Für Fertigungseinrichtungen ist es von entscheidender Bedeutung, die Ursachen von Systemausfällen zu verstehen, damit diese verhindert werden können. Die Fehlerstrukturanalyse (Fault Tree Analysis, FTA) ist ein Ansatz zur Ursachenanalyse, bei dem die Ursache von Anlagenproblemen ermittelt und analysiert wird, bevor es zu Ausfällen kommt.

Die Fehlerstrukturanalyse ist ein deduktiver Top-Down-Ansatz zur Bestimmung der Ursache eines bestimmten unerwünschten Ereignisses innerhalb eines komplexen Systems. Dabei wird die Ursache eines Fehlers in die dazu beitragenden Faktoren aufgeschlüsselt und durch ein grafisches Modell, den so genannten Fehlerbaum, dargestellt, das Führungskräften und Ingenieuren hilft, potenzielle Fehlermöglichkeiten – und die Wahrscheinlichkeit jeder Fehlermöglichkeit – für Sicherheits- und Reliabilitätsanalysen zu ermitteln.

Die FTA wurde Anfang der 1960er Jahre von den Bell Laboratories entwickelt, um der US-Luftwaffe zu helfen, potenzielle Schwachstellen im Minuteman-Raketensystem zu erkennen. Seither wird FTA in zahlreichen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, der Kernenergie, der Chemie und der Automobilindustrie.

Instandhaltungsmanager könnten die Fehlerstrukturanalyse für Folgendes nutzen:

Design und/oder Installation eines neuen Systems

Änderungen an bestehenden Systemen

Untersuchung der Systemsicherheit oder Systemzuverlässigkeit

Bewertung der Einhaltung von Vorschriften

Optimierung Ihres Wartungsbudgets

Da sich die Fertigungsumgebungen weiter entwickeln und immer komplexer werden, wird der Bedarf an effektiven Risikomanagement-Tools wie FTA immer wichtiger. Die Integration von Fehlerstrukturanalysen in die Sicherheitsanalysen und Praxis der Zuverlässigkeitstechniken kann Ihrem Unternehmen helfen, tiefere Einblicke in potenzielle Ursachen von Systemausfällen zu gewinnen, die Gesamtleistung zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit kostspieliger und potenziell katastrophaler Vorfälle zu verringern.