación, AskHR transformó un ámbito heredado en una función creada para escalar.

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Ilustración abstracta de dos siluetas de perfil, bocadillos de diálogo, bolígrafos y papeles

El soporte de TI se veía lastrado por procesos redundantes. AskIT, un asistente de IA que aprende y resuelve problemas, cambió el rumbo. La función de TI de IBM se convirtió en un centro de autoservicio, en el que AskIT resuelve el 86 % de los problemas rutinarios.

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Ilustración abstracta de dos monitores de ordenador conectados por un puente azul

Los vendedores de IBM se veían abrumados por la sobrecarga del sistema. Tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas de ventas aisladas entre sí creaba una dispersión administrativa. Entonces llegó AskSales, un salvavidas basado en IA desarrollado conjuntamente a nivel interno eliminar ineficiencias, automatizar tareas básicas y convertir un laberinto en una vía rápida hacia el éxito de los vendedores. 

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Archivador abierto con carpetas colgantes debajo de un reloj redondo

En el entorno aislado del CIO se está desarrollando un experimento audaz y enfocado al futuro. La visión final es AskIBM, una puerta de enlace con IA a todo lo relacionado con IBM. La versión beta ya resulta prometedora, aportando coherencia a la complejidad a la vez que redefine el futuro de nuestra empresa.

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Ilustración de una cápsula descendiendo con un paracaídas rojo