En la actualidad, los analistas del SOC de Netox gestionan la ciberseguridad de unos 200 clientes. Utilizan funciones de QRadar como el motor de detección de anomalías personalizable, la supervisión del tráfico de red y los análisis basados en IA para ayudar a identificar y resolver las amenazas a las que se enfrentan sus clientes.

El motor de reglas personalizadas de QRadar y el análisis del comportamiento de los usuarios son especialmente útiles para la detección automática de anomalías. Mediante las vistas de actividad de registros y actividad de red, los analistas investigan las amenazas buscando entre los datos de eventos relacionados, y la función de informes automatizados crea métricas y visualizaciones que proporcionan una visión completa de las implantaciones tanto locales como en la nube.

"QRadar ofrece a nuestros analistas una visión única de las amenazas en todos los entornos de nuestros clientes", afirma Harju. "Y con sus paneles personalizables, obtenemos una vista rápida del rendimiento del sistema, patrones inusuales y otras anomalías".

Sorprendentemente, los clientes no tienen que pagar más por estas funciones. "QRadar es conocido como el mejor SIEM de su clase, pero no hay ningún recargo: los precios de nuestros servicios están muy en línea con los de la competencia", asegura Harju. "¿Por qué no elegir lo mejor, en lugar de una solución de gama baja y tener que actualizar más tarde?".