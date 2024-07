Was ist die effektive Gesamtanlagenleistung?

Umrüstung optimieren : Optimieren Sie Umrüstprozesse durch Erkennen von Verbesserungsmöglichkeiten und Verkürzen der Rüstzeiten. Eine optimierte Umrüstung ermöglicht schnellere Übergänge zwischen Produktdurchläufen, was Leerlaufzeiten reduziert und die tatsächliche Produktionszeit maximiert.

Kontinuierliche Verbesserung betreiben: Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und beziehen Sie die Mitarbeiter in die Ermittlung von Möglichkeiten und die Umsetzung von Verbesserungsinitiativen ein. Regen Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit an, stellen Sie Schulungen und Ressourcen zur Verfügung und richten Sie Feedback-Mechanismen ein, um Erkenntnisse und Vorschläge von den an vorderster Front tätigen Mitarbeitern zu erfassen.