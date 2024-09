IBM® Consulting también capacitó a los agentes en la nueva solución. En lugar del típico enfoque de formación presencial, IBM introdujo a los agentes en un estilo de aprendizaje más atractivo y envolvente. A través de ejercicios prácticos antes de la puesta en marcha, IBM configuró a los agentes en la plataforma, donde rápidamente se familiarizaron con la solución, adquiriendo experiencia en la navegación y la funcionalidad para respaldar las interacciones con los clientes en todos los canales.

"Comprender el sistema desde el lado del cliente ayudó a los agentes a ser productivos de inmediato", dice Patrick Clark.

La puesta en marcha continuó en pasos, donde el equipo migró secuencialmente cinco unidades de negocio a la plataforma. Con pocas o ninguna interrupción del servicio, las migraciones fueron elogiadas como la puesta en marcha de los centros de contacto más exitosa hasta la fecha.

"En realidad cancelamos las llamadas a incidentes que habíamos planeado durante la puesta en marcha porque no había nada que hablar", dice Patrick Clark. "Ha sido una de las entregas más sencillas que he hecho, no sólo por la implantación de la tecnología, sino también por la adopción por parte de los asesores".

Hoy en día, más de 1000 agentes utilizan la plataforma omnicanal para gestionar una carga de trabajo mensual de 120 000 interacciones de voz, cientos de miles de mensajes de correo electrónico y 70 000 chats en vivo. Y los desarrolladores ya están trabajando en una serie de mejoras, como opciones de autoservicio para los clientes.