Cargills Bank Ltd. (enlace externo a ibm.com) es un banco comercial con licencia y sede en Sri Lanka. Cargills es una marca que ha estado sirviendo fielmente a los habitantes de Sri Lanka durante 174 años, construida sobre una base de valores y ética. Fiel a este legado y al espíritu de "Banking on the Human Spirit", Cargills Bank lleva la banca a las masas siendo inclusivo y accesible con ofertas como la cuenta de ahorro Cargills Cash, disponible en más de 340 establecimientos Cargills Food City, y la tarjeta de débito Cargills Bank.