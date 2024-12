Was ist künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen?

Die IT im Gesundheitswesen hat die Verantwortung, Systeme zu schaffen, die dazu beitragen, Fairness und Gleichberechtigung in Datenwissenschaft und klinischen Studien zu gewährleisten, was zu optimaler Gesundheit für alle führt. Algorithmen für KI und maschinelles Lernen können trainiert werden, um Verzerrungen zu reduzieren oder zu beseitigen, indem Datenvielfalt und -transparenz gefördert werden, um gesundheitliche Ungerechtigkeiten anzugehen. Beispielsweise kann die Minimierung von Verzerrungen in der Gesundheitsforschung dazu beitragen, Unterschiede bei der Gesundheit aufgrund von Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Einkommensniveau zu bekämpfen.