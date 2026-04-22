En 2020, DA llevó a cabo un proyecto para sustituir su anterior solución SIEM. Si bien la planificación de negocio de toda organización requiere una estrategia de ciberseguridad sólida, no se puede subestimar la importancia de esta para una organización que presta servicios bancarios básicos a cooperativas de crédito, bancos y otras instituciones financieras. Tras un exhaustivo proceso de evaluación, DA adjudicó un contrato a Vectra para sustituir su solución SIEM existente por QRadar, ejecutándose en un entorno virtualizado y utilizando almacenamiento FlashSystem.

Tanto en las pruebas de referencia iniciales como en el uso real, la implementación de QRadar ha demostrado ser una herramienta extremadamente eficaz y potente para investigar incidentes relacionados con la seguridad. La implementación de los componentes de QRadar dentro de un clúster de VMware ofrece numerosos beneficios: una menor huella física y menores costes de energía, junto con una mayor flexibilidad y escalabilidad futura. Al incorporar el almacenamiento FlashSystem equipado con la tecnología IBM FCM, DA se beneficia de soluciones diseñadas para ofrecer un alto rendimiento y fiabilidad.

Mediante una combinación de las capacidades de optimización de índices de QRadar y una plataforma de almacenamiento de alto rendimiento, DA ha logrado reducir significativamente los tiempos de ejecución de las consultas habituales de minutos a segundos. Esto ha dado lugar a mejoras demostrables en todo tipo de casos de uso de SIEM en DA, incluyendo la respuesta a incidentes, las revisiones periódicas del entorno y la generación de informes. Un análisis más rápido de los eventos de seguridad da lugar a una mejor clasificación y respuesta ante los incidentes, lo que se sabe que reduce el impacto global. Las revisiones más rápidas del entorno reducen el tiempo dedicado y la frustración de los analistas de seguridad, lo que les permite disponer de más tiempo para el trabajo productivo.

Gracias a la adopción de QRadar y la tecnología IBM FlashCore, DA ahora ejecuta análisis de incidentes y genera informes en una fracción del tiempo que tardaba la solución SIEM anterior. Dado que el coste medio de una vulneración de datos asciende a millones de dólares, el valor empresarial de cualquier solución que ayude a ofrecer tasas de detección más rápidas es evidente, ya que proporciona un ahorro potencial en términos de tiempo y dinero.

Si bien la implementación de controladores de almacenamiento FlashSystem equipados con FCM es un factor significativo, sería simplista afirmar que esa es la única razón de las mejoras en el rendimiento. Las mejoras en el rendimiento también pueden atribuirse al propio producto QRadar, especialmente en lo que respecta a sus capacidades de gestión de índices. Sean cuales sean las causas de los niveles de mejora en el rendimiento, la combinación de tecnologías de IBM ha demostrado, en el caso de DA, ser muy eficaz para cumplir las metas y objetivos de seguridad de la organización.