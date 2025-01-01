Arquitecturas implementables en IBM Cloud

Arquitecturas implementables en IBM Cloud que le ayudan a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, a la vez que optimizan los costes
Arquitecturas implementables Encuentre la arquitectura implementable que mejor se adapte a sus necesidades y que le ayude a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, al mismo tiempo que optimiza los costes. Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps

Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas de DevSecOps predefinidas diseñadas para la integración, la implementación y el cumplimiento continuos.  

 Explore esta arquitectura Servicios esenciales de seguridad y observabilidad de IBM Cloud

Implemente la seguridad básica y otros servicios de apoyo para prepararse para gestionar el cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.

 Explore esta arquitectura Maximo Application Suite

Implemente una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server con zona de aterrizaje VPC

Cree una oferta de IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos de IBM Cloud. 

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server for SAP HANA

Implemente sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas implementables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.   

 Explore esta arquitectura Plataforma Red Hat OpenShift Container en la zona de aterrizaje del VPC

Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo Red Hat OpenShift en una red VPC (nube privada virtual) segura.  

 Explore esta arquitectura Patrón de generación aumentada por recuperación (RAG)

Automatice la implementación de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios de watsonx, integre los datos de su empresa en una solución de IA generativa.

 Explore esta arquitectura Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Implemente el complemento  Red Hat OpenShift AI en un clúster OpenShift en IBM® Cloud con nodos de trabajador con GPU.

 Explore esta arquitectura RHEL AI en IBM Cloud con inferencia de modelos

Implemente RHEL AI en una instancia VSI basada en GPU y ejecute modelos ajustados a la inferencia mediante automatización.

 Explore esta arquitectura Zona de aterrizaje del VPC

Implemente una red VPC segura sin necesidad de recursos informáticos adicionales, para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube. 

 Explore esta arquitectura VSI en la zona de aterrizaje del VPC

Implemente una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para ejecutar sus cargas de trabajo en una red de VPC.  

 Explore esta arquitectura

Caso de éxito

Director de sistemas de información (CIO) de IBM El CIO de IBM consiguió implementar aplicaciones siete veces más rápido con arquitecturas implementables en IBM Cloud para acelerar la entrega de IA mediante Terraform. Obtenga más información.
Próximos pasos

Descubra las soluciones de IBM Cloud y cree infraestructuras escalables a un menor coste, implemente nuevas aplicaciones al instante y escale las cargas de trabajo en función la demanda, todo ello dentro de una plataforma segura.

 Arquitecturas implementables de IBM Cloud Explore los módulos que puede utilizar para construir