Das Testmanagement umfasst heute in der Regel den Einsatz von Testmanagementlösungen, die Workflows organisieren und optimieren können, die für ein erfolgreiches Testen entscheidend sind. Solche Lösungen können eine bessere Testplanung ermöglichen, beim Aufbau von Testumgebungen helfen, Testautomatisierung bieten, Rückverfolgbarkeit ermöglichen und die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern verbessern. Testmanagement sollte nicht mit Projektmanagement verwechselt werden – letzteres kann zur Organisation des gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) verwendet werden, während sich ersteres speziell auf den Softwaretestprozess des SDLC konzentriert.

Ein effektives Testmanagement kann kontinuierliche Tests ermöglichen, die in Echtzeit Verbesserungsmöglichkeiten für die Produktqualität aufzeigen – so können Fixes noch während der Entwicklung eines Produkts vorgenommen werden – und die Bereitstellung von Qualitätsprodukten beschleunigt werden. Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Tests, die am Ende eines Produktentwicklungsprozesses stattfinden und weniger Möglichkeiten für Verbesserungen und Fehlermanagement bietet.