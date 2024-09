A principios de 2021, además de ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo y director de estrategia digital corporativa de Doosan Group, Oh también fue nombrado director de operaciones en DDI. Y con este nombramiento, consideró el cambiante panorama de la seguridad y cómo abordarlo, creyendo que un programa de ciberseguridad efectivo e integral debería ser la base de cualquier esfuerzo de transformación digital. Y, afortunadamente, en sus nuevas funciones, asumió la responsabilidad de guiar la transformación digital no solo de DDI, sino de todo Doosan Group.

"Una de las primeras cosas que mencioné a nuestro equipo ejecutivo fue la importancia de proteger nuestra inversión en transformación digital", recuerda Oh, "Y como se imagina, se convenció de que aceptara endurecer nuestra postura. A menudo la seguridad se da por sentada: no ha sucedido nada malo, por lo que no va a pasar nada malo. Pero me centré en demostrarles que la seguridad era un facilitador fundamental de nuestro éxito futuro. Que no fue algo que existió junto con nuestra transformación, sino que fue la base de la misma”.

En concreto, Oh quería que Doosan Group adoptara una postura de seguridad más proactiva y consciente de la situación mundial. Anteriormente, los esfuerzos de seguridad de la empresa se gestionaban desde una unidad de negocio o nivel regional, lo que hizo que la colaboración entre los equipos de seguridad fuera algo ineficiente.

"En Doosan Group, operamos en más de 40 países a nivel mundial", agrega Oh. "Con esa escala global, no hay tiempo para que su gente esté en sintonía. Ya necesitan estar allí a través de políticas, procesos y habilitadores tecnológicos proactivos".

Y continúa: "Quería asegurarme de que todos nuestros equipos de seguridad globales tuvieran la misma visión consolidada de todos los posibles puntos finales que gestionamos bajo nuestro paraguas. Eso significaba que necesitábamos construir nuestro perímetro y necesitábamos generar visibilidad global, procesable y en tiempo real”.