Cuando nos propusimos reinventar nuestra forma de trabajar, no superpusimos la IA sobre sistemas existentes. Desmontamos esos sistemas —proceso por proceso, herramienta por herramienta, suposición por suposición— y los reconstruimos con una estrategia de IA en el núcleo, híbrida por diseño. Los sistemas y los dominios pasaron a ser tanto el laboratorio como la lección.

Mientras algunos debatían sobre la IA empresarial, nosotros la depurábamos, analizando cómo funciona en flujos de trabajo reales, bajo restricciones reales.

Las perspectivas de esta iniciativa de varios años han remodelado departamento tras departamento, creando un cambio duradero en todo IBM. Las aplicaciones pueden parecer mundanas, pero los resultados no lo son en absoluto. Casos de uso cotidianos que ofrecen resultados extraordinarios.

Este es nuestro experimento real.