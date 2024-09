Los ciberdelincuentes nunca se cogen el día libre, por lo que su seguridad informática debe estar preparada para detectar y rechazar sus ataques en cualquier momento. Pero para muchas empresas, contar con un equipo de gestión de la seguridad las 24 horas del día no es práctico ni económicamente posible. "Durante las últimas dos décadas", explica Cheng Cai He, director de Big Data y Seguridad en Atos China, "creo que todos hemos visto las crecientes amenazas a la seguridad y las violaciones de datos. Y los tipos de ataques, los tipos de virus, han evolucionado muy rápidamente en China". Como respuesta, muchos de los clientes de Atos habían empezado a invertir bastante en nuevos equipos y productos de seguridad. Pero, con frecuencia, estas ofertas no estaban bien integradas, lo que limitaba su capacidad para proteger a los usuarios. "No eran muy eficientes", añade Cheng Cai. "Y las empresas, empezando por la industria manufacturera, empezaron a hablarnos cada vez más sobre cómo podíamos asegurarnos realmente de que todos estos productos funcionaban juntos. Empezamos a explorar la idea de crear un servicio de centro de operaciones de seguridad (SOC) basado en la nube". En ese momento, los SOC se habían generalizado en el mercado chino. Y a través de un servicio SOC, Atos podría centralizar mejor los datos de seguridad de sus clientes, ofreciendo una visión de 360 grados del estado y la estabilidad general de la red. "Antes, todos los SOC que conocíamos habían sido creados directamente por las propias empresas", señala Cheng Cai. "Y no había muchos, porque estos SOC son una gran inversión. Usted tiene que comprar todo tipo de dispositivos de seguridad e invertir en un equipo de asistencia especializado si va a ofrecer protección durante los siete días de la semana, las 24 horas del día". Por el contrario, al elegir un enfoque basado en servicios, Atos podría extender los beneficios de un SOC a las pequeñas y medianas empresas que no tenían el capital disponible para invertir en un proyecto de TI tan importante. Y para facilitar la prestación de este servicio a múltiples entornos de usuarios finales, Atos también necesitaba confiar en un modelo de prestación basado en la nube. "El sector de la nube ha madurado mucho en los últimos cinco años en China", añade Cheng Cai. "Muchos de nuestros clientes están trasladando sus activos de TI de un entorno local a la nube. Pero esta transición es un poco complicada porque todos debemos cumplir con las leyes de protección de datos que establecen que la información crítica y los datos personales de los clientes no se pueden transferir fuera del país. Así que la solución en la nube para nuestro nuevo servicio tenía que alojarse en China".

Nueva tecnología. Nueva entrega. Nuevas capacidades. Cuando Atos comenzó a considerar cómo ofrecer este servicio SOC planificado, la empresa se dedicó a un extenso análisis de marketing, evaluando los requisitos del cliente y las expectativas de la oferta. Y al mismo tiempo, comenzó a considerar posibles productos y herramientas de seguridad en los que podría confiar para construir el nuevo SOC. Atos, socio comercial de IBM, se centró rápidamente en la tecnología de IBM, especialmente en la suite IBM Security® QRadar® XDR. Y tras una exitosa prueba de concepto (POC) con la plataforma, la empresa eligió la solución IBM Security QRadar SIEM para supervisar las necesidades de información de seguridad y gestión de eventos (SIEM) del nuevo servicio SOC. Mientras tanto, AWS proporciona el entorno de nube necesario en China. La tecnología QRadar, a su vez, ofrece a Atos una visión integral de las redes de clientes que monitoriza junto con la detección de amenazas respaldada por IA y el análisis de registros. "Nos permite ver todo", añade Cheng Cai. "Sabemos lo que está pasando con nuestros clientes. Sabemos qué hay que priorizar y qué no es un motivo para preocuparse. Es muy útil". Solicite una demo de QRadar SIEM

Para agilizar la implementación de QRadar para los clientes a medida que se incorporaban, Atos firmó un Acuerdo de Soluciones Integradas de IBM® (ESA). "Hemos firmado el ESA en abril", recuerda Cheng Cai. "Simplificó la concesión de licencias, ya que integramos el producto QRadar en nuestra oferta. Y formalizó mejor nuestra asociación con IBM, lo estrechamente que colaboramos". El nuevo servicio se finalizó en agosto de 2022, trabajando inicialmente con tres clientes de Atos existentes para una fase piloto. Y, al mes siguiente, el servicio Atos SOC se lanzó formalmente para el público en general. "También organizamos dos talleres en el IBM Innovation Center en Pekín", señala Cheng Cai, "donde compartimos una demostración del servicio SOC. Y, a partir de esas conversaciones, estamos ampliando nuestro catálogo de ofertas".

¿Por qué IBM? "Descubrimos que QRadar era la opción adecuada para nuestro SIEM", explica Cheng Cai, "porque ya estaba integrado con muchas de las políticas y requisitos normativos impuestos por el gobierno chino con los que necesitábamos cumplir. Y cuando implementamos la plataforma SOC para su uso con uno de nuestros clientes, puede utilizarse desde el primer día". Y continúa: "Además, hemos visto en la última década que QRadar e IBM Security están constantemente en el Cuadrante Mágico de Gartner. Y si queremos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, necesitamos los mejores productos de seguridad". Como socio comercial de IBM, Atos también valoró la relación existente que se había creado con el negocio global en los años anteriores. "Atos ha sido socio de IBM durante mucho tiempo", explica Cheng Cai. "Pero este es solo el segundo proyecto para el que nos hemos asociado con IBM en China. Sabíamos que si íbamos a impulsar una nueva solución con apoyo externo, la cooperación y la confianza de esa otra empresa serían un punto esencial para que toda la operación fuera un éxito. E IBM nos proporcionó todo eso". Cheng Cai explica la importancia de esta confianza: "Somos una empresa basada en servicios de TI e IBM China cuenta con un equipo de servicio de seguridad. Así que, en algunas oportunidades, estamos en una posición competitiva con IBM. Pero, a partir de la relación existente con el negocio global y nuestra experiencia directa de este proyecto, sabemos que tenemos un socio en el que podemos confiar plenamente".

Entrega sencilla, protección compleja Con su nuevo servicio SOC, Atos puede ofrecer una monitorización y gestión de seguridad completa y robusta para las pequeñas y medianas empresas chinas a un precio razonable. Como explica Cheng Cai: "Nuestro precio sitúa el servicio SOC en torno a 1 a 1,5 equivalentes a tiempo completo (ETC). Pero para que una empresa cree su propio SOC interno, necesitaría dedicar un equipo de 7 a 8 personas. Esto nos hace ser competitivos a la hora de ofrecer cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tener en cuenta los gastos de capital que necesitarían reunir para todos los productos de seguridad". "Y las amenazas y la tecnología de seguridad están evolucionando muy rápidamente", continúa. "Así que necesitarían estar constantemente actualizando sus políticas y tecnología. Pero con el SOC, lo hacemos por ellos. Y lo hacemos con un servicio que es el primero de su tipo en nuestro mercado". Ayudada por la IA y la automatización incorporadas, la plataforma QRadar ayuda a identificar y resolver eventos con mayor rapidez. "La velocidad lo es todo ante estos ataques", señala Cheng Cai. "Cuanto antes podamos identificar y poner en cuarentena el comportamiento anormal, menor será el daño potencial que pueda causar la intrusión".