Runde für Runde: Der kleine Bug, der es schaffen könnte

Codeblock 4: FSRegObject::Release kann zweimal von FSRendezvousServer::Close aufgerufen werden

Im Allgemeinen ist die Tatsache, dass mehr Dereferenzierungen als Referenzen auf ein Objekt vorhanden sind, nicht die einzige Möglichkeit, wie eine Verwendung nach dem Freigeben eines Objekts auftreten kann. In diesem Fall können wir jedoch sicher sein, dass wenn ein FSRegObject freigegeben wurde, die Anzahl seiner Referenzen auf null gesunken ist. Das letzte Mal, dass auf einen gültigen FSRegObject während der IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE IRP-Anfragen zugegriffen wurde, ist in einem Aufruf von FSRegObject::Release . Wenn also eine Verwendung nach dem Freigeben möglich ist, erfolgt ein Aufruf von FSRegObject::Release immer, nachdem das Objekt bereits freigegeben wurde. Während des Aufrufs wird das Objekt noch einmal dereferenziert. Aus diesem Grund ist das Zählen der Anzahl der Dereferenzen eine gute Heuristik, um Use-after-frees für diesen speziellen Fall zu finden.

Es blieb nur noch, die möglichen Zustände des Programms nachzuverfolgen und dabei zu notieren, wann das Objekt freigegeben und wieder aufgerufen wird. Ich habe das getan, indem ich die Programmlogik während IRP_MJ_CLEANUP/CLOSE -Anfragen mental emuliert habe, die jeweils mit den entsprechenden Dispatch-Funktionen (Codeblock 2) für jeden möglichen Fall beginnen.