Bic Camera se fundó en mayo de 1978 como empresa de venta de cámaras y productos afines. En la actualidad, además de las grandes superficies, Bic Camera está desarrollando diversos formatos de tienda, como tiendas especializadas en productos más selectos y tiendas orientadas a otro tipo de productos (no electrodomésticos). Bic Camera también se esfuerza por consolidar su división de ventas en línea. Las tiendas de electrónica Kojima Co., Ltd. y Sofmap Co., Ltd. también forman parte del grupo.