Las razones para no abandonar los estudios son claras: a los que abandonan los estudios les suele costar más conseguir empleo, ganan menos y declaran tener una calidad de vida inferior a la de los graduados. Alrededor del 8,5 por ciento de los jóvenes en Canadá no obtienen su diploma de secundaria[1], algo que Compass for Success ha decidido cambiar.

Comienza Diane Findlay, Directora de Compass for Success: "Cuando la gente piensa en las tasas de graduación y abandono escolar, tiende a centrarse exclusivamente en los años de instituto y a olvidarse de la experiencia de la escuela primaria. Pero la educación es continua, y el progreso que un niño hace durante las calificaciones de uno a tres en particular tiene un gran impacto en si se gradúan o no de la escuela secundaria".

Por ejemplo, los estudios han demostrado que el 16 por ciento de los niños que no leen con soltura al final del tercer grado no se gradúan a tiempo. [2] Para aumentar las tasas de graduación y mejorar los resultados de los estudiantes, Compass for Success quería dar a las escuelas, tanto primarias como secundarias, una visión más profunda de las experiencias de los estudiantes.

Diane Findlay explica: "Como los profesores generalmente solo ven a sus alumnos durante la clase, no tienen idea de cómo están funcionando esos niños en otras clases, deje solo lo que está pasando en casa. Hemos visto casos de estudiantes que pasan por problemas personales y familiares graves. Esto afecta todo, desde la asistencia hasta la concentración y el comportamiento en el aula. La escuela no tenía forma de identificar el problema. Si los profesores no pueden trabajar juntos y captar pistas sobre por qué un niño comienza a comportarse inusualmente u ofrecen un apoyo adecuado, es probable que el rendimiento de los alumnos sufra.

“Como dice el refrán, se necesita un pueblo para criar a un niño. No se trata solo de sus notas e informes, sino también de lo que sucede en casa. Queríamos que los centros escolares pudieran identificar mejor a los alumnos que corren el riesgo, por el motivo que sea, de quedarse atrás, de modo que los profesores puedan intervenir y tomar medidas para evitar que se queden rezagados."